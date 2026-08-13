Nag: కన్స్యూ మర్ యాప్ ను ప్రారంభించిన బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అక్కి నేని నాగార్జున
రెండు దశాబ్దాలకుపై గా B2B సేవల రంగంలో విశ్వసనీయమై న మానవ వనరుల పరిష్కా రాలను అందిస్తు న్న కాప్స్టన్ సర్వీ సెస్ లిమిటెడ్, తన అనుబంధ సంస్థ కాప్స్టన్ సర్వీ సెస్ప్రై వేట్ లిమిటెడ్ ద్వా రాహై దరాబాద్లో కాప్స్టన్ హోమ్ సర్వీ సెస్ యాప్ను ప్రారంభిస్తూ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆన్లై న్ హోమ్ సర్వీ సెస్ టెక్నా లజీ మార్కె ట్లోకి అధికారికంగా అడుగుపెట్టింది.
Nagarjuna launches consumer app.
ఈ యాప్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్ర మానికి ప్ర ముఖ నటుడు అక్కి నేని నాగార్జున ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యా రు.
ఆయనను కాప్స్టన్ హోమ్ సర్వీ సెస్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నియమించారు. ఈ కార్యక్ర మంలో కాప్స్టన్ సర్వీ సెస్ లిమిటెడ్చై ర్మన్ డా. సి.ఆర్. నాయుడు, మేనేజింగ్డై రెక్ట ర్ శ్రీ శ్రీకాంత్ కోడాలి, కాప్స్టన్ గ్రూప్ సీనియర్ నాయకత్వ బృందం, పరిశ్ర మ భాగస్వా ములు, మీడియా ప్ర తినిధులు, ప్ర ముఖ అతిథులు పాల్గొన్నా రు.
ఈ సందర్భంగా అక్కి నేని నాగార్జున మాట్లా డుతూ: “ఇల్లు నమ్మకంపై నిర్మి ంచబడుతుంది. అలాగే ఒక కస్ట మర్ ఇంట్లో కి వచ్చే ప్ర తి సేవ కూడా నమ్మకంపై ఆధారపడి ఉండాలి. గత రెండు దశాబ్దాలుగా దేశవ్యా ్తపంగా ప్ర ముఖ సంస్థ లకు మానవ వనరుల పరిష్కా రాలను అందిస్తూ కాప్స్టన్ ఆ నమ్మకాన్ని సంపాదించుకుంది. అదే ప్రొఫెషనలిజం, పారదర్శకత, నాణ్యతను ప్ర తి ఇంటికీ అందించాలనే వారి దృక్పథం నన్ను ఈ బ్రాండ్తో భాగస్వా మ్యం కావడానికి ప్రేరేపించింది. కాప్స్టన్ ప్ర యాణంలో భాగస్వా మి కావడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది.”
మారుతున్న కస్ట మర్ అవసరాలను గుర్తి ంచిన కాప్స్టన్ హోమ్ సర్వీ సెస్, 17+ సంవత్సరాల కార్యకలాపాల అనుభవం, శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది, పటిష్ట మై న ప్ర క్రియలు, టెక్నా లజీ ఆధారిత సర్వీ స్ మేనేజ్మెంట్, మానవ వనరుల పరిష్కా రాల రంగంలో తనకున్న నై పుణ్యా న్ని వినియోగిస్తూ కన్స్యూ మర్ మార్కె ట్లోకి ప్ర వేశిస్తోంది.
ఈ సందర్భంగా కాప్స్టన్ సర్వీ సెస్ లిమిటెడ్చై ర్మన్, రిటై ర్డ్ IPS అధికారి డా. సి.ఆర్. నాయుడు, మేనేజింగ్డై రెక్ట ర్ శ్రీ శ్రీకాంత్ కోడాలి మాట్లా డుతూ: “భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమై న హోమ్ సర్వీ సెస్ బ్రాండ్లలో ఒకటిగా ఎదగడమే మా లక్ష్యం. ఈ ఉత్సా హభరితమై న ప్ర యాణానికిహై దరాబాద్ తొలి అడుగు. త్వరలో ముంబై కి, ఆ తరువాత ఢిల్లీ , బెంగళూరు తదితర ప్ర ధాన నగరాలకు మా కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తాం. టెక్నా లజీ ఆధారిత, విశ్వసనీయమై న, ప్రొఫెషనల్ హోమ్ సర్వీ సులను అందించడంతో పాటు దేశవ్యా ్తపంగా వేలాది మందినై పుణ్యం కలిగిన సర్వీ స్ ప్రొఫెషనల్స్కు అర్థ వంతమై న ఉపాధి అవకాశాలను కల్పి ంచడమే మా లక్ష్యం.” అన్నారు.