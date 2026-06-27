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తమిళ దిగ్గజ నటుడు కె.భాగ్యరాజ్య ఎలా చనిపోయారంటే...?
ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు కె.భాగ్యరాజ్ గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 సంవత్సరాలు. తనదైన ప్రత్యేక శైలి కథనంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఎంతో గుర్తింపు తెచ్చుకుని, హాస్య నటనతో ప్రేక్షకులను అలరించిన భాగ్యరాజ్ మరణంతో తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ శోకంలో మునిగిపోయింది. ఇది తీవ్ర విషాదాన్ని కలిగించింది.
చిత్ర పరిశ్రమపై ఉన్న మక్కువతో, ఆయన దర్శకులు జి.రామకృష్ణన్, భారతిరాజాల వద్ద సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేశారు. ఆయన 1977లో తన సినీ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో, ఆయన '16 వయదినిలే', 'కెళక్కే పోగుం రైల్' వంటి చిత్రాలకు భారతిరాజా వద్ద సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేశారు. 'కెళక్కే పోగుం రైల్', 'టిక్ టిక్ టిక్' చిత్రాలకు ఆయన భారతిరాజాతో కలిసి కథలు రాశారు. 'సికప్పు రోజాక్కల్' చిత్రానికి సంభాషణలు రాయడంతో పాటు సహాయ పాత్రలో కూడా నటించారు.
ఆయన 'సువర్ ఈల చిత్రరంజల్' చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఆయన పలు చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా, వాటిలో కథానాయకుడిగా కూడా నటించారు. ఆయన 'ఇండ్రో పోయి నాలై వా' 'అంద 7 నాడ్గల్' 'తూరల్ నిన్ను పోచ్చు', 'డార్లింగ్ డార్లింగ్ డార్లింగ్', 'ముందానై ముడిచ్చు', 'దావని కనవుగళ్', 'చిన్న వీడు', 'ఆసార్ పోలీస్ 100', 'రసుకుట్టి', 'ఒరు ఊర్ల ఒరు రాజకుమారి', 'సొక్కతంగం', 'సిద్ధు +2' వంటి చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించి, నటించారు. ఆయన చిత్రాలకు నేపథ్య సంగీతం అందించడంతో పాటు పాటలు కూడా పాడారు. ఆయన 'భాగ్య' అనే వారపత్రికకు సంపాదకుడిగా పనిచేశారు.
'స్క్రీన్ప్లేల రారాజు'గా కీర్తి గడించిన భాగ్యరాజ్ చిత్రాలు ప్రజాదరణ పొందాయి. ఆయన చిత్రాలు వాటి కథ, సంభాషణలు, హాస్యంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఆయన ఉత్తమ స్క్రీన్రైటర్గా పేరుగాంచారు. ఆయన తన సినీ ప్రస్థానానికిగాను పలు పురస్కారాలు అందుకున్నారు. ఆయన తమిళనాడులోని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలతో కలిసి పనిచేశారు. దర్శకులు పార్థిబన్ మరియు పాండియరాజన్ భాగ్యరాజ్ వద్ద సహాయ దర్శకులుగా పనిచేశారన్నది గమనార్హం. 10వ తేదీన దర్శకుడు భారతిరాజా మరణించిన అనంతరం, ఈరోజు (జూన్ 27) గుండెపోటుతో దర్శకుడు భాగ్యరాజ్ మరణించడం చిత్ర పరిశ్రమను తీవ్ర విషాదంలో ముంచింది.
కొత్తగా పెళ్లైంది.. కొండపైనున్న ఆలయానికి వెళ్లారు.. కోతుల గుంపు.. భయంతో నవవధువు మృతి
దక్షిణ తమిళనాడులోని అత్యంత పవిత్రమైన కళుగుమలై కొండపై 24 ఏళ్ల నవవధువు శనివారం విషాదకరంగా మరణించింది. ఆలయ ప్రాంగణంలో తనను చుట్టుముట్టిన కోతుల గుంపు నుండి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో కాలు జారి కింద పడటంతో ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయింది. తూత్తుకుడి జిల్లాలోని సౌత్ తిట్టన్కులానికి చెందిన అనితకు, సురేష్తో వివాహం జరిగి కేవలం నెల రోజులే అయ్యింది. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్న సురేష్ ఇటీవల స్వగ్రామానికి తిరిగి వచ్చారు. దీంతో ఆ దంపతులు కళుగుమలైలోని ప్రసిద్ధ కలుగసలమూర్తి ఆలయాన్ని దర్శించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
రాజ్ ఘాట్ వంతెనపై నుంచి గంగలో దూకేందుకు మహిళ, కాపాడిన యువకుడు, వీడియో
ఆత్మహత్య మహాపాతకం అని అన్ని గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. కానీ భరించలేని సమస్య ఎదురైందని పలువురు పలు మార్గాలలో తమ ప్రాణాలను బలవంతంగా తీసుకోవడం శోచనీయం. ఇలాగే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వారణాసిలో ఓ మహిళ బలవన్మరణానికి సిద్ధమైంది. వారణాసిలోని రాజ్ ఘాట్ వంతెనపైకి ఎక్కి అక్కడి నుంచి గంగానదిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నది. ఆ మహిళ బ్రిడ్జిపైకి ఎక్కి దూకేందుకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో స్థానికులు పెద్దపెట్టున కేకలు వేస్తూ ఆమెను అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ ఆమె ఎంతకీ వారి మాట వినక దూకేందుకే సిద్ధమైంది.
ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు జంప్ అవుతున్న విద్యార్థులు
హెచ్ఆర్డీ మంత్రిగా నారా లోకేష్ ప్రభుత్వ పాఠశాలల విషయంలో అద్భుతమైన కృషి చేస్తున్నారు. దీని ఫలితంగా, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల నమోదు సంఖ్య పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా, 2025-26 విద్యా సంవత్సరంతో పోలిస్తే, 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి ఇప్పటివరకు 58,065 మంది విద్యార్థులు అదనంగా చేరారు. 2025-26లో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో (1 నుండి 10వ తరగతి వరకు) 3,201,607 మంది విద్యార్థులు నమోదు కాగా, ఈ ఏడాది ఆ సంఖ్య 3,259,672కి చేరింది. ఈ ఏడాది 106,914 మంది విద్యార్థులు ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మారడం విశేషం.
హైదరాబాదులో డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ.. అపూర్వమైన గౌరవం.. ట్రంప్ కృతజ్ఞతలు
హైదరాబాద్లోని యూఎస్ కాన్సులేట్ సమీపంలో ఉన్న ఒక రహదారికి అధికారికంగా 'డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ' అని నామకరణం చేసిన అనంతరం, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారతదేశానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించిన ఫోటోను తన 'ట్రూత్ సోషల్' ప్లాట్ఫామ్లో పంచుకుంటూ, ట్రంప్ దీనిని ఒక అపూర్వమైన గౌరవం అని అభివర్ణించారు. భారతదేశంలో ఇటువంటి గుర్తింపు పొందిన మొదటి అమెరికా అధ్యక్షుడు తానేనని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కాకినాడలో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ పర్యటన.. హోర్డింగ్లు అదుర్స్ (video)
కాకినాడలో కనిపించిన కొన్ని హోర్డింగ్లు విజయ్ అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించాయి. కేఐఈటీ కళాశాల నిర్వహించబోయే ఒక కార్యక్రమానికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించినట్లు ఆ బ్యానర్లలో పేర్కొన్నారు. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విజయ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేయబోయే మొదటి అధికారిక పర్యటన ఇదే కావచ్చని చాలామంది సంబరాలు చేసుకుంటుండగా, ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయింది.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.
నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?
గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు
గుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.