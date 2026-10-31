Bigg Boss Trigun: బిగ్ బాస్ ఫేమ్ త్రిగుణ్.. రా అండ్ రస్టిక్గా జంగా ఫస్ట్ లుక్
త్రిగుణ్, నేహా పఠాన్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్, శ్రావణ్, మధునందన్ , గగన్ విహారి, చందు గౌడ,సమీర్, నాగ మహేష్,భూపాల్, రఘు కారుమంచి, రచ్చ రవి, ప్రధాన పాత్రల్లో రాబోతోన్న చిత్రం జంగా’. కెవిన్ గడ్డం(శ్రీహరి) కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తాజాగా హీరో త్రిగుణ్ పాత్రను రివీల్ చేస్తూ పోస్టర్ను వదిలారు
Bigg Boss Trigun: First look of Janga
‘జంగా’ చిత్రంలో త్రిగుణ్ 'శివ' అనే పాత్రలో రా అండ్ రస్టిక్ కారెక్టర్ను పోషిస్తున్నారు. తాజాగా వదిలిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ప్రస్తుతం త్రిగుణ్ బిగ్ బాస్ ఇంట్లో రప్ఫాడిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ విన్నర్ రేసులో త్రిగుణ్ దూసుకుపోతోన్న సంగతి తెలిసిందే. మరో త్రిగుణ్ నటిస్తున్న చిత్రాలకు సంబంధించిన పనులు కూడా శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇకపై ‘జంగా’ టీం నుంచి వరుసగా అప్డేట్లు రానున్నాయి.
ఈ సినిమాకి కృష్ణ సౌరభ్ సంగీతాన్ని అందిస్తుండగా.. వెంకట్ సి. దిలీప్ కెమెరామెన్గా పని చేస్తున్నారు. ప్రసాద్ వర్మ, ప్రేమ్ రాజ్ మాటలు రాయగా.. కాసర్ల శ్యాం, పూర్ణాచారి, కళ్యాణ్ చక్రవర్తి పాటల్ని రాస్తున్నారు. ప్రవీణ్ పూడి ఎడిటర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు. త్రిగుణ్, నేహా పఠాన్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్, శ్రావణ్, మధునందన్ , గగన్ విహారి, చందు గౌడ,సమీర్, నాగ మహేష్,భూపాల్ రాజు , రఘు కారుమంచి, రచ్చ రవి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
నటీనటులు : త్రిగుణ్, నేహా పఠాన్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్, శ్రావణ్, మధునందన్ , గగన్ విహారి, చందు గౌడ,సమీర్, నాగ మహేష్,భూపాల్ రాజు , రఘు కారుమంచి, రచ్చ రవి తదితరులు