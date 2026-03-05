తనుజకు పుట్టినరోజు.. దివ్వెల మాధురితో శ్రీవారి దర్శనం (video)
తెలుగు బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమైన నటి తనుజ పుట్టస్వామి. ఇటీవల బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ద్వారా మరింత పాపులారిటీ సంపాదించిన సంగతి తెలిసిందే. గురువారం తనుజకు పుట్టినరోజు కావడంతో ఆమె తిరుమల శ్రీవారిన దర్శించుకున్నారు. బిగ్బాస్ హౌస్లో పాల్గొన్న సమయంలో తనుజకు అనేక మంది స్నేహితులు ఏర్పడ్డారు. వారిలో ముఖ్యంగా దివ్వెల మాధురితో ఏర్పడిన స్నేహం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి.
ఇక పుట్టిన రోజును మరింత స్పెషల్గా మార్చేందుకు దివ్వెల మాధురి తనుజకు ఊహించని సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. తనతో కలిసి కేక్ కట్ చేయించి చిన్న బర్త్డే సెలబ్రేషన్ ఏర్పాటు చేసింది. అంతేకాకుండా తనుజకు చీర గాజులు ధరింపజేసి ఆశీర్వదించినట్టుగా ప్రేమగా చూసుకుంది.
తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా తనూజ తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని కూడా సందర్శించింది. ఈ సందర్భంగా ఆమెతో పాటు దివ్వెల మాధురి, శ్రీనివాస్ కూడా వెళ్లారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అభిమానులు కూడా వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.