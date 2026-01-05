సోమవారం, 5 జనవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 5 జనవరి 2026 (16:30 IST)

Raviteja: లవ్ ట్రయాంగిల్ కథగా భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి రాబోతోంది

Ravi Teja, Ashika Ranganath, Dimple Hayathi
మాస్ మహారాజా రవితేజ నుంచి వస్తోన్న మోస్ట్ అవైటెడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ మూవీ ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’. కిశోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ మూవీని సుధాకర్ చెరుకూరి ఎస్ఎల్‌వి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మించారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో అందించిన సంగీతం సినిమాపై మరింత హైప్ పెంచింది. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఒక అదిరిపోయే అప్‌డేట్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను జనవరి 7వ తేదీన గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు.
 
రవితేజ మార్క్ ఎనర్జీకి, కిశోర్ తిరుమల క్లాస్ టచ్ తోడైతే ఎలా ఉంటుందో ఈ సినిమా అలా ఉండబోతోందని ఇండస్ట్రీ టాక్. సంక్రాంతి బరిలో వస్తున్న ఈ చిత్రం పక్కా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌ను టార్గెట్ చేస్తూ రూపొందింది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్ ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీని పెంచింది. ముఖ్యంగా రవితేజ ఇద్దరు భామల (ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయాతి) మధ్య నలిగిపోయే 'లవ్ ట్రయాంగిల్' సన్నివేశాలు నవ్వులు పూయించాయి. జనవరి 7న రాబోయే ట్రైలర్‌లో కథలోని అసలు ట్విస్టులేంటో, రవితేజ పండించే కామెడీ ఏ రేంజ్‌లో ఉండబోతోందో పూర్తి క్లారిటీ రానుంది.
 
భీమ్స్ సిసిరోలియో అందించిన సంగీతం ఈ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. ముఖ్యంగా 'వామ్మో వాయ్యో' అనే సాంగ్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. రవితేజ మేనరిజమ్స్, స్టెప్పులు ఈ పాటను ఇన్స్టంట్ హిట్‌గా మార్చేశాయి. ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం భోగి పండుగ కానుకగా జనవరి 13న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ సినిమాలో సునీల్ కీలక పాత్రలో నటిస్తుండగా.. ప్రసాద్ మూరెళ్ల సినిమాటోగ్రఫీ, శ్రీకర్ ప్రసాద్ ఎడిటింగ్ సినిమాకు మరింత గ్రాండ్‌నెస్‌ను జోడించాయి. "ఇది కేవలం మాస్ సినిమా మాత్రమే కాదు, ప్రతి ఫ్యామిలీ ఎంజాయ్ చేసే క్లీన్ ఎంటర్టైనర్" అని చిత్ర బృందం ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
 
నటీనటులు: రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి, సునీల్ తదితరులు

తెలంగాణలో ఏం పీకి కట్టలు కట్టామని తెరాసను బీఆర్ఎస్ చేసారు?: కవిత ఆవేదన, ఆగ్రహం

తెలంగాణలో ఏం పీకి కట్టలు కట్టామని తెరాసను బీఆర్ఎస్ చేసారు?: కవిత ఆవేదన, ఆగ్రహంతెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత సోమవారం నాడు శాసనమండలిలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో తనకు ఎన్నో అవమానాలు ఎదురయ్యాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... బీఆర్ఎస్ ఏనాడు నాకు మద్దతుగా నిలబడలేదు. రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు విషయంలో బీఆర్ఎస్ ఏమీ చేయలేదు. తెలంగాణ ఏర్పాటుకు నాకున్న పరిచయంతో ఆస్కార్ ఫెర్నాండెజ్‌తో కేసీఆర్‌కు ప్రత్యేక సమావేశం జరిపించాను. ఆ తర్వాతే సోనియా గాంధీ ముందుకు వచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ముందడుగు పడింది.

తెలంగాణ జాగృతిని రాజకీయ పార్టీగా మారుస్తాం.. జయలలిత స్ఫూర్తితో కవిత ప్రకటన?

తెలంగాణ జాగృతిని రాజకీయ పార్టీగా మారుస్తాం.. జయలలిత స్ఫూర్తితో కవిత ప్రకటన?తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత, తెలంగాణ జాగృతిని త్వరలో రాజకీయ పార్టీగా మారుస్తామని ప్రకటించారు. ప్రజల మద్దతుతో శాసనసభకు తిరిగి రావడమే తన లక్ష్యమని ఆమె అన్నారు. తన రాజకీయ భవిష్యత్తును ప్రజల మద్దతే నిర్ణయిస్తుందని కవిత పేర్కొన్నారు. శాసన మండలిలో ప్రసంగించిన అనంతరం కవిత మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత ఆమె గన్ పార్క్‌ను సందర్శించి, అక్కడ తన భవిష్యత్ ప్రణాళికల గురించి పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ నుండి సస్పెండ్ అయిన తర్వాత, కవిత పార్టీకి రాజీనామా చేశారు.

నేను కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్‌ను... పిచ్చోళ్లు అనుకుంటున్నారా? హో మంత్రి అనిత ఫైర్

నేను కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్‌ను... పిచ్చోళ్లు అనుకుంటున్నారా? హో మంత్రి అనిత ఫైర్'నేను కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్‌ను.. పిచ్చోళ్లు అనుకుంటున్నారా?' అని ఏపీ హోం మంత్రి అనిత ప్రశ్నించారు. అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురం నాన్ సెజ్‌లో శనివారం ప్రమాదం జరిగిన ఎస్.వి.ఎస్ రసాయన పరిశ్రమను యలమంచిలి ఎమ్మెల్యే విజయకుమార్‌తో కలిసి ఆమె ఆదివారం పరిశీలించారు. వీరు వెళ్లిన సమయంలో ప్రమాదానికి కారణాలు వెల్లడించేందుకు పరిశ్రమ ప్రతినిధులు ఒక్కరు కూడా అక్కడ లేకపోవడంతో ఆమె తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

కర్ణాటక అడవుల్లో 11 కోతులు మృతి.. నీలి రంగులో మెడ, నోరు భాగాలు.. ఏమైంది?

కర్ణాటక అడవుల్లో 11 కోతులు మృతి.. నీలి రంగులో మెడ, నోరు భాగాలు.. ఏమైంది?గత రెండు రోజులుగా కర్ణాటకకు చెందిన ఒక అటవీ ప్రాంతంలో రెండు లంగూర్‌లతో సహా మొత్తం 11 కోతులు చనిపోయి కనిపించాయని అధికారులు సోమవారం తెలిపారు. తుమకూరు తాలూకాలోని దేవరాయనదుర్గ-దుర్గదహళ్లి అటవీ ప్రాంతంలో 200 నుండి 500 మీటర్ల పరిధిలో తొమ్మిది కోతులు, రెండు లంగూర్‌ల కళేబరాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నట్లు గుర్తించామని వారు తెలిపారు.

దక్షిణ కొరియా బాయ్ ఫ్రెండ్‌ను కత్తితో పొడిచి చంపేసిన యువతి?

దక్షిణ కొరియా బాయ్ ఫ్రెండ్‌ను కత్తితో పొడిచి చంపేసిన యువతి?మణిపూర్ యువతి తనతో సహజీవనం చేస్తున్న వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచి చంపేసింది. మృతుడిని ఒక మొబైల్ కంపెనీలో మేనేజర్‌గా పనిచేస్తున్న దక్షిణ కొరియాకు చెందిన డక్ హీ యుహ్‌గా గుర్తించారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. డక్ హీ యుహ్‌, లుంజీనా పామై అనే యువతి కలిసి నివసిస్తున్నారు. ఘటన జరిగిన రోజు ఇద్దరూ కలిసి మద్యం తాగారు. ఆ సమయంలో వారి మధ్య తీవ్ర వాగ్వివాదం చోటుచేసుకుంది. ఆగ్రహానికి లోనైన పామై.. కత్తితో డక్ హీ ఛాతీపై బలంగా పొడిచింది. తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో ఆమె స్వయంగా అతడిని జిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించింది.

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీ

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీహైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన విజయంతో నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభిస్తూ, జన్యు రక్త రుగ్మతలను నిర్మూలించడానికి తాము చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలలో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించినట్లు తలసేమియా-సికిల్ సెల్ సొసైటీ(TSCS) వెల్లడించింది. మే 2025 మరియు జనవరి 1, 2026 మధ్య, కమలా హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్‌లో 54 ప్రినాటల్ డయాగ్నసిస్(PND) పరీక్షలను TSCS విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తలసేమియా మరియు సికిల్ సెల్ అనీమియాకు సంబంధించి పిండం యొక్క స్థితిని అంచనా వేయడానికి ఈ పరీక్షలు చాలా కీలకమైనవి, తద్వారా ఈ తీవ్రమైన వ్యాధులతో బాధపడే పిల్లల జననాన్ని నివారించడానికి సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆరోగ్యానికి అల్లం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ అల్లాన్ని ప‌లు అనారోగ్య స‌మ‌స్య‌ల‌ను త‌గ్గించుకునేందుకు ఉప‌యోగిస్తున్నారు. ఈ అల్లంను పాలలో కలుపుకుని అల్లం పాలు తాగితే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. అల్లం పాలుతో జ‌లుబు, ఫ్లూ, అజీర్ణం, ఇత‌ర జీర్ణ స‌మ‌స్య‌లు త‌గ్గుతాయి. అల్లం పాలు తాగితే రోగనిరోధ‌కశ‌క్తి పెరగడమే కాకుండా వ్యాధులు, ఇన్ఫెక్ష‌న్లు రాకుండా ఉంటాయి. అల్లం, పాలు రెండింటినీ క‌లిపి తాగ‌డం వ‌ల్ల ల‌భించే పోష‌కాలు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. అల్లం పాలు త‌యారీకి ఒక కప్పు పాలు, ఒక టీ స్పూన్ తురిమిన అల్లం తీసుకోవాలి.

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కొబ్బరి నీళ్ళు తాగి కొబ్బరిని తింటుంటాము. అయితే మార్కెట్లలో ప్రత్యేకంగా కొబ్బరి పువ్వులు అమ్ముతుంటారు. ఈ కొబ్బరి పువ్వులను తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి పువ్వులో ఉండే యాంటీవైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ పరాన్నజీవి వల్ల మన రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు మధుమేహంతో సంబంధం ఉన్న లక్షణాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా మధుమేహాన్ని నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగించడం ద్వారా క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు కొలెస్ట్రాల్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది, గుండె జబ్బులను నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు థైరాయిడ్‌ను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలు

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలుదాల్చిన చెక్క. వంట ఇంటిలో వుండే మసాలా దినుసుల్లో ఇది ఒకటి. దీనితో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. వాటిలో ప్రధానమైన వాటి గురించి తెలుసుకుందాము. పొట్ట దగ్గర కొవ్వును కరిగించాలంటే కప్పు నీటిని వేడిచేసి అందులో అరటీస్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి చల్లబరిచి దానికి తేనె కలిపి తీసుకుంటుండాలి. దాల్చిన చెక్క ఆకలిని తగ్గించడమే కాకుండా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడం చేస్తుంది. జీవక్రియను వేగవంతం చేయడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. దాల్చిన చెక్క, శొంఠి, ఏలుకలు, సైంధవ లవణ చూర్ణాలను గోరువెచ్చని నీటితో తాగుతుంటే అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతాయి.

మోతాదుకి మించి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోకూడదు: ఆ ఔషధాన్ని నిషేధించిన కేంద్రం

మోతాదుకి మించి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోకూడదు: ఆ ఔషధాన్ని నిషేధించిన కేంద్రంమానవ ఆరోగ్యానికి కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తున్నాయంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటిపై నిషేధం విధించింది. 100 మిల్లీగ్రాముల కంటే ఎక్కువ మోతాదులో పెయిన్ కిల్లర్ ఔషధం అయిన నిమెసులైడ్ కలిగిన ఔషధ తయారీ, అమ్మకం, పంపిణీని కేంద్రం నిషేధించింది. ప్రజా ప్రయోజనం దృష్ట్యా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్(ICMR) సిఫార్సు, డ్రగ్స్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ బోర్డు(DTAB)తో సంప్రదించిన తర్వాత కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ చట్టం, 1940లోని సెక్షన్ 26A కింద ఈ నిషేధం విధించబడింది. ఇది వెంటనే అమలులోకి వస్తుందని తెలిపింది.
