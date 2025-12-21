సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: ఆదివారం, 21 డిశెంబరు 2025 (22:58 IST)

Bigg boss telugu, ట్రెండింగ్‌లో తనూజ, ట్రోఫీ లిప్ట్ చేసిన కల్యాణ్

Bigg boss Telugu winner Kalyan
బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 విన్నర్ కల్యాణ్ పడాలగా నిలిచారు. ప్రేక్షకుల ఓట్లతో బిగ్ బాస్ తెలుగు విన్నర్ కల్యాణ్ అయ్యాడు. ఐతే ఎక్స్  ట్రెండింగ్‌లో ఆసక్తికరంగా తనూజ నిలిచింది. ఐతే బిగ్ బాస్ విన్నింగ్ ఓట్లు మాత్రం కల్యాణ్‌కే పట్టం కట్టాయి. దీనితో బిగ్ బాస్ విన్నర్‌గా కల్యాణ్ ప్రైజ్ మనీ రూ. 35,00,000 గెలుచుకున్నాడు. దానితో పాటు మారుతీ విక్టోరిస్ కారు కూడా అతడికి మారుతీ సుజికీ వారు బహుమతిగా ఇచ్చారు.
 
అలాగే రోఫ్ కంపెనీ నుంచి రూ. 5,00,000 నగదు బహుమతి కూడా కల్యాణ్‌కి దక్కింది. మరోవైపు మూడవ వ్యక్తి ఎలిమినేషన్‌కి సంబంధించి హౌసులోకి మాస్ రాజా రవితేజ వెళ్లారు. రూ. 5 లక్షలతో మొదలుపెట్టి రూ. 15 లక్షల వరకూ ఆఫర్ చేసారు. ఈ 15 లక్షలు తీసుకుని మూడవస్థానంలో వున్న వ్యక్తి వెళ్లిపోవచ్చు లేదంటే ఒకరు ఎలిమినేట్ అవుతారని చెప్పాడు.
 
ఐతే ఈ సదవకాశాన్ని పవన్ ఒడిసిపట్టుకున్నాడు. రూ. 15 లక్షలు తీసుకున్నాడు. హౌసులోనే 3వ స్థానంలో వున్న వ్యక్తి ఎవరో చూపించమని నాగ్ అడుగగా రవితేజ బాక్స్ తెరిచి చూపించారు. అందులో పవన్ పేరు వుంది. ఇక పవన్ ఆనందానికి అవధులే లేకుండా పోయాయి. తనూజ మాత్రం రన్నరప్‌తో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.

కరుణ లేని సాంకేతికత కేవలం యంత్రం మాత్రమే: ముఖేష్ అంబానీ

కరుణ లేని సాంకేతికత కేవలం యంత్రం మాత్రమే: ముఖేష్ అంబానీశాస్త్రీయ రంగంలో ప్రతిభను మరియు నవ భారత్ స్ఫూర్తిని కొనియాడుతూ జరిగిన ఒక ప్రత్యేక సాయంత్రం వేళ, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ దిగ్గజ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రఘునాథ్ అనంత్ మషేల్కర్‌కు ఘన నివాళులర్పించారు. డాక్టర్ మషేల్కర్ రికార్డు స్థాయిలో 54 గౌరవ డాక్టరేట్లు పొందిన అసాధారణ విద్యా మైలురాయిని పురస్కరించుకుని, ఒక ప్రత్యేక సన్మాన కార్యక్రమం, పుస్తకావిష్కరణ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో ప్రొఫెసర్ ఎం.ఎం. శర్మ, మహారాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి శ్రీ చంద్రకాంత్ పాటిల్, శాస్త్రీయ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు, పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు పాల్గొన్నారు.

కొండగట్టు ఆలయానికి టీటీడీ నిధులు... పవన్ కళ్యాణ్ సిఫార్సు

కొండగట్టు ఆలయానికి టీటీడీ నిధులు... పవన్ కళ్యాణ్ సిఫార్సుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సుప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం సత్రం నిర్మాణానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిధులు కేటాయించింది. ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సిఫార్సు మేరకు ఈ నిధులను తితిదే కేటాయించడం గమనార్హం. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వెల్లడించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటే తెలంగాణాకు పెనుశాపం : కేసీఆర్

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటే తెలంగాణాకు పెనుశాపం : కేసీఆర్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఏర్పాటే తెలంగాణకు ప్రత్యేకించి పాలమూరుకు శాపంగా మారిందని భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆరోపించారు. తెలంగాణ భవన్‌‍లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, 50 యేళ్ళు పాలిన కాంగ్రెస్, 20 యేళ్ళు పాలించిన తెలుగుదేశం పార్టీలు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేశాయని ఆరోపించారు.

కోడలితో వివాహేతర సంబంధం... సుపారీ గ్యాంగ్‌తో కొడుకు హత్య చేయించిన తండ్రి

కోడలితో వివాహేతర సంబంధం... సుపారీ గ్యాంగ్‌తో కొడుకు హత్య చేయించిన తండ్రితెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ఇంటి కోడలితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఓ వ్యక్తి... కన్నబిడ్డనే సుపారీ గ్యాంగ్‌తో హత్య చేయించాడు. హత్య అనంతరం మిగిలిన సుపారీ డబ్బుల కోసం నిందితులంతా ఒకే చోటుకు చేరడంతో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు...

తిండిబోతు ప్రియురాలి కోసం వెచ్చించిన ఖర్చులు ఇప్పించండి... కోర్టుకెక్కిన ప్రియుడు

తిండిబోతు ప్రియురాలి కోసం వెచ్చించిన ఖర్చులు ఇప్పించండి... కోర్టుకెక్కిన ప్రియుడుచైనాలో ఓ యువకుడు తన మాజీ ప్రియురాలిపై దావా వేశాడు. తిండిబోతు ప్రియురాలి కోసం ఖర్చు చేసిన మొత్తాన్ని ఇప్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ కోర్టుకెక్కాడు. తనతో రిలేషన్‌లో ఉన్న సమయంలో ఆమె కోసం ఖర్చు చేసిన మొత్తం ఖర్చులు ఇప్పించాలని దావావేశాడు.

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుశీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు. కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు. రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి. మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలు

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలుఅలసందలులో పోషక విలువలు అమోఘంగా ఉంటాయి. దీనిలోని పీచుపదార్దం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. అలసందలులో ఉన్న ఆరోగ్యప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో అధిక ఫైబర్ కలిగి ఉండడం వలన జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్దకాన్ని నివారిస్తుంది. అలసందల్లో పుష్కలంగా లభించే మిటమిన్ కె మెదడు చురుకుగా పని చేయడంలో దోహదపడుతుంది. అలసందల్లో ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి లో-గ్లిజమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన అలసందలు చాలా ఆరోగ్యకరం. అలసందలు తినటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.
