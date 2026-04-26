పెళ్లి పేరుతో రూ.9 కోట్లు మోసం.. బిగ్ బాస్ అషురెడ్డిపై కేసు
బిగ్ బాస్ ఫేం అశురెడ్డిపై చీటింగ్ కేసు నమోదైంది. పెళ్లి పేరుతో ఆమె రూ.9.5 కోట్ల మేరకు మోసం చేసినట్టు వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీసులు ఆమెపై చీటింగ్ కేసు నమోదు చేశారు. వివాహం చేసుకుంటానని నమ్మించి తన వద్ద రూ.9.35 కోట్లు కాజేసిందని లండన్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పని చేస్తున్న వై.వి.ధర్మేంద్ర పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీంతో అషురెడ్డిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ మోసం కేసు వ్యవహారం ఇటు సినీ, అటు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు... హైదరాబాద్ షేక్ పేటకు చెందిన ధర్మేంద్ర 2018లో భారత్ వచ్చినపుడు అషురెడ్డి పరియమైంది. తాను అమెరికాలో చదువుకుని సినిమా అవకాశాల కోసం హైదరాబాద్ వచ్చినట్టు నమ్మించింది. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే దగ్గరై, పెళ్లి చేసుకుంటానని దగ్గరైంది. ఆ తర్వాత ఆర్థిక అవసరాల పేరుతో ధర్మేంద్రం నుంచి నగదు, బంగారు, ఆస్తులు కొనుగోలు చేయించుకుని తన పేరు మీదే రిజిస్టర్ చేయించుకున్నట్టు బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
అషురెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు కూడా పెళ్ళి సంబంధం ఖాయం చేస్తున్నట్టు హడావుడి చేసి, ఆ తర్వాత ముఖం చాటేశారని బాధితుడు వాపోయాడు. ఇదే విషయంపై ధర్మేంద్ర తండ్రి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ, 2025 వరకు నా కొడుకు నుంచి అషురెడ్డి రూ.9.35 కోట్ల నగదు, సుమారు 5 కేజీల బంగారం, ఫ్లాటు, వాహనాలు కొనుగోలు చేయించుకుందని, ఆమె సోదరి కూడా అదనంగా రూ.50 లక్షలు తీసుకుందని చెప్పారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.