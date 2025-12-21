Bigg boss telugu, ట్రెండింగ్లో తనూజ, ట్రోఫీ లిప్ట్ చేసిన కల్యాణ్
బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 విన్నర్ కల్యాణ్ పడాలగా నిలిచారు. ప్రేక్షకుల ఓట్లతో బిగ్ బాస్ తెలుగు విన్నర్ కల్యాణ్ అయ్యాడు. ఐతే ఎక్స్ ట్రెండింగ్లో ఆసక్తికరంగా తనూజ నిలిచింది. ఐతే బిగ్ బాస్ విన్నింగ్ ఓట్లు మాత్రం కల్యాణ్కే పట్టం కట్టాయి. దీనితో బిగ్ బాస్ విన్నర్గా కల్యాణ్ ప్రైజ్ మనీ రూ. 35,00,000 గెలుచుకున్నాడు. దానితో పాటు మారుతీ విక్టోరిస్ కారు కూడా అతడికి మారుతీ సుజికీ వారు బహుమతిగా ఇచ్చారు.
అలాగే రోఫ్ కంపెనీ నుంచి రూ. 5,00,000 నగదు బహుమతి కూడా కల్యాణ్కి దక్కింది. మరోవైపు మూడవ వ్యక్తి ఎలిమినేషన్కి సంబంధించి హౌసులోకి మాస్ రాజా రవితేజ వెళ్లారు. రూ. 5 లక్షలతో మొదలుపెట్టి రూ. 15 లక్షల వరకూ ఆఫర్ చేసారు. ఈ 15 లక్షలు తీసుకుని మూడవస్థానంలో వున్న వ్యక్తి వెళ్లిపోవచ్చు లేదంటే ఒకరు ఎలిమినేట్ అవుతారని చెప్పాడు.
ఐతే ఈ సదవకాశాన్ని పవన్ ఒడిసిపట్టుకున్నాడు. రూ. 15 లక్షలు తీసుకున్నాడు. హౌసులోనే 3వ స్థానంలో వున్న వ్యక్తి ఎవరో చూపించమని నాగ్ అడుగగా రవితేజ బాక్స్ తెరిచి చూపించారు. అందులో పవన్ పేరు వుంది. ఇక పవన్ ఆనందానికి అవధులే లేకుండా పోయాయి. తనూజ మాత్రం రన్నరప్తో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.