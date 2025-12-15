Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ 9వ సీజన్లో విన్నర్ ఎవరు? ఏఐ ఎవరికి ఓటేసిందంటే?
బిగ్ బాస్ 9వ సీజన్లో పద్దెనిమిది మంది పోటీదారులు పాల్గొన్నారు. మూడు నెలల పాటు ఇంట్లో గడిపిన తర్వాత, ఫినాలే వారం వచ్చేసింది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 తన టాప్ ఐదుగురు కంటెస్టెంట్లను కనుగొంది. డామన్ పవన్, సంజన, తనుజ, కళ్యాణ్ పడాల, ఇమ్మాన్యుయేల్. ట్రోఫీని ఎవరు ఇంటికి తీసుకెళ్తారో అని అందరి దృష్టి వారిపైనే ఉంది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9కి ఎలాంటి పొడిగింపు లభించలేదు.
గత సీజన్ లాగే, బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 విజేత ప్రైజ్ మనీగా రూ. 50 లక్షలు ఇంటికి తీసుకెళ్తారని భావిస్తున్నారు. తనుజ, సంజన, ఇమ్మాన్యుయేల్ పాపులారిటీ చార్టులలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 టైటిల్ను ఎవరు గెలుచుకుంటారో చూడాలి.
ఈ వారంలో ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారు? ఎవరు ఫైనల్ రేసులో నిలుస్తారు? అన్న చర్చ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. ఇప్పటికే మొదటి ఫైనలిస్ట్గా కళ్యాణ్ పడాల నిలిచాడు. టాస్క్లలో అద్భుతంగా రాణిస్తూ కళ్యాణ్ పడాల శక్తివంతమైన కాంపిటీటర్గా ఎదిగాడు. ఆటలోనూ, టాస్క్లలోనూ అతను చూపుతున్న పట్టుదల ప్రేక్షకులను అకర్షిస్తోంది. దీంతో విన్నర్ రేసులో కళ్యాణ్ ముందంజలో ఉన్నాడని బిగ్ బాస్ అభిమానులు చర్చిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే, సోషల్ మీడియాలో ఒక విషయం వైరల్ అవుతోంది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 విన్నర్ ఎవరు? అని గూగుల్ ఏఐని అడిగితే కళ్యాణ్ పడాల విన్నర్ అని చూపుతుందట. అలాగే రన్నర్గా తనూజ పుట్టస్వామి అని కూడా సమాధానమిస్తోందని అభిమానులు చెబుతున్నారు.
ఈ కారణంగా కళ్యాణ్ విన్నర్ అవుతాడనే నమ్మకం ప్రేక్షకుల్లో మరింత బలపడుతోంది. అయితే ఇవన్నీ కేవలం ఊహాగానాలు మాత్రమే. గూగుల్ ఏఐ ఇచ్చే సమాధానాలు కూడా ఇంటర్నెట్లో ఉన్న చర్చల ఆధారంగానే ఉంటాయి. నిజమైన ఫలితం మాత్రం ఫినాలే రోజునే తెలుస్తుంది.