మీడియాకు వార్నింగ్ ఇస్తున్న బిగ్ బాస్ ఫేం అషురెడ్డి
బిగ్ బాస్ ఫేం, సోషల్ మీడియా స్టార్ అషురెడ్డి మీడియాకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తనపై నమోదైన చీటింగ్ కేసు వ్యవహారంలో తనకు తెలియకుండా, తనను సంప్రదించకుండా వార్తలు రాస్తే మాత్రం ఊరుకునేది లేదని, పరువు నష్టం దావా వేస్తానంటూ హచ్చరించారు.
ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో లండన్కు చెందిన ధర్మేంద్ర అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వద్ద అషురెడ్డి రూ.9.35 కోట్ల మేరకు మోసం చేసిందంటూ హైదరాబాద్ నగర సీసీఎస్ పోలీసులకు బాధితుడి తండ్రి సత్యనారాయణ ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో అషురెడ్డి మోసం కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఫిర్యాదు మేరకు సీసీఎస్ పోలీసులు అషురెడ్డిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
దీనికి సంబంధించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. వీటిపై అషురెడ్డి ఇన్స్టా వేదికగా స్పందించారు. తనపై వస్తున్న ఆరోపణలన్న అవాస్తవం, నిరాధారమని కొట్టిపారేశారు. తన అనుమతి లేకుండా తప్పుడు వార్తలు ప్రసారం చేసే మీడియా సంస్థలపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని హెచ్చరించారు. ఇతరుల వ్యక్తిగత జీవితాలను గౌరవించడం నేర్చుకోవాలని ఆమె హితవు పలికారు.
'నా గురించి అసత్య ప్రచారం చేసే ఏ ఛానెల్ పైనైనా చట్టపరంగా ముందుకెళ్తాను' అని అషురెడ్డి తన పోస్టులో స్పష్టం చేశారు. ఒకవైపు బాధితుడి తండ్రి పక్కా ఆధారాలతో పోలీసులను ఆశ్రయించామని చెబుతుండగా, మరోవైపు, అషురెడ్డి ఈ తరహా బెదిరింపులకు పాల్పడటం గమనార్హం. నిజానిజాలు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలాల్సివుంది.