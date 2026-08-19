జానీ మాస్టర్పై నిషేధం కొనసాగుతుంది : ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్
ప్రముఖ నృత్య దర్శకుడు జానీ మాస్టర్పై విధించిన నిషేధం కొనసాగుతుందని ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ స్పష్టం చేసింది. ఫెడరేషన్ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నందుకు గతంలో జానీ మాస్టర్పై నిషేధం విధించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ జనరల్ కౌన్సిల్ అత్యవసర సమావేశం జరిగింది. ఇందులో డ్యాన్సర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు, జానీ మాస్టర్ సతీమణి సుమలత వ్యవహారశైలిపై కౌన్సిల్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
సినీ పరిశ్రమ పెద్దలు, ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్, ఫెడరేషన్ సూచనలను ఖాతరు చేయకుండా డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్కు ఉప ఎన్నికలను నిర్వహించడాన్ని కౌన్సిల్ తప్పుపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో డ్యాన్సర్స్ ఫెడరేషన్కు ఫిలిం ఫెడరేషన్ సహకరించబోదని, డ్యాన్సర్లకు మాత్రం వ్యక్తిగతంగా సహకారం అందిస్తామని స్పష్టం చేసింది.
పరిశ్రమలోని మిగిలిన 23 రంగాలకు ఎప్పటిలాగే సహకారం అందిస్తామని తెలిపింది. జానీ మాస్టర్ ఫెడరేషన్కు ఇచ్చిన రూ.3 లక్షలను తిప్పి పంపిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ నిర్ణయాల నేపథ్యంలో డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్ వివాదం ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంటుందన్న దానిపై పరిశ్రమ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. కాగా, తన కొరియా