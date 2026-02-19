గురువారం, 19 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 19 ఫిబ్రవరి 2026 (09:05 IST)

DiL Raju: నిర్మాత అంటే విలువలేదు - కానీ సినిమా తీస్తా : దిల్ రాజు

Rajanikath, Atluri purnachadrarao, Dil Raju
Rajanikath, Atluri purnachadrarao, Dil Raju
నిర్మాత అంటే ఇచ్చేవాడు. అందరూ తీసుకునేవారు. తీసుకునేవారే ఇచ్చేవారిని శాసిస్తున్నారు. నిర్మాతకు వుండాల్సిన లక్షణాలు రామానాయుడు, కె.ఎస్. రామారావు ఇలా సీనియర్ నిర్మాతలనుంచి నేర్చుకున్నాను. నిర్మాత అనేవాడు ఎలా వుండాలో తెలుసుకున్నారు. మాకు దారి తీసిన నిర్మాతలు వారు. అదేవిధంగా 90 ఏళ్ళ అట్లూరి పూర్ణచంద్రరావుతో ఆయన పుట్టినరోజున ఓ మాట ఇస్తున్నాను.

ఆయన సమర్పణలో నేను నిర్మాతగా సినిమా నిర్మిస్తాను. ఇది ఆయనకు నేనిచ్చే గిఫ్ట్ అంటూ తెలిపారు. నేను తీసిన సినిమాను హిందీలో తీస్తాను. రైట్స్ కావాలి అని సారి పూర్ణచంద్రరావుగారు అడిగారు. మీరు తీస్తానంటే ఫ్రీగా ఇస్తానని చెప్పాను కూడా అని చెప్పారు.
 
ఈ సంఘటన కర్ణాటక కాశ్మీర్ కూర్గ్ లో గ్రీన్ పార్క్ రిసార్ట్ అండ్ స్పా ప్రారంభోత్సవంలో జరిగింది. ఇటీవలే చిన్న జీయర్ స్వామి, రజనీకాంత్ చేతుల మీదుగా ఆరంభమైంది. డెన్మార్క్ ఆర్కిటెక్చర్ ని తలపించే అద్భుతమైన ఇంటీరియర్స్తో 37విల్లాలు 54 రూమ్స్తో దాదాపు 35 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ఈ రిసార్టు ను ప్రముఖ టాలీవుడ్ నిర్మాత అట్లూరి పూర్ణ చంద్రరావు గారు నిర్మించారు.
 
రజనీకాంత్ మాట్లాడుతూ, నన్ను అంధ కానున్ చిత్రంతో హిందీ సినిమాకు పరిచయం చేసిన వ్యక్తి అట్లూరి పూర్ణ చంద్రరావు గారే. అ తర్వాత కూడా నాతో కొన్ని సినిమాకి తీశారు. నికార్సైన మనిషి. చెప్పిందే చేస్తారు. అందుకే ఆయన పిలవగానే వచ్చి ఈ ఫంక్షన్లో పాల్గొన్నాను.  ఆయన 90 ఏళ్ల వయసులో ఇలాంటి అద్భుతమైన రిసార్ట్ కట్టటం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఈ రోజు ఆయన పుట్టినరోజు మరియు మహా శివరాత్రి వంటి గొప్ప పర్వదినం కావటం దేశ విదేశాల నుంచి ఎంతో మంది ప్రముఖులు హాజరై ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియచేయటం చూస్తుంటే ఇంత కంటే గొప్ప విషయం ఏముంటుంది అని అనిపిస్తుంది అన్నారు. ఆయన 120 ఏళ్లు బతకాలి అని కోరుకుంటున్నాను అన్నారు..
 
ఇదిలా వుండగా, ఈ వేడుకలో దిల్ రాజు తన భార్యతో డాన్స్ లేస్తూ పూర్తి ఎంజాయ్ చేశారు. కాగా, అట్లూరి కాంబినేషన్లో  రజనీకాంత్ తో సినిమా తీస్తాడేమో అని అక్కడికి హాజరయినవారికి అనిపించింది. అదంతా సస్పెన్స్.. త్వరలో ప్రకటిస్తానని అన్నారు.

ఇరాన్‌తో అణు చర్చలు విఫలం... ఏ క్షణమైనా అమెరికా బాంబుల వర్షం

ఇరాన్‌తో అణు చర్చలు విఫలం... ఏ క్షణమైనా అమెరికా బాంబుల వర్షంఇరాన్‌తో అమెరికా జరిగిన అణు చర్చలు విఫలమయ్యాయి. దీంతో ఇరాన్‌పై ఏ క్షణమైన బాంబుల వర్షం కురిపించేందుకు అమెరికా సిద్ధమవుతోంది. ఫలితంగా మధ్యప్రాచ్యంలో మరోసారి యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. ఈ వారాంతంలోనే ఇరానైపై దాడులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలున్నాయని, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాల కోసం సైన్యం ఎదురుచూస్తోందని ఉన్నతస్థాయి వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలో భూకంపం, నిద్ర మంచాల పైనుంచి లేచి జనం పరుగులు

పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలో భూకంపం, నిద్ర మంచాల పైనుంచి లేచి జనం పరుగులుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలో గురువారం తెల్లవారు జామును భూమి కంపించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై దీని తీవ్రత 3.5గా నమోదనైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. కాగా తెల్లవారు జామును భూకంపం రావడంతో నిద్ర మంచాల పైనుంచి లేచి జనం భయభ్రాంతులకు గురై పరుగులు తీసారు. ఈ భూకంపం భూమికి 20 కిలోమీటర్ల లోతున చోటుచేసుకున్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేసారు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా భూకంపాలు రావచ్చని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఐతే భూకంపాల తీవ్రత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా వుండకపోవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. కాగా ఇటీవలే తెలంగాణలోని భద్రాచలంలో భూకంపం చోటుచేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

త్వరలో తెలంగాణ మహిళలకు మహాలక్ష్మి స్మార్ట్ కార్డులు

త్వరలో తెలంగాణ మహిళలకు మహాలక్ష్మి స్మార్ట్ కార్డులురెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మహిళలకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యాలను ఆయా ప్రభుత్వాలు కల్పించాయి. తెలంగాణలో మహిళలు బస్సులో ఉచితంగా ప్రయాణించేందుకు వీలుగా వారి కోసం మహాలక్ష్మి స్మార్ట్ కార్డుల పేరిట త్వరలో జారీ చేయనున్నారు. ఈ కార్డులను మహిళలకు అందిస్తారు. బస్సులో ప్రయాణం చేసేటపుడు కార్డు చూపిస్తే చాలు. రవాణా శాఖమంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఈమేరకు మోడల్ కార్డులను పరిశీలించి రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి భట్టి విక్రమార్కతో సమావేశమై ఫైనల్ చేయనున్నారు.

ముస్లీం రిజర్వేషన్లు రద్దు... సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న సర్కారు

ముస్లీం రిజర్వేషన్లు రద్దు... సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న సర్కారుమహారాష్ట్రలోని భారతయన జనతా పార్టీ సారథ్యంలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో ముస్లింలకు విద్య, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో కల్పిస్తూ వచ్చిన 5 శాతం రిజర్వేషన్లను రద్దు చేసింది. ఈమేరకు 2014లో జారీ చేసిన ప్రభుత్వ తీర్మానాన్ని అధికారికంగా రద్దు చేసింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంగళవారం కొత్త ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. పదేళ్లకు పైగా చట్టపరంగా అమలులో లేని ఈ రిజర్వేషన్లను, ఇప్పుడు అధికారిక రికార్డుల నుంచి తొలగించారు.

ప్రియురాలిని కిరాతకంగా హత్య చేసిన ప్రియుడు.. కామవాంఛ చల్లారక మృతదేహంపై లైంగిక చర్య... ఎక్కడ?

ప్రియురాలిని కిరాతకంగా హత్య చేసిన ప్రియుడు.. కామవాంఛ చల్లారక మృతదేహంపై లైంగిక చర్య... ఎక్కడ?మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్‌లో అత్యంత దారుణం, అమానుషన ఘటన ఒకటి వెలుగు చూసింది. తనతో పాటు ఎంబీఏ చదువుతున్న ప్రియురాలిని ఓ యువకుడు అతి కిరాతకంగా రేప్ చేసి హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత కూడా అతని కామవాంఛ తీరకపోవడంతో మృతదేహంపై కూడా లైంగిక చర్యకు పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఇండోర్ నుంచి ముంబైకు పారిపోయాడు. అక్కడ ఆమె ఆత్మతో మాట్లాడేందుకు తాంత్కిర పూజలు చేయడం ఇపుడు దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతోంది. ఈ కేసులో నిందితుడైన పియూష్ ధమనోటియా (24)ను పోలీలుసు అరెస్టు చేశారు.

Watch More Videos

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మకాయ రసం ఆరోగ్యానికి అమృతం లాంటిది. ఈ నీటిని తాగితే 8 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒనగూరుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గోరువెచ్చని నిమ్మరసం శరీరాన్ని డీటాక్సిఫై చేయడమే కాకుండా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నిమ్మనీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. నిమ్మకాయ నీరు శరీరం నుండి వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది, తద్వారా కొత్త హుషారు వస్తుంది. గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీరు జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?పనిభారం, ఒత్తిడి, ఇతర ఆందోళనలు వల్ల చాలామంది హైబిపితో బాధపడుతున్నారు. దీనితో తీవ్రమైన గుండెజబ్బులతో పాటు పలు అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ అధిక రక్తపోటును అదుపులో పెట్టకపోతే ఆరోగ్యపరంగా తీవ్రమైన సమస్యలు సృష్టిస్తుంది. అందువల్ల ఈ క్రింది పదార్థాలను తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాషియం పుష్కలంగా వున్న కొబ్బరి నీరు తాగినా బీపీ నియంత్రణలోకి వస్తుంది. పుచ్చకాయలో రక్తం గడ్డకట్టకుండా చూసే గుణం వుంది, వీటిని తింటుంటే బీపీ అదుపులోకి వస్తుంది. కొత్తిమీరలోని యాంటీ ఇంఫ్లమేటరీ, యాంటీ డిప్రెసెంట్ గుణాలు బీపీని కంట్రోల్ చేయగలవు. ద్రాక్ష పండ్లలోని ఫాస్పరస్, పొటాషియం వల్ల కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా వుండటమే కాకుండా బీపీ అదుపులో వుంటుంది.

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?కలబంద లేదా అలోవెరా. దీనిని సౌందర్య సాధనంగా బాగా వాడతారు. ఐతే కలబందలో సౌందర్యంతో పాటు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహాన్ని నియంత్రించడంలోనూ, పాదాలలో ఏర్పడే తిమ్మిర్లను తగ్గించడంలో దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. కలబంద లోని ఫోలిక్ యాసిడ్, గుండెకి సంబంధించిన రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను కాపాడుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన 75 రకాల పోషక విలువలు కలబందలో ఉన్నాయి. జీర్ణవ్యవస్థలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థ పదార్థాలను వెలుపలికి నెట్టేసే సహజ గుణం అలోవెరాలో ఉన్నాయి. యాంటి బయాటిక్స్ వాడనవసరం లేకుండా వాపులను, నొప్పులను తగ్గించే గుణం దీని జెల్‌లో ఉంది.

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్హైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ, వెల్నెస్ సదస్సు టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026ను టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్ నిర్వహించింది. ఆరోగ్య సంరక్షణ భవిష్యత్తును పునర్నిర్మించడంపై దృష్టి సారించిన చర్చలు, సహకార పరివర్తన కోసం విధాన నిర్ణేతలు, వైద్యులు, సాంకేతిక నిపుణులు, పరిశోధకులు, సామాజిక ప్రభావ నాయకులను విజయవంతంగా ఒకచోట చేర్చింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com