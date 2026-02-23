సోమవారం, 23 ఫిబ్రవరి 2026
దేవీ
సోమవారం, 23 ఫిబ్రవరి 2026 (18:42 IST)

MAA Dairy: మూవీ ఆర్టిస్టుల అసోసియేషన్ డైరీ ఆవిష్కరించిన భట్టి విక్రమార్క మల్లు

MAA Diary launched Bhatti Vikramarka Mallu
మా’ (మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ )నూతన డైరీని తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క  చేతుల మీదుగా 'మా ' అధ్యక్షుడు విష్ణు మంచు రిలీజ్ చేయించారు. మా సభ్యుల కోసం చేపడుతున్న ఆరోగ్య అవగాహన కార్యక్రమాలు, హెల్త్ చెకప్ లు, సభ్యుల సంక్షేమం కోసం మా కార్యవర్గం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు అభినందనీయమని డిప్యూటీ సీఎం ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. 
 
సోమవారం ఉదయం ప్రజాభవన్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో   ‘మా’ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మాదాల రవి, ట్రెజరర్ శివ బాలాజీతో పాటుగా ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్స్ జయవాణి, మలక్ పేట్ శైలజ, శివ నారాయణ, శశాంక్, హరనాథ్ బాబు, మానిక్, సంపూర్ణేశ్ బాబు, ఎం.ఆర్.సి. వడ్లపట్ల తదితరులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క ‘మా’ నూతన డైరీని ఆవిష్కరించి.. అధ్యక్షుడు మంచు విష్ణు, కార్యవర్గ సభ్యులను అభినందించారు.

టీవీల్లో కాదు.. లైవ్‌గా మ్యాచ్ చూడండి.. టికెట్ నేను కొనిపెడతాగా.. జగన్‌కు లోకేష్ ఆఫర్

టీవీల్లో కాదు.. లైవ్‌గా మ్యాచ్ చూడండి.. టికెట్ నేను కొనిపెడతాగా.. జగన్‌కు లోకేష్ ఆఫర్ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ ఇండియా-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ చూడటానికి కొలంబోకు వెళ్లడంపై వైకాపా రచ్చ రచ్చ చేస్తోంది. నారా లోకేష్ మ్యాచ్‌లో కనిపించిన రోజు నుండి, మ్యాచ్ టికెట్, విమాన టికెట్ కొనడానికి ప్రజల డబ్బునే ఉపయోగించారని వైకాపా ఆరోపించింది. దీనిపై వైకాపా చీఫ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి కూడా ప్రశ్నించారు. ప్రజాధనాన్ని నారా లోకేష్ దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. వాస్తవానికి, నారా లోకేష్ తనలాగే టెలివిజన్‌లో దీన్ని చూసివుండవచ్చని జగన్ తెలిపారు.

రంగారెడ్డిలో ట్రిపుల్ రైడింగ్.. ఇద్దరు యువకుల మృతి

రంగారెడ్డిలో ట్రిపుల్ రైడింగ్.. ఇద్దరు యువకుల మృతిరంగారెడ్డి జిల్లాలోని షాబాద్ వద్ద వేగంగా వస్తున్న కంటైనర్ లారీ ఇద్దరు యువకులను ఢీకొట్టడంతో ట్రిపుల్ రైడింగ్ కారణంగా ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. 19 నుంచి 20 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల అజయ్, ఉదయ్ కిరణ్, ఆజం అనే యువకులు బైక్‌పై చేవెళ్ల నుండి షాబాద్‌కు ప్రయాణిస్తున్నారు. ఈ ముగ్గురూ లారీని ఓవర్ టేక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, బైక్‌పై నియంత్రణ కోల్పోయి నాగర్ గూడ క్రాస్ రోడ్ వద్ద ప్రమాదం జరిగింది.

భారత పౌరులందరూ ఇరాన్‌‌ను వదిలివెళ్లాలి.. భారత రాయబార కార్యాలయం

భారత పౌరులందరూ ఇరాన్‌‌ను వదిలివెళ్లాలి.. భారత రాయబార కార్యాలయంటెహ్రాన్, వాషింగ్టన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, టెహ్రాన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం సోమవారం ఒక సలహా జారీ చేస్తూ, ప్రస్తుతం ఇరాన్‌లో ఉన్న తమ పౌరులందరూ అందుబాటులో ఉన్న ఏదైనా రవాణా మార్గాల ద్వారా దేశం విడిచి వెళ్లాలని కోరింది. ఖమేనీ పాలన దేశాన్ని ఆక్రమించిన నిరసనలపై అణిచివేత సమయంలో ప్రభుత్వం భారతీయ పౌరులను వెళ్లిపోవాలని కోరింది.

రాజమండ్రి కల్తీ పాలు: యూరియా, సీరం క్రియేటివ్ స్థాయిలెక్కువున్నాయి: మంత్రి సత్యకుమార్

రాజమండ్రి కల్తీ పాలు: యూరియా, సీరం క్రియేటివ్ స్థాయిలెక్కువున్నాయి: మంత్రి సత్యకుమార్కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో రాజమండ్రి పరిధిలో పలువురు ఆస్పత్రి పాలవడం వారిలో నలుగురు వ్యక్తులు చనిపోవడంతో ఏపీ వైద్యశాఖ అప్రమత్తమైంది. కల్తీపాలు సేవించి నలుగురు మరణించారన్న విషయంపై అసెంబ్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్యఆరోగ్య శాఖామంత్రి వివరణ ఇచ్చారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... ఆ పాలు 106 కుటుంబాలకు సరఫరా జరిగింది. నలుగురు వ్యక్తులు మరణించారు. ఇద్దరిని వెంటిలేటర్ పైన వుంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రాథమిక పరీక్షల్లో పాలలో యూరియా, సీరం క్రియేటివ్ స్థాయిలు పెరిగినట్లు తేలింది.

కల్తీ పాలు సేవించి నలుగురు మృతి.. వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి

కల్తీ పాలు సేవించి నలుగురు మృతి.. వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతిరాజమహేంద్రవరంలో కల్తీ పాలు సేవించి నలుగురు మరణించగా, మరికొందరు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న విషాద సంఘటనపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ఆయన సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ, ఆసుపత్రిలో చేరిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించారు.

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఔషధ గుణాలను కలిగి వున్న బొప్పాయిలో ఆపిల్, జామ, అరటి, అనాస లాంటి పండ్లలో కంటే కెరోటిన్ అనే పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. అంతేగాకుండా, మానవ శరీరానికి కావలసిన ఎన్నో పోషకత్వాలూ దీంట్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాగా పండిన బొప్పాయిలో కెరోటిన్ చాలా ఎక్కువ మోతాదులో లభిస్తుంది కాబట్టే, వైద్యులు దీనిని ఆరోగ్య ఫలాల జాబితాలోకి చేర్చారు. బొప్పాయి తింటుంటే జీర్ణవ్యవస్థకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. చక్కెర శాతం తక్కువ ఉండటం వల్ల చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచి ఎంపిక. బొప్పాయి పండు తింటే స్థూలకాయం తగ్గిపోవడమే కాకుండా, షుగర్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. బొప్పాయిలోని లైకోపీన్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించగలదని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?ఆయుర్వేదంలో పసుపు, ఉసిరికి ప్రత్యేక స్థానం వుంటుంది. ఈ రెండింటిలోని ఔషధీయ గుణాలు పుష్కలం కనుక వీటిని కలిపి తయారు చేసిన రసం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పలు అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం కాలేయం, లిపిడ్ జీవక్రియ పనితీరుకు మేలు చేస్తుంది. రక్త ప్రసరణ, మంచి చర్మ సౌందర్యాన్ని, హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరుస్తుంది. ఎర్ర రక్త కణాల ఏర్పాటుకి, శరీరంలో ఆక్సిజన్ బదిలీని ప్రోత్సహిస్తుంది ఇందులోని మాంగనీస్, ఎముకలు, కీళ్ళు, బంధన కణజాలాల మంచి స్థితిని నిర్వహిస్తుంది.

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?ఇదివరకటి రోజుల్లో కోళ్లు గంపలు లేదా గూళ్లలో గుడ్లు పెట్టేవి. అవి తినే ఆహారం కూడా సహజసిద్ధమైనది కావడంతో కోడిగుడ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా వుండేది. ఇప్పుడంతా కల్తీమయం అయిపోయింది. కల్తీ కోడిగుడ్లు వచ్చేసాయి. వాటిని తింటే లేనిపోని వ్యాధులు తగులుకుంటాయి. అలాగే పాలు కూడా. పశువులకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి తీస్తున్నారట. కొన్నిచోట్లయితే పావు లీటరు పాలలో ముప్పావు లీటరు కల్తీ పాలు కలిపి అమ్మేస్తున్నారట. కనుక ఇలాంటి పాలు తాగితే పరిస్థితి వేరే చెప్పక్కర్లేదు.

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరం

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరంబైపాస్ సర్జరీ (CABG) చేయించుకున్న తర్వాత గుండె సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని భావించడం ప్రమాదకరమని, కాలక్రమేణా కొత్త బ్లాకేజీలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి అని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ గుండె నిపుణులు వెల్లడించారు. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడికి 17 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ గుండె రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన బ్లాకేజీలు ఏర్పడిన కేసును విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన సందర్భంగా ఈ వివరాలు తెలియజేశారు. 2008లో ట్రిపుల్ వెసెల్ బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న రోగి ఇటీవల తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందితో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో చేరారు.

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.
