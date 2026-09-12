Kaka Latest: బాధ్యతల గల పాత్రగా కాకా ని మలుస్తున్న బాబీ కొల్లి - చిరంజీవిపై కీలక సన్నివేశాలు
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న చిత్రానికి కాకా అని పేరు పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. దర్శకుడు బాబీ కొల్లి సామాజిక అంశాన్ని ఎంచుకున్నారు. కాకా చిత్రంలో అమ్ములు పాపగా అనస్వర రాజన్ లుక్ ను కూడా ఇటీవలే విడుదల చేశారు. కాగా, విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు లాడ్జిలో కొన్ని కీలక సన్నివేశాలను హైదరాబాద్ లోని ప్రముఖ ప్రాంతంలో చిత్రీకరిస్తున్నారు.
Bobby Kolli and Chiranjeevi 80's designs
ఓ పని మీద కాకా లాడ్జికి వస్తాడు. అక్కడ దగ్గరలోనే తన పని వుండడంతో దానిని చూసుకోవడానికి సిద్ధమవుతుండగా ఆ లాడ్జి బ్రోతల్ హౌస్ కు సంబందించినంది తెలియడం అనంతరం పరిణామాలు ఎలా వుంటాయనేది చిత్రిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. లాడ్జి నిర్వహణకుడిగా అశుతోష్ రాణా వ్యవహరిస్తున్నారు. సమాజంలో జరుగుతున్న పెడధోరణులకు చెక్ పెట్టేందుకు అందుకు తగిన వారికి బుద్ధి చెప్పేందుకు ఈ సీన్ హైలైట్ గా వుంటుందని తెలుస్తోంది.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ లో వాల్తేరు వీరయ్య’ సక్సెస్ తర్వాత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘కాకా’తో రాబోతున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కే నారాయణ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలను నెలకొల్పుతోంది. భారీ స్థాయిలో హై-ఇంటెన్సిటీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటుండగా, మరోవైపు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా ఏకకాలంలో జరుగుతున్నాయి. 2027 జనవరి 13న సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
ఈ సినిమాకు ఎస్. థమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, విజయ్ కార్తీక్ కన్నన్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. అవినాష్ కొల్లా ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఆంటోనీ ఎల్ రూబెన్ ఎడిటర్గా పనిచేస్తున్నారు. కోన వెంకట్, కే చక్రవర్తి రెడ్డి స్క్రీన్ప్లే అందించగా, హరి మోహన కృష్ణ, వినీత్ పొట్లూరి రైటర్స్ గా చేస్తున్నారు. భాను-నందు డైలాగ్స్ రాస్తున్నారు.