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మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోనున్న బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్
బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోనున్నారు. జూలై 5వ తేదీన వీరి వివాహం ఇరుకుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో జరుగనుంది. తన ప్రియరులా గౌరీ స్ప్రాట్ను ఆయన వివాహం చేసుకోనున్నారు. ఆ వివరాలను ఆయన మీడియాకు వెల్లడించారు.
'జులై 5వ తేదీన నాకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన రోజు. మా ఇంట్లోనే చిన్న వేడుకగా పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం. ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, కొద్దిమంది సన్నిహితులు, మిత్రులు మాత్రమే ఈ వేడుకలో పాల్గొంటారు. మీ అందరి ఆశీస్సులు మాకు కావాలి. మా వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా సాగాలని దీవించండి' అని ఆమిర్ ఖాన్ కోరారు.
ఈ విషయం చెప్పిన అనంతరం అమీర్ ఖాన్ పక్కనే దర్శకుడు రాజ్కుమార్ హిరాణి విషెస్ తెలిపారు. అమిర్ ఖాన్కు గతంలో రీనా దత్తా, కిరణ్ రావులతో వివాహం జరిగింది. ఆ తర్వాత వారు విడిపోయారు. ఇప్పుడు గౌరీ స్ప్రాట్తో ఆయన కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించబోతున్నారు. రెండేళ్లుగా వీరిద్దరూ డేటింగ్లో ఉన్న విషయం తెల్సిందే.
పర్యాటకం బలోపేతం.. హోటల్ ప్రాజెక్టులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం
పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడానికి, వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించడానికి విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో రెండు హోటల్ ప్రాజెక్టులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. శ్రీ దుర్గా కాన్దేవ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పద్మ హాస్పిటాలిటీ సంస్థలు కలిసి, రూ.163 కోట్ల పెట్టుబడితో మధురవాడలో ప్రమోద్ హోటల్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ పేరుతో ఒక ఫైవ్-స్టార్ హోటల్ను నిర్మించనున్నాయి.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నెరవేర్చని హామీలకు వ్యతిరేకంగా కవిత పోరాటం అరెస్ట్
తెలంగాణలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక రాజకీయ గుర్తింపును ఏర్పరచుకునేందుకు కల్వకుంట్ల కవిత తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారు. తన పార్టీ (టీఆర్ఎస్) కోసం దీనిని సాకారం చేసుకునేందుకు ఆమె ఏ ప్రయత్నాన్నీ వదలడం లేదు. ఇటీవల బోడుప్పల్ ప్రాంతంలో, ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమ నాయకులు, ఇతర విప్లవకారుల హక్కుల కోసం నిరసన తెలుపుతున్న కవిత, ఆమె పార్టీ కార్యకర్తలు కనిపించారు.
భారతదేశం మొత్తానికే టెక్నాలజికల్ హబ్గా అమరావతి
అమరావతిని కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్కే కాకుండా, భారతదేశం మొత్తానికే ఒక సాంకేతిక కేంద్రంగా (టెక్నాలజికల్ హబ్) తీర్చిదిద్దేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పూర్తి నిబద్ధతతో ఉంది. దీనికి అనుగుణంగా, అమరావతిలో భారీ స్థాయి క్వాంటం ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేపడుతున్నారు. ఐబీఎం, మైక్రోసాఫ్ట్ ఇతర సంస్థల భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు కానున్న క్వాంటం కంప్యూటింగ్ కేంద్రానికి ఈ రాజధాని ప్రాంతం వేదిక కానుంది. తాజాగా, ఈ కేంద్రానికి సంబంధించి ఐబీఎం ఒక కీలక సమాచారాన్ని వెల్లడించింది. స్వయంగా ఆ సంస్థ సీఈవో ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు.
వెనిజులాలో భూకంపం.. 2,595కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య - నిరాశ్రయులైన 16,000 మంది
ఉత్తర వెనిజులాలో సంభవించిన శక్తివంతమైన భూకంపాల వల్ల మృతుల సంఖ్య 2,595కు పెరిగిందని, 12,400 మంది గాయపడ్డారని తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ గురువారం తెలిపారు. వెనిజులా యొక్క వేలిముద్ర ఆధారిత రాయితీ ఇంధన వ్యవస్థ ద్వారా అధికారులు వారి గుర్తింపును ధృవీకరించిన తర్వాత, మొదట మరణించినట్లుగా నమోదైన ఐదుగురు సజీవంగా ఉన్నట్లు తేలిందని ఆమె చెప్పారు.
వారం రోజుల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దంచికొట్టనున్న వానలు...
నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావం కారణంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా పూర్తిగా మారిపోయింది. ఈ కారణంగా రానున్న వారం రోజుల పాటు వర్షాలు దంచి కొట్టనున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో జులై 3 నుండి జులై 9 వరకు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) వెల్లడించింది.
ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?
ఉలవలలో పీచుపదార్థం అధికంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అనవసరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. భోజనానికి ముందు ఉలవల రసం లేదా సూప్ తీసుకోండి. ఇది సహజంగా ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
క్యాల్షియం మాత్రలు అన్నం తిన్నాక ఎంత గ్యాప్ తీసుకుని వేసుకోవాలి?
విటమిన్ మాత్రలను ఎలా వేసుకోవాలన్న విషయంలో కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ వుంటుంది. అన్నం తిన్న తర్వాత క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవడానికి గంటల తరబడి ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. వాడుతున్న క్యాల్షియం టాబ్లెట్ రకాన్ని బట్టి భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా 30 నిమిషాల లోపు వేసుకోవడం ఉత్తమం. క్యాల్షియం మాత్రలు ఎప్పుడు, ఎలా వేసుకోవాలో పరిశీలిద్దాము. మార్కెట్లో దొరికే క్యాల్షియం మాత్రలు ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మీ టాబ్లెట్ వెనుక ఉన్న పేరును బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మనకు సాధారణంగా లభించే టాబ్లెట్లు ఇవే వుంటాయి. శరీరం ఈ క్యాల్షియంను గ్రహించాలంటే కడుపులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి అవ్వాలి.
వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?
మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.