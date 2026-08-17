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  4. Bandla Ganesh gets emotional after his daughter Janani's wedding.
Written By దేవీ
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (10:23 IST)

కుమార్తె జనని వివాహఅనంతరం భావోద్వేగానికి లోనయిన బండ్ల గణేష్

Janani and Surya Teja's wedding venue, blessings of chandrababu family
Written By: దేవీ
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (10:23 IST)
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Janani and Surya Teja's wedding venue, blessings of chandrababu family
హైదరాబాద్ లోని జె.ఆర్.సి. కన్వెన్షన్ సెంటర్ లో బండ్ల గణేష్ కుమార్తె జనని, సూర్య తేజ వివాహ వేదిక వివాహ వేడుక ఆదివారంనాడు జరిగింది. 10.34 నిముషాలకు జరిగిన ఈ వేడుకలో సినీరంగ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయి వధూవరుల్ని ఆశీర్వదించారు. ఈ సందర్భంగా వివాహవేడుకలో అప్పగింతలు కార్యక్రమం జరిగాక బండ్ల గణేష్ తన కుమార్తె చూసి భావోద్వేగానికి గురయ్యాయి. చంద్రబాబు సతీమణి ఆయన్ను సముదాయించారు. ప్రతి తండ్రి కుమార్తె వివాహం జరిగాక తన అనుబంధాన్ని ఇలా వ్యక్తం చేయడం మామూలే.
 
Bandla ganesh family
Bandla ganesh family
నిర్మాత బండ్ల గణేష్ కుమార్తె జననికి, సూర్య తేజ చిలుకూరికి ఆగస్టు 16న హైదరాబాద్‌లోని జేఆర్‌సీ కన్వెన్షన్‌లో వివాహం జరిగింది. ఈ వేడుకకు టాలీవుడ్ తారలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఆయన సతీమణి భువనేశ్వరి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, అన్నా కొణిదెల వంటి అగ్ర రాజకీయ నాయకులు హాజరయ్యారు. చిరంజీవి, సురేఖ, నాగార్జున, వెంకటేష్, నాగ చైతన్య, శోభిత ధూళిపాలతో సహా మెగా కుటుంబ సభ్యులు, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తదితరులు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. సాంప్రదాయ ఆచారాలు, ఉత్సవ వాతావరణంలో జనం మధ్య తండ్రి కన్నీళ్లతో జననికి వీడ్కోలు పలకడంతో ఈ వేడుకలో భావోద్వేగ పరాకాష్ట చోటుచేసుకుంది.
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దేవీ
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