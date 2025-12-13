శనివారం, 13 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 13 డిశెంబరు 2025 (15:40 IST)

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9.. ఈ షో విజేత ఎవరంటే?

Bigg Boss Season 9
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 కంటెస్టెంట్ ఇమ్మాన్యుయేల్ ఈ షో విజేతగా నిలవడానికి తన ప్రయత్నాలలో ఏ అవకాశాన్నీ వదిలిపెట్టడం లేదు. టికెట్ టు ఫినాలే కోసం జరిగిన ఒక టాస్క్‌లో ఇమ్మాన్యుయేల్, తనుజ ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడ్డారు. 
 
సాధారణంగా, ఇలాంటి టాస్క్‌లలో ఒకరు మాత్రమే గెలిచి ఫినాలేకు నేరుగా ప్రవేశం పొందుతారు. మొదటిసారిగా, షో నిర్వాహకులు రెండవ ఫినాలే టికెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. 
 
దీని ద్వారా విజేతకు ఫినాలేకు నేరుగా ప్రవేశం లభిస్తుంది. టాస్క్ సమయంలో ఇమ్మాన్యుయేల్‌కు గాయమైంది. అతడిని వెంటనే మెడికల్ రూమ్‌కు తరలించారు. తనుజ రెండవ టికెట్ టు ఫినాలేను గెలుచుకునేలా కనిపించినప్పటికీ, ఆమె ఇమ్యూనిటీని తిరస్కరించింది. 
 
ప్రేక్షకుల ఓట్ల ఆధారంగానే తనను ముందుకు సాగనివ్వాలని ఆమె బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులను కోరింది. షో ప్రారంభం నుంచీ తనుజ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ప్రస్తుతం ఆమెకు అత్యధిక ఓట్లు వస్తున్నందున, ఆమెనే విజేతగా నిలుస్తుందని చాలా మంది అంచనా వేస్తున్నారు. ఏం జరుగుతుందో వేచి చూద్దాం.

Black Magic: క్షుద్రపూజలు చేస్తున్నాడని 55 ఏళ్ల వ్యక్తిని హత్య చేశారు..

హామీ ఇచ్చిన గంటల వ్యవధిలో నెరవేర్చిన పవన్.. రూ.6.2 కోట్ల నిధులు మంజూరు (video)

భార్యను హత్య చేసి స్టేటస్ పెట్టాడు.. ఆపై ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు..

ఇలాంటి కుర్రోళ్లకు తగిన గుణపాఠం నేర్పాలి.. జైలులో కొద్ది రోజులు ఉంచాల్సిందే... సుప్రీంకోర్టు

పొరుగింటి పిల్లాడితో గొడవపడుతున్న కొడుకు.. తలను రోడ్డుకేసి కొట్టిన సవతి తండ్రి...

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యం

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?

