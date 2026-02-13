Jagapathi Babu: డబ్బంటే పిచ్చి వుంటే అది జబ్బు : జగపతిబాబు
మనిషి జీవితానికి అవసరాలకు డబ్బు ప్రధానం అది ఒక భాగమైతే దానిని పిచ్చిగా భావిస్తూ దాని చుట్టూ తిరిగితే జీవితమే పూర్తవుతుందని సీనియర్ నటుడు జగపతిబాబు సూక్తులు చెబుతున్నారు. ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో ఆయన తనదైన శైలిలో కొన్ని సూచనలు కూడా చేస్తున్నారు. తాజాగా ప్రముఖ పాడ్కాస్ట్ షోలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా డబ్బు గురించి ఆయన చెప్పిన మాటలు అందరినీ ఆలోచింపజేస్తున్నాయి.
జగపతి బాబు తెలుపుతూ,. మనం డబ్బు వెంట పరిగెత్తకూడదని, అదే మన దగ్గరికి వచ్చేలా ఉండాలని సూచించారు. డబ్బు కేవలం అవసరాలను తీర్చే సాధనమేనని, ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోగా ఉండి ఆ తర్వాత ఆర్థికంగా ఎన్నో ఒడిదుడుకులు చూసిన తనకు దాని విలువ బాగా తెలుసని చెప్పారు. ఈ రోజుల్లో మనిషి కంటే డబ్బుకే ఎక్కువ విలువ ఇస్తున్నారని, ఇది సమాజానికి చాలా ప్రమాదకరం అని తెలిపారు.
డబ్బు పిచ్చి అనేది పెద్ద జబ్బు. దాని కోసం ప్రాణ స్నేహితులను, బంధువులను దూరం చేస్తుంది. వందల కోట్ల ఆస్తులు పోగొట్టుకున్నా అప్పటికి చిన్న చిన్న సినిమాలు చేశాను. ఆ అప్పులు తీర్చాలి కనుక. ఆ తర్వాత వచ్చిన పెద్ద సినిమాతో తన రూటే మారిపోయింది. అందుకే అసలు డబ్బుకంటే ప్రశాంతత కీలకం. ప్రశాంతమైన నిద్ర, మంచి ఆహారం, ప్రేమగా పలకరించే మనుషులు ఉండటమే నిజమైన ఆస్తి అని చెప్పారు.