Tripti Dimri: బాలీవుడ్ నటి త్రిప్తి దిమ్రి నాయికగా బిజీ అయిపోయింది
బాలీవుడ్ నటి, డాన్సర్, కరాటే అనుభవం వున్న త్రిప్తి దిమ్రి నాయికగా బిజీ అయిపోయింది బాలీవుడ్ లో యానిమల్ సినిమాలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన త్రిప్తి దిమ్రి ని సందీప్ రెడ్డి వంగా తన తీస్తున్న ప్రభాస్ సినిమా స్పిరిట్ లో ఆమెనే నాయికగా పెట్టుకున్నట్లు ఫొటోలు కూడా వచ్చాయి. అయితే అందులో ఆమె పాత్ర చాలా కీలకం అని మరో నాయికగా వుందనే వార్తలు కూడా వినిపస్తున్నాయి.
తాజాగా త్రిప్తి దిమ్రి మరో తెలుగు సినిమాలో నటించడానికి సిద్ధమైంది. నాచురల్ స్టార్ నాని సినిమా కొత్తగా తీయబోయే సినిమాలో ఆమెనే ఎన్నుకున్నట్లు ఫిలింనగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఇదంతా పాన్ ఇండియా సినిమా కాలం కనుక నాని చిత్రం అన్ని భాషల్లో విడుదలచేయనున్నారు. అందుకే ఫేమ్ వున్న నటిని మార్కెట్ రీత్యా త్రిప్తి దిమ్రి ని ఎంపిక చేసినట్లు తెలుస్తోంది. శ్రీకాంత్అడ్డాల సినిమా తర్వాత నాని చేయబోయే సినిమా కోసం ఇప్పటికే స్క్రిప్ట్ వర్క్ పూర్తయింది. త్వరలో వివరాలు తెలియజేయనున్నారు.