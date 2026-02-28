Ashu Reddy: బిగ్ బాస్ 8 విజేత నిఖిల్ మాలియాక్కల్, అషు రెడ్డి తో విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ వెబ్ సిరీస్
బిగ్ బాస్ 8 విన్నర్ నిఖిల్ మాలియక్కల్ హీరోగా తెరకెక్కిన విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ’ వెబ్ సిరీస్ జియో హాట్ స్టార్లో రాబోతోంది. ఈ క్రమంలో టీం రిలీజ్ చేసిన ప్రోమో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. అన్ని రకాల అంశాలను జోడించి ఈ సిరీస్ను తెరకెక్కించినట్టుగా ప్రోమోను చూస్తే అర్థం అవుతోంది. నిఖిల్ మాలియాక్కల్ ఈ సిరీస్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్గా అదరగొట్టబోతోన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది.
ఇక డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ యాక్షన్తో నిఖిల్ కనిపించబోతోన్నారు. ఓ వైపు సీరియస్గా కేసు గురించి చెబుతూ ఉండటం.. మరో వైపు ఆటో వాడితో బేరం ఆడుతూ విక్రమ్ పాత్రలో నిఖిల్ ఎంట్రీ ఇవ్వడం.. అదిరిపోయింది. రకరకాల నేరాలు, వాటిని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం లాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్లతో ప్రోమోను కట్ చేశారు. ఇక ఈ ప్రోమోని చూస్తే సిరీస్ను వెంటనే చూసేయాలనే ఉత్సుకతో ఆడియెన్స్లో కలిగేలా ఉంది.
మరి ఆ నేరాల్ని ఎవరు చేశారు? వాటి వెనుకున్న రహస్యాలు ఏంటి? ఎవ్వరూ పట్టించుకోని చిన్న చిన్న ఆధారాలతో విక్రమ్ కేస్ని ఎలా పరిష్కరిస్తాడు? అన్నదే కథాంశం. స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ (SIT)లోని ఓ డిఫరెంట్ స్టైల్లో పని చేసే పోలీసు అధికారి విక్రమ్ వాసు పాత్రలో నిఖిల్ చాలా కొత్తగా కనిపించనున్నారు. ఇక ఈ సిరీస్లో అషు రెడ్డి కీలక పాత్రలో నటించారు. ‘విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ’ మార్చి 6 నుండి జియో హాట్ స్టార్లో ప్రసారం కానుంది.