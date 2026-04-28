Chiranjeevi Photo shoot:ఫస్ట్ లుక్ గా మెగాస్టార్ చిరంజీవి వెనుకభాగాన్ని చూపించిన బాబీ కొల్లి
Chiranjeevi phooto shoot, bobby
డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లితో కలిసి మెగాస్టార్ చేస్తున్న చిత్రం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రారంభోత్సవం రెండు సార్లు వాయిదా పడింది. ఈలోగా రెండు గెటప్ లతో ఫొటో షూట్ కూడా చేశారు. అందులో ఒకటి కాలేజీ కుర్రాడిగానూ మరోటి పెద్ద తరహా పాత్రలో వుండబోతున్నాడని తెలుస్తోంది. మారిన టెక్నాలజీ ద్వారా కాలేజీ పాత్రను స్పుష్టించడం ఈజీగావుంటుంది.
ఇక ఫస్ట్ లుక్ గా మెగాస్టార్ చిరంజీవి వెనుకభాగాన్ని చూపించారు బాబీ కొల్లి. గెడ్డంకింద కుడిచేయి పెట్టుకున్న బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేశారు.ఈ చిత్రాన్ని దళపతి విజయ్ తో జననాయకన్ సినిమాను నిర్మించిన ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ KVN ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు. ప్రారంభోత్సవంలో గేప్ రావడంతో నిర్మాత మారుతున్నట్లు వార్తలు కూడా వినిపించాయి.
అయితే, నిర్మాణ సంస్త మారలేదని నేడు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో తెలిసింది. ఇప్పటికే విడుదలైన హార్డ్ హిట్టింగ్ కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. చిరంజీవి కొత్త షేడ్లో కనిపించనున్నట్లు పోస్టర్ హింట్ ఇచ్చింది. ‘వాల్తేర్ వీరయ్య’ తర్వాత చిరంజీవి-బాబీ కాంబినేషన్లో వస్తున్న రెండో చిత్రం కావడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్పై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.
త్వరలోనే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ముహూర్తం, రెగ్యులర్ షూటింగ్ వివరాలను మేకర్స్ ప్రకటించనున్నారు. అభిమానులు, సినీప్రేక్షకులు ఈ బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అఫీషియల్ లాంచ్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.