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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (19:11 IST)

వైభవోపేతంగా ప్రారంభమైన బిగ్ బాస్ తెలుగు 10: తొలి అవతారంగా మహాపరీక్షను ప్రకటించిన నాగార్జున

Nagarjuna BB10
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (19:13 IST)
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గతంలో ఎన్నడూ చూడని చక్కటి మలుపులతో బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 వైభవోపేతంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సీజన్ మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా ఉంటుందని, ప్రతి వారం ఒక సరికొత్త అవతారంలో కనిపిస్తుందని, పూర్తిగా భిన్నమైన సవాలును పరిచయం చేస్తామని 'కింగ్' నాగార్జున బిగ్ బాస్ వేదికగా ప్రకటించారు.
 
ఈ సీజన్ తొలి అవతారాన్ని పరిచయం చేస్తూ, నాగార్జున ‘మహాపరీక్ష’ గురించి  వెల్లడించారు. బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో ఇంకా హౌస్‌మేట్స్ ఎవరూ లేరని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతానికి, పాల్గొంటున్న వారందరూ పోటీదారులే, బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో వారి ప్రయాణం, వారి సామర్థ్యాల పరీక్షతో ప్రారంభమవుతుందని తేల్చి చెప్పారు. 
 
ఒక నాటకీయ క్షణంలో, ఆయన బిగ్ బాస్ హౌస్ తలుపులకు తాళం వేసి, పోటీదారులతో, “వచ్చే శనివారం కలుద్దాం. అప్పటివరకు, మీ అందరికీ ఇది మహాపరీక్ష” అని చెప్పడంతో పాటుగా, బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 దశావతారం 'మహాపరీక్ష'తో ప్రారంభమైనదని నాగార్జున ప్రకటించారు.
 
దీంతో, బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 మొదటి వారాన్ని అధికారికంగా ‘మహాపరీక్ష వారం’గా ప్రకటించినట్లయింది. ఈసారి బిగ్ బాస్ తీవ్రమైన పోటీ, ఊహించని మలుపులు, అధిక ఒత్తిడితో కూడిన సవాళ్లకు హామీ ఇస్తోంది.
 
పోటీదారులు ఇప్పటికే ఆటలోకి ప్రవేశించారు. ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైన మ్యాజికల్ కీలను గెలుచుకోవడానికి వారు పోటీ పడుతుండగా, టాస్క్‌లు వెంటనే ప్రారంభమయ్యాయి. తొలివారం, వారి ప్రయాణాన్ని నిర్ణయించడంలో ఈ కీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని భావిస్తున్నారు. తలుపులు మూసివేయబడి, మహాపరీక్ష నడుస్తుండటంతో, బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 యొక్క అసలైన ఆట మొదలైంది. 
 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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