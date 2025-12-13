Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9.. ఈ షో విజేత ఎవరంటే?
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 కంటెస్టెంట్ ఇమ్మాన్యుయేల్ ఈ షో విజేతగా నిలవడానికి తన ప్రయత్నాలలో ఏ అవకాశాన్నీ వదిలిపెట్టడం లేదు. టికెట్ టు ఫినాలే కోసం జరిగిన ఒక టాస్క్లో ఇమ్మాన్యుయేల్, తనుజ ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడ్డారు.
సాధారణంగా, ఇలాంటి టాస్క్లలో ఒకరు మాత్రమే గెలిచి ఫినాలేకు నేరుగా ప్రవేశం పొందుతారు. మొదటిసారిగా, షో నిర్వాహకులు రెండవ ఫినాలే టికెట్ను ప్రవేశపెట్టారు.
దీని ద్వారా విజేతకు ఫినాలేకు నేరుగా ప్రవేశం లభిస్తుంది. టాస్క్ సమయంలో ఇమ్మాన్యుయేల్కు గాయమైంది. అతడిని వెంటనే మెడికల్ రూమ్కు తరలించారు. తనుజ రెండవ టికెట్ టు ఫినాలేను గెలుచుకునేలా కనిపించినప్పటికీ, ఆమె ఇమ్యూనిటీని తిరస్కరించింది.
ప్రేక్షకుల ఓట్ల ఆధారంగానే తనను ముందుకు సాగనివ్వాలని ఆమె బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులను కోరింది. షో ప్రారంభం నుంచీ తనుజ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉంది. ప్రస్తుతం ఆమెకు అత్యధిక ఓట్లు వస్తున్నందున, ఆమెనే విజేతగా నిలుస్తుందని చాలా మంది అంచనా వేస్తున్నారు. ఏం జరుగుతుందో వేచి చూద్దాం.