సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025 (11:22 IST)

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ 9వ సీజన్‌లో విన్నర్ ఎవరు? ఏఐ ఎవరికి ఓటేసిందంటే?

Bigg Boss Season 9
బిగ్ బాస్ 9వ సీజన్‌లో పద్దెనిమిది మంది పోటీదారులు పాల్గొన్నారు. మూడు నెలల పాటు ఇంట్లో గడిపిన తర్వాత, ఫినాలే వారం వచ్చేసింది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 తన టాప్ ఐదుగురు కంటెస్టెంట్లను కనుగొంది. డామన్ పవన్, సంజన, తనుజ, కళ్యాణ్ పడాల, ఇమ్మాన్యుయేల్. ట్రోఫీని ఎవరు ఇంటికి తీసుకెళ్తారో అని అందరి దృష్టి వారిపైనే ఉంది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9కి ఎలాంటి పొడిగింపు లభించలేదు. 
 
గత సీజన్ లాగే, బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 విజేత ప్రైజ్ మనీగా రూ. 50 లక్షలు ఇంటికి తీసుకెళ్తారని భావిస్తున్నారు. తనుజ, సంజన, ఇమ్మాన్యుయేల్ పాపులారిటీ చార్టులలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 టైటిల్‌ను ఎవరు గెలుచుకుంటారో చూడాలి.
 
ఈ వారంలో ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారు? ఎవరు ఫైనల్ రేసులో నిలుస్తారు? అన్న చర్చ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. ఇప్పటికే మొదటి ఫైనలిస్ట్‌గా కళ్యాణ్ పడాల నిలిచాడు. టాస్క్‌లలో అద్భుతంగా రాణిస్తూ కళ్యాణ్ పడాల శక్తివంతమైన కాంపిటీటర్‌గా ఎదిగాడు. ఆటలోనూ, టాస్క్‌లలోనూ అతను చూపుతున్న పట్టుదల ప్రేక్షకులను అకర్షిస్తోంది. దీంతో విన్నర్ రేసులో కళ్యాణ్ ముందంజలో ఉన్నాడని బిగ్ బాస్ అభిమానులు చర్చిస్తున్నారు.
 
ఇదిలా ఉంటే, సోషల్ మీడియాలో ఒక విషయం వైరల్ అవుతోంది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 విన్నర్ ఎవరు? అని గూగుల్ ఏఐని అడిగితే కళ్యాణ్ పడాల విన్నర్ అని చూపుతుందట. అలాగే రన్నర్‌గా తనూజ పుట్టస్వామి అని కూడా సమాధానమిస్తోందని అభిమానులు చెబుతున్నారు. 
 
ఈ కారణంగా కళ్యాణ్ విన్నర్ అవుతాడనే నమ్మకం ప్రేక్షకుల్లో మరింత బలపడుతోంది. అయితే ఇవన్నీ కేవలం ఊహాగానాలు మాత్రమే. గూగుల్ ఏఐ ఇచ్చే సమాధానాలు కూడా ఇంటర్నెట్‌లో ఉన్న చర్చల ఆధారంగానే ఉంటాయి. నిజమైన ఫలితం మాత్రం ఫినాలే రోజునే తెలుస్తుంది.

తెలంగాణలో రెండు దశల పంచాయతీ ఎన్నికలు: విజేతగా నిలిచిన కాంగ్రెస్

తెలంగాణలో రెండు దశల పంచాయతీ ఎన్నికలు: విజేతగా నిలిచిన కాంగ్రెస్తెలంగాణలో రెండు దశల పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టమైన విజేతగా అవతరించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50 శాతానికి పైగా పంచాయతీలను గెలుచుకుంది. గట్టి పోటీ ఇచ్చిన బీఆర్ఎస్ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఆ పార్టీ సుమారు 27 శాతం పంచాయతీలను కైవసం చేసుకుంది. స్వతంత్ర అభ్యర్థులు మూడో స్థానంలో నిలవగా, బీజేపీ నాలుగో స్థానానికి పడిపోయింది. పైకి చూస్తే, ఈ ఫలితాలు కాంగ్రెస్‌ను సునాయాసంగా అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టాయి. కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన కేవలం రెండేళ్లకే ఈ ఎన్నికలు జరిగాయి. సాధారణంగా అధికార పార్టీలు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో బలమైన ఆధిక్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి.

Naga Babu: భవిష్యత్తులో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయను.. నాగబాబు క్లారిటీ

Naga Babu: భవిష్యత్తులో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయను.. నాగబాబు క్లారిటీఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడు నాగబాబు కీలక ప్రకటన చేశారు. భవిష్యత్తులో తాను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనని, కేవలం పార్టీ సంస్థను బలోపేతం చేయడంపైనే దృష్టి పెడతానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 2029లో నాగబాబు శ్రీకాకుళం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారనే ఊహాగానాల మధ్య ఈ స్పష్టత వచ్చింది. గత కొన్ని నెలలుగా ఆయన శ్రీకాకుళంలో తరచుగా పర్యటించడం ఈ పుకార్లకు ఆజ్యం పోసింది. ప్రస్తుతం శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గానికి కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.

పాకిస్థాన్ వంకర బుద్ధి పోలేదు.. ఆపరేషన్ సిందూర్ 2.0 తప్పేలా లేదు : దుశ్యంత్ సింగ్

పాకిస్థాన్ వంకర బుద్ధి పోలేదు.. ఆపరేషన్ సిందూర్ 2.0 తప్పేలా లేదు : దుశ్యంత్ సింగ్పాకిస్థాన్ తన వంకర బుద్ధిని ఇంకా మార్చుకోలేదని, అందువల్ల ఆపరేషన్ సిందూర్ 2.0 తప్పేలా లేదని విశ్రాంత లెఫ్టినెంట్ జనరల్ దుశ్యంత్ సింగ్ అభిప్రాయపడ్డారు. భారత సాయుధ దళాలు దీనికి సిద్ధంగా ఉండాలని తెలిపారు. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ సమయంలో అమల్లోకి వచ్చిన కాల్పుల విరమణ ఇప్పటికీ అస్థిరంగా ఉందని, ఎల్‌వోసీ వెంబడి పాక్‌ పదే పదే ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతోందని మండిపడ్డారు.

మోడీ సారథ్యంలోని కేంద్ర సర్కారును గద్దె దించుతాం : రాహుల్ గాంధీ శపథం

మోడీ సారథ్యంలోని కేంద్ర సర్కారును గద్దె దించుతాం : రాహుల్ గాంధీ శపథంప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సత్యమనే ఆయుధంతో గద్దె దించితీరుతామని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ శపథం చేశారు. పైపెచ్చు.. అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని ఓట్ల చోరీకి పాల్పడుతున్నారని ఆయన మరోమారు ఆరోపించారు. ఈ ఓట్ల చోరీని భారతీయ జనతా పార్టీతో చేతులు కలిప కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేస్తోందన్నారు. ఓట్ల చోరీకి వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలోని రామ్ లీలా మైదానంలో భారీ బహిరంగ సభ జరిగింది. ఇందులో రాహుల్ గాంధీతో పాటు పలువురు రాజకీయ నేతలు పాల్గొన్నారు.

భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ వర్కింగ్ అధ్యక్షుడుగా నితిన్ నబీన్

భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ వర్కింగ్ అధ్యక్షుడుగా నితిన్ నబీన్భారతీయ జనతా పార్టీ అధిష్టానం కీలక నిర్ణయం తీసుంది. భాజపా జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా బీహార్‌ మంత్రి నితిన్‌ నబీన్‌ నియమితులయ్యారు. పార్టీ పార్లమెంటరీ బోర్డు ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇది వెంటనే అమల్లోకి వస్తుందని పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అరుణ్ సింగ్ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

Watch More Videos

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యం

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యంక్యాన్సర్ సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఒక శక్తివంతమైన ముందడుగులో భాగంగా, కోటక్ మహీంద్రా ప్రైమ్ లిమిటెడ్ (కేఎంపీఎల్), టాటా మెమోరియల్ సెంటర్‌లో భాగమైన అడ్వాన్స్‌డ్ సెంటర్ ఫర్ ట్రీట్‌మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ క్యాన్సర్ (ACTREC) తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, నవీ ముంబైలోని ఖార్ఘర్‌లోని ఆ సంస్థ ప్రోటాన్ థెరపీ సెంటర్‌లో SDX వాలంటరీ బ్రీత్ హోల్డ్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీ సూరజ్ రాజప్పన్ ( కేఎంపీఎల్ ప్రెసిడెంట్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్) శ్రీ మురళీధరన్ S (కేఎంపీఎల్ బిజినెస్ హెడ్)తో కలిసి ఈ సిస్టమ్ ప్రారంభించారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com