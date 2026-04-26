ఆదివారం, 26 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 26 ఏప్రియల్ 2026 (15:03 IST)

మీడియాకు వార్నింగ్ ఇస్తున్న బిగ్ బాస్ ఫేం అషురెడ్డి

బిగ్ బాస్ ఫేం, సోషల్ మీడియా స్టార్ అషురెడ్డి మీడియాకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తనపై నమోదైన చీటింగ్ కేసు వ్యవహారంలో తనకు తెలియకుండా, తనను సంప్రదించకుండా వార్తలు రాస్తే మాత్రం ఊరుకునేది లేదని, పరువు నష్టం దావా వేస్తానంటూ హచ్చరించారు. 
 
ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో లండన్‌కు చెందిన ధర్మేంద్ర అనే సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ వద్ద అషురెడ్డి రూ.9.35 కోట్ల మేరకు మోసం చేసిందంటూ హైదరాబాద్ నగర సీసీఎస్ పోలీసులకు బాధితుడి తండ్రి సత్యనారాయణ ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో అషురెడ్డి మోసం కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఫిర్యాదు మేరకు సీసీఎస్ పోలీసులు అషురెడ్డిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 
 
దీనికి సంబంధించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. వీటిపై అషురెడ్డి ఇన్‌స్టా వేదికగా స్పందించారు. తనపై వస్తున్న ఆరోపణలన్న అవాస్తవం, నిరాధారమని కొట్టిపారేశారు. తన అనుమతి లేకుండా తప్పుడు వార్తలు ప్రసారం చేసే మీడియా సంస్థలపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని హెచ్చరించారు. ఇతరుల వ్యక్తిగత జీవితాలను గౌరవించడం నేర్చుకోవాలని ఆమె హితవు పలికారు. 
 
'నా గురించి అసత్య ప్రచారం చేసే ఏ ఛానెల్ పైనైనా చట్టపరంగా ముందుకెళ్తాను' అని అషురెడ్డి తన పోస్టులో స్పష్టం చేశారు. ఒకవైపు బాధితుడి తండ్రి పక్కా ఆధారాలతో పోలీసులను ఆశ్రయించామని చెబుతుండగా, మరోవైపు, అషురెడ్డి ఈ తరహా బెదిరింపులకు పాల్పడటం గమనార్హం. నిజానిజాలు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలాల్సివుంది. 

డిన్నర్ మీట్ కాల్పుల నిందితుడు మెకానికల్ ఇంజనీర్...

డిన్నర్ మీట్ కాల్పుల నిందితుడు మెకానికల్ ఇంజనీర్...అమెరికాలో మరోమారు కాల్పుల కలకలం చెలరేగింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్, ఆయన సతీమణి మెలానియా ట్రంప్, ఉపాధ్యక్షుడు పాల్గొన్న వైట్‌హౌస్ కరస్పాండెంట్స్ డిన్నర్ మీట్‌లో కాల్పులకు పాల్పడిన నిందితుడుని అమెరికా సీక్రెట్ ఏజెంట్ సర్వీసెస్ గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. ఈ నిందితుడు ఉన్నత విద్యావంతుడు కావడంతో పాటు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్‌తో పాటు కంప్యూటర్ సైన్స్‌లో మాస్టర్స్ కూడా పూర్తి చేసినట్టు వెల్లడైంది.

కూల్‌డ్రింక్స్ అందించే ట్రాలీ గది సమీపంలో నక్కిన నిందితుడు కోలో టోమోస్ అలెన్

కూల్‌డ్రింక్స్ అందించే ట్రాలీ గది సమీపంలో నక్కిన నిందితుడు కోలో టోమోస్ అలెన్అమెరికాలో వైట్‌హౌస్ మీడియా కరస్పాండెంట్ల డిన్నర్‌లో కాల్పులు జరిపేందుకు హిల్టన్‌ హోటల్‌లోనే నిందితుడు ఆయుధాన్ని సిద్ధం చేశాడని, ప్రత్యక్ష సాక్షిని ఉటంకిస్తూ అమెరికా మీడియా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ప్రత్యక్ష సాక్షి హెలెన్‌ మబుస్‌ అనే వాలంటీర్‌ మాట్లాడుతూ.. బార్‌ కార్ట్స్‌ (శీతల పానీయాలను అందించే ట్రాలీలు) ఉంచే గది సమీపంలో భద్రతా పెద్దగా ఏర్పాట్లు లేవని పేర్కొంది. నిందితుడు కోలో టామోస్‌ అలెన్‌ అదే గదిలో ఉన్నట్లు వెల్లడించింది.

టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పై కేసు నమోదుకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం

టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పై కేసు నమోదుకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశంచట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకునే వారిని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించవద్దని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె - తిరుపతి జాతీయ రహదారిపై గండబోయినపల్లె వద్ద ఉన్న టోల్‌ప్లాజా సిబ్బందిపై తన సొంత పార్టీ టీడీపీకి చెందిన కళ్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు అనుచరులు దాడికి పాల్పడిన విషయం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దాడికి పాల్పడిన వారిపై కేసులు నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు.

ట్రంప్ పాల్గొన్న డిన్నర్ మీటింగ్‌లో కాల్పులు... ప్రధాని మోడీ ఆందోళన

ట్రంప్ పాల్గొన్న డిన్నర్ మీటింగ్‌లో కాల్పులు... ప్రధాని మోడీ ఆందోళనఅమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్‌లోని హిల్టన్ హోటల్‌లో జరిగిన కాల్పుల ఘటనపై భారత్ స్పందించింది. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్, ఉపాధ్యక్షుడు జె.డి.వాన్స్‌ల భద్రతపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ దారుణమైన దాడిని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి మృత్యు అంచు వరకు వెళ్లి వచ్చారు.

సాక్ష్యం చెప్పలేదో చంపి శవాన్ని డోర్ చెలివరీ చేస్తా : వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు వార్నింగ్

సాక్ష్యం చెప్పలేదో చంపి శవాన్ని డోర్ చెలివరీ చేస్తా : వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు వార్నింగ్వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు మరోమారు తనలోని నైజాన్ని బయటపెట్టారు. గత వైకాపా ప్రభుత్వంలో తన వద్ద పని చేసే దళిత డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యంను హత్య చేసి శవాన్ని తనకారులోనే తీసుకెళ్లి డోర్ డెలివరీ చేసిన కేసులో అనంతబాబు ప్రధాన నిందితుడు. అయితే, ఈ కేసులోని సాక్షులను బంధించి, కోర్టులో తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పకుంటే హత్య చేసి శవాలను డోర్ డెలివరీ చేస్తానంటూ బెదిరించాడు. అదీ కూడా వీడియో కాల్ చేసిమరీ డెడ్లీ వార్నింగ్ ఇవ్వడంతో పాటు వారికి లక్ష రూపాయల చొప్పున డబ్బులు ఇచ్చి... ఖాళీ పత్రాలపై సంతకాలు కూడా చేయించుకున్నాడు. కోర్టులో తనకు అనుకూలంగా సాక్ష్యం చెప్పకపోతే ఆ ఖాళీపత్రాలతో వేధించాలని కుట్ర పన్నారు.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలు

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలు

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలువేసవి ఎండలు మండుతున్నాయి. ఈ ఎండల్లో తిరిగేటప్పుడు వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. వేసవిలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు, మంచినీళ్లు వంటివి వెంట తెచ్చుకోవాలి. సమయానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎండల్లో ఎక్కువగా తిరిగేవారికి ఒక్కోసారి వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది. వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఉల్లిపాయను మెత్తగా నూరి వడదెబ్బ తగిలిన వ్యక్తి శరీరానికి పైపూతగా రాయాలి. జీలకర్ర దోరగా వేయించి పొడిచేసి అరస్పూన్ పొడి ఒకగ్లాసు నిమ్మరసంలో కలిపి ఉప్పు, పంచదార వేసుకొని తాగాలి. ఎండల్లో తిరిగి రాగానే లేదా నిద్రపోవడానికి ముందు చర్మాన్ని శుభ్రపరుచుకొని పౌడర్‌ను రాసుకోవాలి.
