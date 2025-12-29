Jagapatibabu: పెద్ది షూటింగ్ నుండి బొమానీ ఇరానీ, జగపతిబాబు లుక్
Boman Irani, Jagapatibabu
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ చిత్రం ‘పెద్ది’ షూటింగ్ జరుగుతోంది. బుచ్చిబాబు సానా డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ సినిమాలో బొమానీ ఇరానీ, జగపతిబాబు లుక్ ను నేడు చిత్ర టీమ్ విడుదల చేసింది. లేటెస్ట్ పోస్టర్లో జగపతి బాబు పూర్తిగా భిన్నమైన అవతార్లో దర్శనమిచ్చారు. అప్పల సూరి అనే పాత్రలో ఆయనను చూసిన వారు తొలుత గుర్తుపట్టలేని స్థాయిలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తోంది.
బొమన్ ఇరానీ కూడా కీలక పాత్రను పోషిస్తున్నారు. దర్శకుడు, కెమెరామెన్ తో కలిసిన ఫొటోలో రిచ్ గా కనిపించాడు. ఇక కథాపరంగా చూస్తే, గ్రామీణ క్రీడా నేపథ్యంతో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ నాయికగా నటిస్తుండగా, శివ రాజ్కుమార్, దివ్యేందు శర్మ, సత్య తదితరులు నటిస్తున్నారు. వృద్ధి సినిమాస్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాయి. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతాన్ని అందిస్తుండగా 2026 మార్చి 27న ‘పెద్ది’ థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.