Nani Pooja: అయ్యప్ప స్వామి పూజలో పాల్గొన్న బ్లడీ రోమియో
నేచురల్ స్టార్ నాని తాజా మేకోవర్ ప్రస్తుతం సినీ అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ ఆలిమ్ హకీమ్ రూపొందించినట్లు చెబుతున్న ఈ లుక్లో నాని కర్లీ మల్లెట్ హెయిర్స్టైల్తో పాటు బ్లాక్ రౌండ్ సన్గ్లాసెస్తో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తున్నారు. ఆయన గత చిత్రాల్లోని లుక్స్తో పోలిస్తే ఇది భిన్నంగా ఉండటంతో సోషల్ మీడియాలో ఈ అవతార్పై చర్చ జరుగుతోంది.
Nani family at Ayyappa poja hyderabad
ఆయన నటిస్లున్న చిత్రం బ్లడీ రోమియో. సినిమాకు సంబంధించి ఢిల్లీ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకుని హైదరాబాద్ తిరిగి వచ్చిన నాని తన కుటుంబంతో కలిసి అయ్యప్ప స్వామి పూజలో పాల్గొన్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను వీడియోను షేర్ చేశారు.
దర్శకుడు సుజీత్ ఈ సినిమాలో నానిని కొత్త కోణంలో చూపించనున్నారనే అంచనాలు ఉన్నాయి. నిహారికా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ బోయనపల్లి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కనున్న ఈ ప్రాజెక్ట్పై నాని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.