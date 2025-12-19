శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025
Last Updated : శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025 (10:15 IST)

బిగ్ బాస్ తెలుగు-9 గ్రాండ్ ఫినాలే- ట్రెండ్స్‌లో తనుజ.. బీట్ చేస్తోన్న ఆ ఇద్దరు..?

Bigg Boss Season 9
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 గ్రాండ్ ఫినాలేకు కేవలం రెండు రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నందున, సన్నాహాలు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. పోటీ తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది. ఈ సీజన్ ట్రోఫీని చివరికి ఎవరు గెలుచుకుంటారో అని అందరి దృష్టి వారిపైనే ఉంది. మొదట్లో అనధికారిక పోల్స్‌లో అత్యధిక ఓట్లతో తనుజ ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పటికీ, ఆమె నెమ్మదిగా తన ఆధిక్యాన్ని కోల్పోతోంది. కళ్యాణ్ పడాల, ఇమ్మాన్యుయేల్ దూసుకుపోతూ, ఇటీవలి ఓటింగ్ ట్రెండ్స్‌లో తనుజను అధిగమించి అగ్రస్థానాలను కైవసం చేసుకున్నారు. 
 
ఈ మార్పు అనేక అనధికారిక పోల్స్‌లో తనుజను మూడవ స్థానానికి నెట్టివేసింది. ఈ రోజు పోటీదారులు ప్రేక్షకుల నుండి ఓట్లను పొందేందుకు చివరి అవకాశం. కళ్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్ ఇదే స్థాయిలో మద్దతు పొందుతూ ఉంటే, తనుజ విజేత రేసు నుండి పూర్తిగా తప్పుకోవలసి రావచ్చు. 
 
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9కి మనం ఊహించని విజేతను చూడబోతున్నాం. అభిమానులు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తమ అభిమాన కంటెస్టెంట్లకు ఓటు వేయమని ప్రేక్షకులను కోరుతూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. 
 
తాజా ట్రెండ్‌లను బట్టి చూస్తే, ఫలితాన్ని నిర్ణయించడంలో ప్రతి ఒక్క ఓటు కీలకం కానుంది. కళ్యాణ్ పడాలకు ప్రేక్షకుల నుండి భారీ మద్దతు లభిస్తోంది. అతని అభిమానులు వివిధ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో అతన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తూ, అతనికి ఓటు వేయమని ప్రజలను కోరుతున్నారు. 
 
ఫలితంగా, చాలా మంది నెటిజన్లు బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 విజేతగా కళ్యాణ్ పద్దాల నిలుస్తాడని అంచనా వేస్తున్నారు. అంతిమంగా, చివరి ఓటింగ్ ఫలితాల ఆధారంగా షో నిర్వాహకులు విజేతను నిర్ణయిస్తారు. అయితే, గ్రాండ్ ఫినాలేలో నిర్వాహకులు అధికారిక ప్రకటన చేసే వరకు ఏదీ ఖచ్చితం కాదు. గ్రాండ్ ఫినాలే డిసెంబర్ 21 ఆదివారం నాడు జరగనుంది. హోస్ట్ నాగార్జున విజేతను ప్రకటిస్తారు. టైటిల్‌ను ఎవరు గెలుచుకుంటారో వేచి చూద్దాం.

Godavari Water: డిసెంబర్ 20న నీటి గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన

Godavari Water: డిసెంబర్ 20న నీటి గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపనఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ డిసెంబర్ 20న తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని నిడదవోలు నియోజకవర్గం పరిధిలోని పెరవలి గ్రామంలో, జాతీయ రహదారి-216 సమీపంలో నీటి గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. 2021 నుండి ఈ నీటి ప్రాజెక్టుకు ప్రతిపాదన ఉన్నప్పటికీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం జల్ జీవన్ మిషన్ పథకం కింద అక్టోబర్ 2025 ప్రారంభంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఈ ప్రాజెక్టును మంజూరు చేసింది.

Narcotic Drugs: గర్భస్రావ మందులు అక్రమ అమ్మకాలపై ప్రత్యేక తనిఖీ

Narcotic Drugs: గర్భస్రావ మందులు అక్రమ అమ్మకాలపై ప్రత్యేక తనిఖీఆంధ్రప్రదేశ్‌ వ్యాప్తంగా గర్భస్రావ మందులు, ఎన్ఆర్ఎక్స్ మందులు, మాదక ద్రవ్యాలు, సైకోట్రోపిక్ పదార్థాల దుర్వినియోగం, అక్రమ అమ్మకాలపై రాష్ట్ర ఔషధ నియంత్రణ విభాగం డిసెంబర్ 19 నుండి ఒక ప్రత్యేక తనిఖీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఈ సంస్థ డైరెక్టర్ ఇటీవల రెండు సర్క్యులర్లను జారీ చేశారు. వాటిలో ఒకటి డిసెంబర్ 19 నుండి 20 వరకు తనిఖీల కోసం కాగా, మరొకటి డిసెంబర్ 23 నుండి 24 వరకు మాదక ద్రవ్యాలు, సైకోట్రోపిక్ పదార్థాల దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా జారీ చేయబడింది.

ప్రేమిస్తున్నానని తోటి విద్యార్థి వేధింపులు.. ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన 14ఏళ్ల బాలిక

ప్రేమిస్తున్నానని తోటి విద్యార్థి వేధింపులు.. ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన 14ఏళ్ల బాలికనెల్లూరు నగరంలోని ఫతేఖాన్‌పేట ప్రాంతంలో గురువారం పదో తరగతి చదువుతున్న లావణ్య అనే విద్యార్థిని తన నివాసంలో ఆత్మహత్య చేసుకుంది. 14 ఏళ్ల ఆ బాలికను తోటి విద్యార్థి వేధింపులకు గురిచేయడం, పాఠశాల యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం వహించడమే తమ కుమార్తె ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కారణమని ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆరోపించారు. ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ షోరూంలో సూపర్‌వైజర్‌గా పనిచేస్తున్న లావణ్య తండ్రి తిరుపాల్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, ప్రియాంక ఇంగ్లీష్ మీడియం హైస్కూల్‌లో చదువుతున్న తన కుమార్తెను ఆమె సహవిద్యార్థి చింతల అశ్విన్ నిరంతరం వేధింపులకు గురిచేశాడు.

ఉద్యోగం దొరకలేదని అపార్ట్‌‌మెంట్‌లో ఆత్మహత్య చేసుకున్న వ్యక్తి

ఉద్యోగం దొరకలేదని అపార్ట్‌‌మెంట్‌లో ఆత్మహత్య చేసుకున్న వ్యక్తిబుధవారం పెట్‌బషీరాబాద్‌లోని ఒక నివాస అపార్ట్‌మెంట్‌లో 30 ఏళ్ల వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడిని కామారెడ్డి జిల్లాలోని బిక్నూర్ గ్రామానికి చెందిన సాయి చరణ్ రెడ్డిగా గుర్తించారు. అతను ఉపాధి వెతుక్కుంటూ హైదరాబాద్‌కు వచ్చాడు. తన స్వగ్రామం నుండి వచ్చిన తర్వాత, అతను పెట్‌బషీరాబాద్‌లోని గోదావరి హోమ్స్ ప్రాంతంలో ఉన్న లింగన అపార్ట్‌మెంట్‌లో నివసిస్తున్నాడు. ఆ వ్యక్తికి ఉద్యోగం లేదని, ఉద్యోగం కోసం చురుకుగా ప్రయత్నిస్తున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.

జాతిపిత పేరు తొలగింపు సిగ్గుచేటు... కర్మశ్రీకి మహాత్మా గాంధీ పేరు : మమతా బెనర్జీ

జాతిపిత పేరు తొలగింపు సిగ్గుచేటు... కర్మశ్రీకి మహాత్మా గాంధీ పేరు : మమతా బెనర్జీజాతీయ ఉపాధి హామీ పథకానికి ఉన్న మహాత్మా గాంధీ పేరును తొలగించడం సిగ్గు చేటని వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ అన్నారు. అందుకే తమ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న కర్మశ్రీ పథకానికి మహాత్మా గాంధీ పేరును పెడుతున్నట్టు ఆమె ప్రకటించారు.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యంఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్(ఏటిసి)ని జనవరి 10 మరియు 11, 2026 తేదీలలో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించబోతున్నట్లు తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS) వెల్లడించింది. భారతదేశంతో పాటుగా ఆసియా దేశాల నుంచి ప్రముఖ వైద్యులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, రోగి సమూహాలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి . దేశంలో అత్యంత తీవ్రమైనప్పటికీ నివారించగల జన్యు రక్త రుగ్మతలలో ఒకటైన తలసేమియాకు సమన్వయ ప్రతిస్పందనపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపింది.

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.
