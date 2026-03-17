మద్రాస్ హైకోర్టుకు చేరిన దివంగత నటి శ్రీదేవి స్థిర ఆస్తి వివాదం...
దివంగత నటి శ్రీదేవి స్థిర ఆస్తి వివాదం ఇపుడు కోర్టుకు చేరింది. చెంగల్పట్టు జిల్లాలో 4.7 ఎకరాల స్థలంపై హక్కుల కోసం కొందరు వ్యక్తులు వేసిన దావాను సవాల్ చేస్తూ ఆమె భర్త బోనీ కపూర్, కుమార్తెలు జాన్వీ కపూర్, ఖుషి కపూర్లు కలిసి ఉమ్మడి పిటిషన్ను దాఖలు చేయగా, దీన్ని విచారణకు స్వీకరించిన మద్రాస్ హైకోర్టు ఈ నెల 26వ తేదీ వరకు తదుపరి చర్యలపై స్టే విధిస్తూ విచారణను వాయిదా వేసింది.
ఈ వివాదాన్ని పరిశీలిస్తే, 1988లో ఈసీఆర్ సమీపంలో శ్రీదేవి 4.7 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేశారు. ఆ సమయంలో అని చట్టబద్దమైన పత్రాలను సరిచూసుకుని మరీ కొనుగోలు చేశారు. అయితే, ఇపుడు ఆ స్థలానికి తామే అసలైన వారసులం అని మొదలియార్ కుటుంబానికి చెందిన కొందరు వ్యక్తులు కోర్టులో సివిల్ దావా వేశారు. ఈ కేసు విచారణ చెంగల్పట్టు అదనపు జిల్లా కోర్టులో సాగుతోంది. అయితే, కాలం గడిచిపోతున్నా ఈ కోర్టులో వివాదానికి తెరపడలేదు.
ఈ క్రమంలో తమ వద్ద అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయని, ఈ అక్రమ దావాను కొట్టివేయాలని కోరుతూ బోనీ కపూర్ ఫ్యామిలీ మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించడంతో ఈ భూవివాద కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. ఈ కేసుపై ఈ నెల 26వ తేదీన పూర్తిస్థాయిలో విచారణ జరుగనుంది.