బుధవారం, 6 మే 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 6 మే 2026 (18:58 IST)

Bhagyashree Borse: శివకార్తికేయన్ చిత్రం సెయాన్ లో హీరోయిన్ గా భాగ్యశ్రీ బోర్సే

Bhagyashree Borse
Bhagyashree Borse
వెర్సటైల్ స్టార్ శివకార్తికేయన్, దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్ దర్శకత్వంలో, కమల్ హాసన్, ఆర్. మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం సెయాన్. అమరన్ తర్వాత శివకార్తికేయన్ మరోసారి రాజ్‌కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్‌తో కొలాబరేట్ కావడం విశేషం. విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు కమర్షియల్ విజయాన్ని అందుకున్న ఆ చిత్రంతో ఏర్పడిన క్రియేటివ్ జర్నీ ఇప్పుడు మరింత బలపడింది.

గ్రాండ్ రూరల్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ గా భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటిస్తున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఆమెకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మేకర్స్ రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్..  ట్రెడిషన్‌, డివైన్ వైబ్ మేళవింపుగా ఆకట్టుకుంటోంది. గాజుల షాప్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఆమె కనిపించిన తీరు పాత్రలోని ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. మురుగన్ స్వామి ప్రతీకను గుర్తు చేస్తూ ఆమె కూర్చున్న తీరు మరింత ఆసక్తిని పెంచింది.  

రాజ్‌కమల్ ఫిలిమ్స్ ఇంటర్నేషనల్, శివకార్తికేయన్, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు సంతోష్ నారాయణన్ కలిసి పనిచేస్తున్న తొలి సినిమా కావడం ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు మరో ప్రత్యేకగా నిలిచింది. తన ప్రత్యేకమైన మ్యూజికల్ స్టైల్‌తో, చార్ట్‌బస్టర్ ఆల్బమ్స్‌తో పేరుగాంచిన సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం ఈ చిత్రానికి స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్ కానుంది.  

రాజ్‌కమల్ ఫిలిమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెగసీ, టర్మరిక్ మీడియా విజన్  కలిసిన “సెయాన్” 2026లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాలలో ఒకటిగా నిలవనుంది.

Medak: రూ.1.5లక్షలకు నవజాత శిశువును అమ్మేసిన నర్సు.. నలుగురి అరెస్ట్

Medak: రూ.1.5లక్షలకు నవజాత శిశువును అమ్మేసిన నర్సు.. నలుగురి అరెస్ట్నవజాత శిశువు మరణించిందని తల్లికి అబద్ధం చెప్పి, ఆ బిడ్డను రూ.1.5 లక్షలకు విక్రయించినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో పోలీసులు నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. సికింద్రాబాద్‌లోని మౌలాలికి చెందిన, ఏడు నెలల గర్భిణి అయిన నాస్రా ఫాతిమా, మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం లక్ష్మీనగర్ తండాలో ఉన్న తన అత్తవారింటికి వెళ్లారు. అక్కడ ఉన్నప్పుడు, ఆమె చేతిలో ఉన్న చిప్స్ ప్యాకెట్‌ను గమనించిన కోతులు ఆమెపై దాడి చేశాయి. ఈ దాడిలో ఆమె కిందపడిపోయి తీవ్ర రక్తస్రావానికి గురయ్యారు. వెంటనే ఆమె స్నేహితురాలి ఒకరు ఆమెను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న అనంతరం ఆమె ఒక ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.

ఏటీఎంను పెకిలించి.. మెషీన్‌ను ఎత్తుకెళ్లారు..

ఏటీఎంను పెకిలించి.. మెషీన్‌ను ఎత్తుకెళ్లారు..ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏటీఎం మెషీన్‌ను దుండగులు ఎత్తుకెళ్లారు. బుధవారం తెల్లవారుజామున గుర్తుతెలియని దుండగులు ఒక ఏటీఎంను పెకిలించి, దానిలోని యంత్రంతో పారిపోయారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ముసుగు ధరించిన ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒక ఎస్‌యూవీలో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మొదట ఇనుప రాడ్లతో ఏటీఎంను పగలగొట్టడానికి ప్రయత్నించారు. వారి ప్రయత్నాలు విఫలమవడంతో, ఆ ముఠా యంత్రానికి తాళ్లు కట్టి, వాహనంతో బలవంతంగా బయటకు లాగింది. ఆ తర్వాత నిందితులు ఏటీఎంలో డబ్బులు నింపి అక్కడి నుంచి పారిపోయారు.

మెడలో రూ. 142 కోట్లు విలువ చేసే హారంతో మెరిసిన మేఘా సుధారెడ్డి, వీడియో

మెడలో రూ. 142 కోట్లు విలువ చేసే హారంతో మెరిసిన మేఘా సుధారెడ్డి, వీడియోమేఘా సుధా రెడ్డి. మేఘా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (MEIL) డైరెక్టర్- ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త మేఘా కృష్ణా రెడ్డి గారి భార్య. ఈమె ఇటీవల తన ఖరీదైన ఆభరణాలతో వార్తల్లో నిలిచారు. ప్రతిసారి కొత్తకొత్త డిజైన్లతో, సరికొత్త ఆభరణాలతో ఆమె అందరినీ సంభ్రమాశ్చర్యాలలో ముంచెత్తేస్తారు. ఈ సారి న్యూయార్క్‌లో జరిగిన మెట్ గాలా 2026 వేడుకలో సుధా రెడ్డి ధరించిన హారం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఎందుకంటే ఆ హారం ధర సుమారు రూ. 142 కోట్లు ($15 మిలియన్లు). ఈ హారం మధ్యలో 550 క్యారెట్ల అరుదైన టాంజనైట్(Tanzanite) రత్నం ఉంది.

టీవీకే చీఫ్ విజయ్ బాటలో రాజకీయాల్లోకి సినీ తారలు.. బరిలోకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్?

టీవీకే చీఫ్ విజయ్ బాటలో రాజకీయాల్లోకి సినీ తారలు.. బరిలోకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్?టీవీకే చీఫ్ విజయ్ ఎన్నికల రంగ ప్రవేశం భారీ విజయం సాధించడంతో, పరిశ్రమల వ్యాప్తంగా చర్చలు మొదలయ్యాయి. దీంతో సినీ తారలు కూడా ఆయన బాటలోనే పయనించవచ్చనే ఆశలు రేకెత్తాయి. ప్రస్తుత తరం అగ్ర నటులలో, భవిష్యత్తులో రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించేందుకు ఎన్టీఆర్ జూనియర్ బలమైన పోటీదారుగా తరచుగా కనిపిస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ జూనియర్‌కు గొప్ప వారసత్వం ఉంది. ఆయన తాత ఎన్.టి. రామారావు తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించి 1983లో ఘన విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత ఆ పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలోకి వచ్చింది. ఆయన ఇప్పటికీ పార్టీపై గట్టి పట్టు కలిగి ఉండగా, ఆయన కుమారుడు నారా లోకేష్ తదుపరి వారసుడిగా విస్తృతంగా పరిగణించబడుతున్నారు.

Bus Conductor: 6.5 అడుగుల ఎత్తు.. కండక్టర్‌గా బస్సులో తిరగలేకపోయాడు.. చివరికి?

Bus Conductor: 6.5 అడుగుల ఎత్తు.. కండక్టర్‌గా బస్సులో తిరగలేకపోయాడు.. చివరికి?6.5 అడుగుల ఎత్తు కారణంగా తన విధులను నిర్వర్తించలేకపోయిన ఒక బస్ కండక్టర్‌కు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్ఆర్టీసీ) ఆదుకుంది. అమీన్ అహ్మద్ అన్సారీ హైదరాబాద్‌లోని టీజీఎస్ఆర్టీసీ మెహదీపట్నం డిపోలో బస్ కండక్టర్‌గా పనిచేస్తుండేవాడు. అయితే, 198 సెం.మీ (6.5 అడుగుల) ఎత్తు ఉన్న ఈ కండక్టర్, బస్సు గరిష్ట ఎత్తు కేవలం 6.4 అడుగులు మాత్రమే ఉండటంతో బస్సు లోపల కండక్టర్‌గా తన విధులను నిర్వర్తించలేకపోయాడు.

Watch More Videos

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?టీ. ఉదయాన్నే లేవగానే గ్లాసుడు టీ తాగనిదే హుషారు వుండదంటారు చాలామంది. కానీ మోతాదుకి మించి టీ తాగితే చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండెల్లో మంట వస్తుంది. మోతాదుకి మించి టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో యాసిడ్ ప్రేరేపిస్తుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఏర్పడుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల నిద్రలేమి కలుగుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కూడా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. మోతాదుకి మించి టీ తాగితే పంటి నొప్పి, దంతాలు పసుపు రంగులో మారుతాయి. టీ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలి

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందే

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలు

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com