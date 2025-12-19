బిగ్ బాస్ తెలుగు-9 గ్రాండ్ ఫినాలే- ట్రెండ్స్లో తనుజ.. బీట్ చేస్తోన్న ఆ ఇద్దరు..?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 గ్రాండ్ ఫినాలేకు కేవలం రెండు రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నందున, సన్నాహాలు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. పోటీ తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది. ఈ సీజన్ ట్రోఫీని చివరికి ఎవరు గెలుచుకుంటారో అని అందరి దృష్టి వారిపైనే ఉంది. మొదట్లో అనధికారిక పోల్స్లో అత్యధిక ఓట్లతో తనుజ ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పటికీ, ఆమె నెమ్మదిగా తన ఆధిక్యాన్ని కోల్పోతోంది. కళ్యాణ్ పడాల, ఇమ్మాన్యుయేల్ దూసుకుపోతూ, ఇటీవలి ఓటింగ్ ట్రెండ్స్లో తనుజను అధిగమించి అగ్రస్థానాలను కైవసం చేసుకున్నారు.
ఈ మార్పు అనేక అనధికారిక పోల్స్లో తనుజను మూడవ స్థానానికి నెట్టివేసింది. ఈ రోజు పోటీదారులు ప్రేక్షకుల నుండి ఓట్లను పొందేందుకు చివరి అవకాశం. కళ్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్ ఇదే స్థాయిలో మద్దతు పొందుతూ ఉంటే, తనుజ విజేత రేసు నుండి పూర్తిగా తప్పుకోవలసి రావచ్చు.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9కి మనం ఊహించని విజేతను చూడబోతున్నాం. అభిమానులు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తమ అభిమాన కంటెస్టెంట్లకు ఓటు వేయమని ప్రేక్షకులను కోరుతూ ప్రచారం చేస్తున్నారు.
తాజా ట్రెండ్లను బట్టి చూస్తే, ఫలితాన్ని నిర్ణయించడంలో ప్రతి ఒక్క ఓటు కీలకం కానుంది. కళ్యాణ్ పడాలకు ప్రేక్షకుల నుండి భారీ మద్దతు లభిస్తోంది. అతని అభిమానులు వివిధ ప్లాట్ఫామ్లలో అతన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తూ, అతనికి ఓటు వేయమని ప్రజలను కోరుతున్నారు.
ఫలితంగా, చాలా మంది నెటిజన్లు బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 విజేతగా కళ్యాణ్ పద్దాల నిలుస్తాడని అంచనా వేస్తున్నారు. అంతిమంగా, చివరి ఓటింగ్ ఫలితాల ఆధారంగా షో నిర్వాహకులు విజేతను నిర్ణయిస్తారు. అయితే, గ్రాండ్ ఫినాలేలో నిర్వాహకులు అధికారిక ప్రకటన చేసే వరకు ఏదీ ఖచ్చితం కాదు. గ్రాండ్ ఫినాలే డిసెంబర్ 21 ఆదివారం నాడు జరగనుంది. హోస్ట్ నాగార్జున విజేతను ప్రకటిస్తారు. టైటిల్ను ఎవరు గెలుచుకుంటారో వేచి చూద్దాం.