ఆదివారం, 26 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 26 ఏప్రియల్ 2026 (09:01 IST)

పెళ్లి పేరుతో రూ.9 కోట్లు మోసం.. బిగ్ బాస్ అషురెడ్డిపై కేసు

ashureddy
బిగ్ బాస్ ఫేం అశురెడ్డిపై చీటింగ్ కేసు నమోదైంది. పెళ్లి పేరుతో ఆమె రూ.9.5 కోట్ల మేరకు మోసం చేసినట్టు వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీసులు ఆమెపై చీటింగ్ కేసు నమోదు చేశారు. వివాహం చేసుకుంటానని నమ్మించి తన వద్ద రూ.9.35 కోట్లు కాజేసిందని లండన్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పని చేస్తున్న వై.వి.ధర్మేంద్ర పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీంతో అషురెడ్డిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ మోసం కేసు వ్యవహారం ఇటు సినీ, అటు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. 
 
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు... హైదరాబాద్ షేక్ పేటకు చెందిన ధర్మేంద్ర 2018లో భారత్ వచ్చినపుడు అషురెడ్డి పరియమైంది. తాను అమెరికాలో చదువుకుని సినిమా అవకాశాల కోసం హైదరాబాద్ వచ్చినట్టు నమ్మించింది. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే దగ్గరై, పెళ్లి చేసుకుంటానని దగ్గరైంది. ఆ తర్వాత ఆర్థిక అవసరాల పేరుతో ధర్మేంద్రం నుంచి నగదు, బంగారు, ఆస్తులు కొనుగోలు చేయించుకుని తన పేరు మీదే రిజిస్టర్ చేయించుకున్నట్టు బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. 
 
అషురెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు కూడా పెళ్ళి సంబంధం ఖాయం చేస్తున్నట్టు హడావుడి చేసి, ఆ తర్వాత ముఖం చాటేశారని బాధితుడు వాపోయాడు. ఇదే విషయంపై ధర్మేంద్ర తండ్రి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ, 2025 వరకు నా కొడుకు నుంచి అషురెడ్డి రూ.9.35 కోట్ల నగదు, సుమారు 5 కేజీల బంగారం, ఫ్లాటు, వాహనాలు కొనుగోలు చేయించుకుందని, ఆమె సోదరి కూడా అదనంగా రూ.50 లక్షలు తీసుకుందని చెప్పారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. 

సాక్ష్యం చెప్పలేదో చంపి శవాన్ని డోర్ చెలివరీ చేస్తా : వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు వార్నింగ్వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు మరోమారు తనలోని నైజాన్ని బయటపెట్టారు. గత వైకాపా ప్రభుత్వంలో తన వద్ద పని చేసే దళిత డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యంను హత్య చేసి శవాన్ని తనకారులోనే తీసుకెళ్లి డోర్ డెలివరీ చేసిన కేసులో అనంతబాబు ప్రధాన నిందితుడు. అయితే, ఈ కేసులోని సాక్షులను బంధించి, కోర్టులో తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పకుంటే హత్య చేసి శవాలను డోర్ డెలివరీ చేస్తానంటూ బెదిరించాడు. అదీ కూడా వీడియో కాల్ చేసిమరీ డెడ్లీ వార్నింగ్ ఇవ్వడంతో పాటు వారికి లక్ష రూపాయల చొప్పున డబ్బులు ఇచ్చి... ఖాళీ పత్రాలపై సంతకాలు కూడా చేయించుకున్నాడు. కోర్టులో తనకు అనుకూలంగా సాక్ష్యం చెప్పకపోతే ఆ ఖాళీపత్రాలతో వేధించాలని కుట్ర పన్నారు.

వ్యక్తిగత సహాయకురాలిగా హిజ్రాను నియమించుకున్న ఎమ్మెల్యేసమాజంలో హిజ్రా (ట్రాన్స్‌జెండర్స్) అంటే చిన్నచూపు ఉంది. దాన్ని క్రమంగా తొలగించేందుకు అనేక మంది తమవంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇందులోభాగంగా, గుంటూరు వెస్ట్ నియోజకవర్గ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీంతో ఆమెపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రపంశల వర్షం కురుస్తోంది. తన వ్యక్తిగత సహాయకురాలిగా ఒక ట్రాన్స్‌జెండర్ (హిజ్రా)ను నియమించుకుని ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవిని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. గల్లా మాధవి నాయకత్వం పటిమను చాటారని, అణగారిన వర్గాలకు సాధికారత కల్పించడమే నిజమైన నాయత్వ లక్షణమని ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రశంచించారు.

తెలంగాణా రాష్ట్రంలో భానుడి ఉగ్రరూపం - ఉక్కపోతకు నలుగురు మృతితెలంగాణ రాష్ట్రంలో భానుడు ఉగ్రరూపం దాల్చాడు. ఫలితంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఒకవైపు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, మరోవైపు, ఉక్కపోతకు ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. వడదెబ్బ కారణంగా శనివారం ఒక్కరోజే నలుగురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. హనమ్మకొండ జిల్లాకు చెందిన సాదుల నరహరి (58), వరంగల్‌కు చెందిన ఎండీ యాకూబీ (63), మంచిర్యాల జిల్లా వాసి కొట్రంగి జయరాం (40), సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన నరసింహ (51)లు వడదెబ్బకు ప్రాణాలు విడిచాడు. వీరంతా పొలంపనులకు వెళ్లడం వల్ల వడదెబ్బ తగిలి మృతి చెందారు.

పీకల్లోతు ఆర్థిక కష్టాల్లో ఇరాన్... అంత్యక్రియల ఖర్చుల్లో 40 శాతం పెరుగుదల.. గుడ్డు ధర రూ.లక్షల్లోఅమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌తో యుద్ధం తర్వాత ఇరాన్ ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకునిపోయింది. ఫలితంగా ఆ దేశంలో అన్ని రకాల నిత్యావసర వస్తు ధరలు ఆకాశానికి ఎగబాకాయి. ఆ దేశ కరెన్సీ రియాల్ విలువ పాతాళానికి పడిపోయింది. ఆహార ద్రవ్యోల్బణం అయితే ఏకంగా 112 శాతానికి పెరిగింది. దేశంలో నిరుద్యోగుల సంఖ్య కోట్లకు చేరుకుంది. ఇరాన్ దేశ చరిత్రలో ఎపుడూ లేని విధంగా గత ఎనిమిది వారాలుగా టెహ్రాన్ స్టాక్ మార్కెట్ మూతపడింది.

డోనాల్డ్ ట్రంప్ పాల్గొన్న డిన్నర్ మీటింగ్‌లో కాల్పుల కలకలం.. టేబుళ్ల కింద దాక్కొన్న అతిథులుఅమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ పాల్గొన్న డిన్నర్ మీటింగ్‌లో కాల్పుల కలకలం చోటుచేసుకుంది. శనివారం రాత్రి వైట్‌హౌస్ కరస్పాండెంట్స్ అసోసియేషన్ డిన్నర్ కార్యక్రమంలో పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు వినిపించాయి. దీంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ డిన్నర్ మీటింగ్‌లో ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌తో కలిసి డోనాల్డ్ ట్రంప్ హాజరయ్యారు. ఆ సమయంలో పెద్ద సబ్దాలు వినిపించడంతో తీవ్ర కలకలం రేగింది. దీంతో అప్రమత్తమైన సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్లు ట్రంప్ దంపతులను వెంటనే భద్రతా వలయంలోకి తీసుకుని అక్కడ నుంచి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలువేసవి ఎండలు మండుతున్నాయి. ఈ ఎండల్లో తిరిగేటప్పుడు వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. వేసవిలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు, మంచినీళ్లు వంటివి వెంట తెచ్చుకోవాలి. సమయానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎండల్లో ఎక్కువగా తిరిగేవారికి ఒక్కోసారి వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది. వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఉల్లిపాయను మెత్తగా నూరి వడదెబ్బ తగిలిన వ్యక్తి శరీరానికి పైపూతగా రాయాలి. జీలకర్ర దోరగా వేయించి పొడిచేసి అరస్పూన్ పొడి ఒకగ్లాసు నిమ్మరసంలో కలిపి ఉప్పు, పంచదార వేసుకొని తాగాలి. ఎండల్లో తిరిగి రాగానే లేదా నిద్రపోవడానికి ముందు చర్మాన్ని శుభ్రపరుచుకొని పౌడర్‌ను రాసుకోవాలి.
