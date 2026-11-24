Brahmastra 2: హిందూ పురాణాలలో లోతు తెలియజేసేదిగా బ్రహ్మాస్త్ర 2 : అయాన్ ముఖర్జీ
రణబీర్ కపూర్ శివుడిగా ఆలియా భట్ నటించిన 2022లో విడుదలైన బ్రహ్మాస్త్ర చిత్రానికి సీక్వెల్ బ్రహ్మాస్త్ర 2 వుంటుందని దర్శకుడు అయాన్ ముఖర్జీ ప్రకటించారు. 57వ అంతర్జాతీయ భారత చలనచిత్రోత్సవంలో బ్రహ్మాస్త్ర 2 చిత్రీకరణను బడ్జెట్ పరిమితులు నిరోధించాయని ముఖర్జీ వివరించారు. సీక్వెల్స్ తరచుగా ఒరిజినల్ చిత్రం యొక్క ప్రదర్శనపై ఆధారపడి ఉంటాయని పేర్కొంటూ, ఆయన బాహుబలి 2తో పోలికలు చూపారు.
అంతేకాక సీక్వెల్ లో హిందూ పురాణాలను, ఆధ్యాత్మికతను మరింత లోతుగా చూపించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. హృతిక్ రోషన్, ఎన్టీఆర్లతో తాను దర్శకత్వం వహించిన 'వార్ 2' అంచనాలను అందుకోలేకపోయిందని, 'వేక్ అప్ సిడ్' వంటి తేలికపాటి ప్రాజెక్ట్ల కంటే రణబీర్తో భవిష్యత్ పనులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తానని కూడా ముఖర్జీ పంచుకున్నారు.
IFFI వేదికగా అయాన్ ముఖర్జీ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం తాను 'బ్రహ్మాస్త్ర' పార్ట్ 2 పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నానని, ఈ సీక్వెల్ పూర్తయిన తర్వాతే ఇతర ప్రాజెక్టులను చేపడతానని తెలిపారు.
ఎంతో మంది సినీ నిపుణులు, మీడియా సంస్థలు 'బ్రహ్మాస్త్ర'ను ఒక 'హిట్' అని ప్రకటించాయి, కానీ అది అంత విజయవంతమైతే, రెండవ భాగాన్ని నిర్మించడం ఆర్థికంగా ఎందుకు అంత సవాలుగా మారింది?
రెండు భాగాలను కలిపి నిర్మించే స్థోమత తమకు లేదని 'బ్రహ్మాస్త్ర' దర్శకుడు అయాన్ ముఖర్జీ ఇప్పుడు చెబుతున్నారు. 'బాహుబలి 2'ను ఉదాహరణగా చూపుతూ, నిర్మాతలు సాధారణంగా రెండవ భాగంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, మొదటి భాగం ఎలా ఆడుతుందో చూడటానికి వేచి ఉంటారని ఆయన వివరిస్తున్నారు.