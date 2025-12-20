Sridevi Appalla: బ్యాండ్ మేళం... ఎవ్రీ బీట్ హేస్ ఎన్ ఎమోషన్ అంటోన్న శ్రీదేవి అపళ్ల
కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ బ్యానర్పై రూపొందుతోన్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘బ్యాండ్ మేళం’. ఈ చిత్రంలో ‘కోర్ట్’ ఫేమ్ హర్ష్ రోషన్, బ్యూటీఫుల్ శ్రీదేవి అపళ్ల జోడీ మరోసారి ప్రేక్షకులకు కనువిందు చేయనున్నారు. బ్లాక్ బస్టర్ రైటర్ కోన వెంకట్ ఈ క్రేజీ కాంబోని మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. కావ్య, శ్రావ్య ఈ చిత్రానికి నిర్మాతలు.
వైవిధ్యమైన కథాంశంతో రూపొందుతోన్న ‘బ్యాండ్ మేళం’ సినిమాకు ‘ఎవ్రీ బీట్ హేస్ ఎన్ ఎమోషన్’ అనేది ట్యాగ్ లైన్. ఇటీవల విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్ సినిమాపై అందరిలోనూ ఆసక్తిని పెంచింది. తాజాగా ఈ రోజు పుట్టినరోజుని జరుపుకుంటోన్న శ్రీదేవికి బర్త్డేను మరింత కలర్ఫుల్గా చేయయటానికి మేకర్స్ సినిమా నుంచి బర్త్ డే గ్లింప్స్ను విడుదల చేశారు. సినిమా చిత్రీకరణ తుది దశకు చేరుకుంటోంది.
శివరాజు ప్రణవ్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తోన్న ఈ సినిమాకు మ్యాంగో మాస్ మీడియా సమర్పణ. సంగీతం, ప్రేమ, భావోద్వేగాల కలయికగా రూపొందుతోన్న ఈ అందమైన కథను సతీష్ జవ్వాజి తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఆస్కార్ విన్నింగ్ లిరిసిస్ట్ చంద్రబోస్ పాటలను రాస్తున్నారు. శివ ముప్పరాజు ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించడంతో పాటు స్క్రీన్ప్లే కూడా రాశారు. సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను సతీష్ ముత్యాల నిర్వహిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ సీనియర్ యాక్టర్ సాయికుమార్ ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రను పోషించారు.
అద్భుతమైన నటీనటులు, సాంకేతిక వర్గం కలయికలో సంగీతం, భావోద్వేగాలతో హృద్యమైన రూటెడ్ లవ్స్టోరీని రూపొందిస్తున్నామని మేకర్స్ తెలియజేశారు.
నటీనటులు: రోషన్, శ్రీదేవి, సాయి కుమార్ తదితరులు