మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025 (17:23 IST)

Bandla Ganesh: బీజీ బ్లాక్‌బస్టర్స్ నిర్మాణ సంస్థ ను ప్రకటించిన బండ్ల గణేష్

BG Blockbusters, Bandla Ganesh,
BG Blockbusters, Bandla Ganesh,
నటుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత నిర్మాతగా మారిన బండ్ల గణేష్, మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన 'అంజనేయులు' చిత్రంతో సినీ నిర్మాణ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఈ సినిమాతోనే ఆయన తన సొంత బ్యానర్ 'పరమేశ్వర ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్'ను ప్రారంభించారు. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన సంచలన బ్లాక్‌బస్టర్ 'గబ్బర్ సింగ్' చిత్రంతో ఈ బ్యానర్‌కు మొదటి  బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ లభించింది.

ఈ సినిమా బండ్ల గణేష్‌ను ఒక విజయవంతమైన నిర్మాతగా సుస్థిరం చేసింది. ఆ విజయం స్ఫూర్తితో, ఈ బ్యానర్ 'బాద్‌షా', 'ఇద్దరమ్మాయిలతో', 'టెంపర్' వంటి అనేక ప్రతిష్టాత్మక, కమర్షియల్ గా  విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించి తెలుగు సినిమాలో ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకుంది.
 
నేడు ఏకాదశి సందర్భంగా  తన పేరుమీదుగా కొత్త నిర్మాణ సంస్థ బండ్ల గణేష్ బ్లాక్‌బస్టర్స్ (బీజీ బ్లాక్‌బస్టర్స్) ని అనౌన్స్ చేశారు. ఈ కొత్త అధ్యాయాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా మార్చే విషయం ఏమిటంటే, ఇందులో నెక్స్ట్ జనరేషన్ తో భాగస్వామ్యం కావడం.
 
బీజీ బ్లాక్‌బస్టర్స్ బ్యానర్ ద్వారా మనసుకి దగ్గరగా ఉండే సినిమాలు, నిజాయితీతో కూడిన కథలు, కంటెంట్ రిచ్ చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు అందించాలనే లక్ష్యంతో బండ్ల గణేష్ ముందుకు సాగుతున్నారు. కొత్త ఆలోచనలు, వినూత్న కథనాలు, ఫ్రెష్ టాలెంట్‌కు అవకాశం ఇవ్వడమే ఈ బ్యానర్ ప్రధాన ఉద్దేశం.
 
బండ్ల గణేష్, అతని టీం వరుసగా ఎక్సయిటింగ్ ప్రాజెక్టులను నిర్మించడానికి ప్రణాళికలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఖరారైంది, దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన త్వరలో వెలువడనుంది

కోర్టులో భర్తను కాలితో ఎగిరెగిరి తన్నిన భార్య, నవ్వుతూ తన్నులు తిన్న భర్త (video)

కోర్టులో భర్తను కాలితో ఎగిరెగిరి తన్నిన భార్య, నవ్వుతూ తన్నులు తిన్న భర్త (video)ఆ భార్యాభర్తలు విడాకులు తీసుకున్నారు. ఐతే భర్త నుంచి తనకు భరణం రావాలంటూ సదరు భార్య పిటీషన్ వేసింది. ఆ భర్త తన భార్యతో విడాకులు కావడంతో మరింత తెలివిగా తన పేరుపై వున్న ఆస్తులన్నిటినీ తన తల్లికి రాసేసాడు. కోర్టులో విచారణకు వచ్చిన ఈ జంట వాదోపవాదాలు పూర్తయ్యాయి. కోర్టు ముందు తనకు ఉద్యోగం లేదనీ, పైగా తన పేరుపై చిల్లిగవ్వ ఆస్తి కూడా లేదు కనుక భరణంగా తన మాజీ భార్యకు ఏమీ ఇవ్వలేనని తేల్చి చెప్పాడు. విచారణ జరిపిన కోర్టు భర్త వాదనతో ఏకీభవించింది. భరణం ఏమీ రాదని తీర్పునిచ్చింది. అంతే... ఆ మాజీభార్య తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఊగిపోయింది. విడాకులు తీసుకున్నప్పటికీ తన మాజీ భర్త జుట్టు పట్టుకుని కాలితో ఎగిరెగిరి తన్నింది. దుర్భాషలాడింది.

గద్వాల్‌లో దారుణం : మైనర్ కుమార్తెను గర్భవతిని చేసిన తండ్రి

గద్వాల్‌లో దారుణం : మైనర్ కుమార్తెను గర్భవతిని చేసిన తండ్రితెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గద్వాల్‌లో దారుణం జరిగింది. కామాంధుడైన తండ్రి పదహారేళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. దీంతో ఆ బాలిక గర్భందాల్చడంతో ఎవరికీ తెలియకుండా అబార్షన్ చేయించాడు. ఇందుకు అతని మొదటి భార్య సైతం సహకరించింది. అయితే, బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదుతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

భూపాలపల్లి హాస్టల్‌లో అమానుషం - విద్యార్థిని చితకబాదిన వార్డెన్

భూపాలపల్లి హాస్టల్‌లో అమానుషం - విద్యార్థిని చితకబాదిన వార్డెన్తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని భూపాలపల్లి ఎస్సీ బాలికల గురుకుల వసతి గృహంలో అమానుష సంఘటన ఒకటి చోటుచేసుకుంది. ఓ విద్యార్థిని వార్డెన్ కర్ర తీసుకుని చితకబాదింది. మిగిలిన విద్యార్థులు రహస్యంగా వీడియో తీసి బహిర్గతం చేయడంతో ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది.

బెంగాల్ సరిహద్దుల్లో కంచె నిర్మాణం చేయలేదు.. కారణం దీదీనే : అమిత్ షా

బెంగాల్ సరిహద్దుల్లో కంచె నిర్మాణం చేయలేదు.. కారణం దీదీనే : అమిత్ షావెస్ట్ బెంగాల్ - బంగ్లాదేశ్‌ సరిహద్దుల మధ్య కంచె నిర్మాణం చేపట్టలేకపోవడానికి ప్రధాన కారణం వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని టీఎంసీ ప్రభుత్వమేనని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఆరోపించారు. ఇదే అంశంపై ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, ఎన్నికల్లో రాజకీయ లబ్దికోసమే బంగ్లాదేశీయులు చొరబాట్లను ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సారథ్యంలోని టీఎంసీ సర్కారు ప్రోత్సహిస్తోందన్నారు.

Pawan Kalyan: కొండగట్టులో పవన్ కల్యాణ్.. రూ.35కోట్ల విలువైన పనులకు శంకుస్థాపన

Pawan Kalyan: కొండగట్టులో పవన్ కల్యాణ్.. రూ.35కోట్ల విలువైన పనులకు శంకుస్థాపనఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కొండగట్టు హనుమాన్ ఆలయాన్ని సందర్శించనున్నారు. ఆయన కార్యాలయం ఈ పర్యటనను ధృవీకరించింది. ఈ పర్యటనలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేక పూజలు చేసి, టీడీపీ మద్దతుతో చేపట్టనున్న రూ.35కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి జనవరి 3న కొండగట్టులో ఉంటారు. ప్రణాళికాబద్ధమైన పనులలో మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదల మరియు భక్తుల కోసం సౌకర్యాల కల్పన ఉన్నాయి. ఈ పర్యటన పవన్ కళ్యాణ్‌కు వ్యక్తిగతంగా, రాజకీయంగా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ వర్గాలలో ముందస్తు చర్చకు దారితీసింది.

Watch More Videos

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది. 2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి. 3. గుండె మరియు క్యాన్సర్‌కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. 4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్‌లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలు

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలుమైగ్రేన్‌తో బాధపడేవారికి పనిదినాన్ని కోల్పోవడం లేదా అనారోగ్య సెలవు తీసుకోవడం సాధారణ అనుభవమే. అయితే, ఇది ఉత్పాదకత తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా మారుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల నిపుణుల్లో, అంటే పని చేసే జనాభాలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్రమరహితంగా షెడ్యూల్ అయ్యే పనులు లేదా సమావేశాలు, అధిక స్క్రీన్ వినియోగం, దీర్ఘకాలం పాటు తప్పైన భంగిమలో కూర్చోవడం, అలాగే నిరంతర ఒత్తిడి లేదా బర్నౌట్‌కు దగ్గరైన భావన వంటి అనేక కారణాలు మైగ్రేన్‌ను ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ఈ సవాళ్లను గుర్తించి పరిష్కరించడం అత్యవసరం.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?శరీరంలో చెడు కొవ్వు పెరిగితే దానివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది. కనుక చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం ముఖ్యం ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరుగుతుంది. ధూమపానం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది కనుక మానేయాలి. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యే.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com