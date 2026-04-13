సోమవారం, 13 ఏప్రియల్ 2026
Written By PNR
Last Updated : సోమవారం, 13 ఏప్రియల్ 2026 (17:12 IST)

హీరోయిన్ త్రిష ఇంటికి బాంబు బెదిరింపు

ప్రముఖ హీరోయిన్ త్రిష ఇంటికి బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది. చెన్నై తేనాంపేటలోని నివాసంలో త్రిష ఉంటున్నారు. ఈ ఇంట్లో బాంబు పెట్టినట్టు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు బెదిరించారు. ఇది స్థానికంగా కలకలం రేపింది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఈమెయిల్ ద్వారా ఈ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. 
 
తేనాంపేటలోని త్రిష ఇంటిలో బాంబు పెట్టినట్టు చెన్నై నగర పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో పోలీసులు ఆ ప్రాంతాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేశారు. బాంబు స్క్వాడ్ నిపుణులు, పోలీస్ జాగిలాలతో నిశితంగా పరిశీలించారు. అయితే, ఎక్కడా ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు లభించకపోవడంతో పోలీస్ అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. పైగా, ఈ బెదిరింపు కేవలం ఒక తప్పుడు సమాచారం అని తేల్చారు. 
 
ఈ తప్పుడు బెదిరింపు ఈమెయిల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. ఎవరు పంపారు వంటి అంశాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. నిందితులను గుర్తించేందుకు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ప్రజల్లో భయాందోళనలు కలిగించేందుకే ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని, అలాంటి వారిని గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరించారు.

పశ్చిమాసియాలో కమ్ముకుంటున్న యుద్ధమేఘాలు... భారత్‌కు వచ్చిన చమురు ట్యాంకర్లుపశ్చిమాసియా మరోమారు యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయ. ఇలాంటి తరుమంలో ఇరాన్‌కు చెందిన రెండు భారీ చమురు ట్యాంకర్లు (నౌకలు) భారత్‌కు సురక్షితంగా చేరుకున్నాయి. షిప్ ట్రాకింగ్ డేటా ప్రకారం, నేషనల్ ఇరానియన్ ట్యాంకర్ కంపెనీకి చెందిన ఈ నౌకలు గుజరాత్‌లోని సిక్కా పోర్టులో లంగరేశాయి. మార్చి మధ్యలో ఇరాన్‌లోని ఖర్గ్ ద్వీపం నుంచి బయల్దేరిన ఈ నౌకలు, సుమారు 2 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురును మోసుకొచ్చినట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ చమురును ఏ భారతీయ సంస్థ కొనుగోలు చేసిందనే విషయంపై స్పష్టత లేదు.

చర్లపల్లి టెక్కీ ఆత్మహత్య కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ - అత్తమామలు - బామ్మర్ది వేధింపులు తాళలేక...ఇటీవల హైదరాబాద్ నగర శివారు ప్రాంతమైన చర్లపల్లిలో మహిళా సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ విజయశాంతి రెడ్డి తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. ఈ కేసులో ఇపుడు బిగ్ ట్విస్ట్ ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆస్తి కోసం తన అత్తమామలు బామ్మర్ది పెట్టిన మానసికక్షోభను తట్టుకోలేక తన భార్య ఈ దారుణ నిర్ణయం తీసుకుందని మృతురాలి భర్త సురేందర్ రెడ్డి పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు. దీంతో ఈ కేసు కొత్త మలుపు తిరిగింది.

నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో దక్షిణాదికి అన్యాయం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డికేంద్రం చేపట్టాలని భావిస్తున్న నియోజకవర్గాల పునర్విభజన వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు తీరని అన్యాయం జరుగుతుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఆయన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని ట్యాగ్ చేస్తూ తన ఎక్స్ ఖాతాలో ట్వీట్ చేశారు. ఎంతోకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఆమోదానికి ఎవరూ అడ్డు చెప్పరన్నారు. కానీ, లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ సీట్ల పెంపు విషయంలోనే భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయన్నారు.

పునర్విభజన పేరుతో రాజ్యాంగంపై దాడి : సోనియా గాంధీలోక్‌సభ సీట్లు పెంచేందుకు చేపట్టిన పునర్విభజన ప్రక్రియను రాజ్యాంగంపై చేస్తున్న దాడిగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ ఆరోపించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నారీ శక్తి వందనం అధినియమ్ సవరణ బిల్లును కేంద్రం తీసుకునిరానుంది. దీనిపై ఆమె అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే అంశంపై ఆమె మాట్లాడుతూ, మహిళా రిజర్వేషన్లు బిల్లు కంటే నియోజకవర్గాల పునర్విభజనే అత్యంత ముఖ్యమని అంశమని ఆమె గుర్తు చేశారు.

నాకు అందమైన అమ్మాయిని, బిలియన్ డాలర్ల డబ్బు పంపించండి: ఉగాండా ఆర్మీ చీఫ్ హుకుంఉగాండా దేశ సైన్యాధిపతి జనరల్ ముహూజ కైనెరుగాబా చేసిన అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సోమాలియాలో ఇస్లామిక్ మిలిటెంట్లు నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి ఉగాండా అందిస్తున్న సేవలకు గానూ ఒక బిలియన్ డాలర్ల నగదు చెల్లించాలని తుర్కియే‌ను డిమాండ్ చేశారు. నగదుతో పాటు తను పెళ్లి చేసుకోవడానికి, దేశంలోనే అత్యంత అందమైన అమ్మాయిని అప్పగించాలంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుకన్సార్టియం ఆఫ్ అక్రిడిటెడ్ హెల్త్‌కేర్ ఆర్గనైజేషన్స్(కాహో) నిర్వహిస్తోన్న భారతదేశపు ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత సదస్సు అయిన కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను భారతదేశపు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 10 నుండి 12, 2026 వరకు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రభావవంతమైన శాస్త్రీయ సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, ఆవిష్కరణల ప్రదర్శనలు, ఇంటరాక్టివ్ నెట్‌వర్కింగ్ అవకాశాలు, పరిశోధకులు, వైద్య నిపుణులచే పోస్టర్ ప్రదర్శనలు కూడా ఉంటాయి, ఇవి వినూత్న ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించటంతో పాటుగా విజ్ఞాన మార్పిడిని ప్రోత్సహిస్తాయి.

ఈ 5 జ్యూస్‌లు ఆరోగ్యానికి వరంఇటీవలి కాలంలో సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలను అధిగమించాలంటే వివిధ రకాల రసాలు (Juices) ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఒక్కో రసం అందించే ప్రత్యేకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొత్తిమీర రసం (Coriander Juice) జీర్ణక్రియ: గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. డీటాక్స్: శరీరంలోని భార లోహాలను (Heavy metals) తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మం: రక్తశుద్ధి చేయడం ద్వారా మొటిమలు తగ్గడానికి, చర్మం మెరవడానికి తోడ్పడుతుంది.

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)ఇటీవలికాలంలో పెళ్లికి ముందే గర్భందాల్చుతున్న యువతుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఇలా గీత దాటుతున్న వారిలో ఎక్కు మంది ఉన్నత విద్యావంతులు. ముఖ్యంగా, సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో పని చేసే మహిళా టెక్కీలు కావడం గమనార్హం. దీనిపై ఓ మహిళా వైద్యురాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఓ జంటకు కౌన్సింగ్ ఇస్తున్న వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమంహైదరాబాద్: భారతదేశపు దిగ్గజ ప్రైవేట్ జీవిత బీమా సంస్థల్లో ఒకటైన ఎస్‌బీఐ లైఫ్ తమ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రజలకు సాధికారత కల్పించడాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహన కల్పించే తమ థాంక్స్ ఏ డాట్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లను హైదరాబాద్‌ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్‌లో నిర్వహించింది. బ్రెస్ట్ హెల్త్ అనేది సర్వసాధారణంగా చర్చించుకోతగిన విషయమనే అవగాహనను పెంపొందించేందుకు అలాగే నివారణ చర్యల గురించి చర్చించుకునేలా ప్రోత్సహించేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడినది.
