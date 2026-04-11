బాలీవుడ్ ట్రాజెడీ క్వీన్ మీనా కుమారి, రూ. 600 ఆసుపత్రి బిల్లు కట్టలేక అక్కడే మృతదేహం
అలనాటి బాలీవుడ్ నటి మీనా కుమారి జీవితం వెండితెరపై ఎంత వెలిగిందో, నిజ జీవితంలో అంతకంటే ఎక్కువ విషాదం నిండి ఉంది. ఆమెను సిల్వర్ స్క్రీన్ పైన ట్రాజెడీ క్వీన్ అని పిలిచేవారు, ఎందుకంటే ఆమె నటించిన పాత్రలు అట్లాంటివే. విషాదకరమైన విషయం ఏమిటంటే... ఆమె జీవితం కూడా తీవ్ర విషాదాంతంగా ముగిసింది. రియల్ లైఫ్లో సైతం ఆమె ట్రాజెడీ క్వీన్ అయ్యారు. మీనా కుమారి చివరి రోజులలో అత్యంత దుర్భరమైన జీవితం అనుభవించారు.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఆసుపత్రి బిల్లు:
మీనా కుమారి దశాబ్ద కాలం పాటు స్టార్ హీరోయిన్గా వున్నారు. అప్పట్లో వచ్చిన తన సంపాదనను ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి, కుటుంబ సభ్యులకు, విలాసవంతమైన జీవనశైలికి ఖర్చు చేసేవారు. అయితే, చివరి రోజుల్లో ఆమె దగ్గర కనీసం ఆసుపత్రి బిల్లులు చెల్లించడానికి కూడా డబ్బు లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆమె 1972లో సెయింట్ ఎలిజబెత్ నర్సింగ్ హోమ్లో చేరినప్పుడు, ఆమె చికిత్సకు అవసరమైన డబ్బును చెల్లించడానికి ఆమె స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు ముందుకు రావాల్సి వచ్చింది.
ఆమె మరణించిన తర్వాత ఆసుపత్రి బిల్లు 650 రూపాయలు చెల్లించడానికి కూడా ఎవరూ లేక, ఆమె మృతదేహాన్ని ఆసుపత్రిలోనే ఉంచాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని చెబుతుంటారు. చివరికి ఆమె వైద్యుడే ఆ బిల్లును మాఫీ చేసినట్లు సమాచారం.
అనారోగ్యం(లివర్ సిర్రోసిస్):
మీనా కుమారి మద్యపానానికి బానిస అవ్వడం వల్ల లివర్ సిర్రోసిస్ వ్యాధి సోకింది. ఆమె వైవాహిక జీవితంలో వైఫల్యం, ఒంటరితనం ఆమెను మద్యానికి దగ్గర చేశాయి. డాక్టర్లు హెచ్చరించినా ఆమె తాగడం మానలేదు, ఇది ఆమె ఆరోగ్యాన్ని పూర్తిగా క్షీణింపజేసింది.
పాకీజా - ఆమె చివరి కానుక:
ఆమె తన చివరి సినిమా పాకీజా కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి పనిచేశారు. షూటింగ్ సమయంలో ఆమె ఎంత బలహీనంగా ఉన్నారంటే, డ్యాన్స్ సీక్వెన్స్లలో ఆమె నిలబడలేకపోయేవారు. అందుకే కొన్ని సీన్లలో ఆమెకు డూప్ను ఉపయోగించాల్సి వచ్చింది. సినిమా విడుదలైన కొద్ది రోజులకే (మార్చి 31, 1972న) ఆమె మరణించారు.
ఒంటరితనం:
జీవితాంతం ప్రేమ కోసం పరితపించిన ఆమె, చివరి రోజుల్లో ఒంటరిగా గడిపారు. కమల్ అమ్రోహీతో విడిపోయిన తర్వాత ఆమె మానసికంగా చాలా కుంగిపోయారు. నాకు చావు అంటే భయం లేదు, కానీ ఒంటరితనం అంటేనే భయం అని ఆమె తరచుగా అనేవారు. బహుత్ దేర్ కర్ దీ మెహర్బాన్ ఆతే ఆతే...(రావడానికి చాలా ఆలస్యం చేశావు ప్రియతమా) అనే పాట ఆమె జీవితానికి సరిగ్గా సరిపోతుంది. కీర్తి ప్రతిష్టలు శిఖరాగ్రాన ఉన్నప్పుడే, కేవలం 38 ఏళ్ల వయసులో అత్యంత దైన్య స్థితిలో ఆమె కన్నుమూశారు.
ఈ బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ మీనా కుమారి జీవితంలాగే తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో మహానటి సావిత్ర జీవితంతో చాలా దగ్గర పోలికలు కనిపిస్తాయి. మహానటి సావిత్రి కూడా చిన్నవయసులోనే తీవ్ర అనారోగ్యం బారిన పడి మరణించారు.