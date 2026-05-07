Ramcharan: పెద్ది ఎడిటింగ్ పూర్తయి గెట్ రెడీ ఫర్ పెద్ది అని ప్రకటించిన బుచ్చి బాబు సానా

Buchi Babu Sana and Navee nooli
రామ్ చరణ్ ప్రధాన పాత్రలో రూపొందిన గ్రామీణ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' చిత్రం ఎడిటింగ్ పనులు పూర్తయ్యాయని చిత్ర నిర్మాతలు గురువారం ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ఎడిటర్ నవీన్ నూలి తో ఎడిటింగ్ రూమ్ లో దర్శకుడు బుజ్జిబాబు ఫొటోను షేర్ చేశారు.
చిత్ర నిర్మాతలు తమ అధికారిక 'X' (ట్విట్టర్) ఖాతా ద్వారా ఈ విషయాన్ని వెల్లడిస్తూ, పెద్ది ఎడిటింగ్ పూర్తయింది. జూన్ 3, 2026 నుండి భారీ ప్రీమియర్లకు అంతా సిద్ధమైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలవుతుంది. గెట్ రెడీ ఫర్ పెద్ది అని ప్రకటించారు. వారం రోజుల క్రితమే, ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రాఫర్గా వ్యవహరించిన ప్రముఖ కెమెరామెన్ రత్నవేలు, సినిమా షూటింగ్ పూర్తయిందని ప్రకటించారు.
మే 1వ తేదీ తెల్లవారుజామున తన 'X' ఖాతాలో రత్నవేలు ఇలా రాశారు, "మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తో షూటింగ్ పూర్తయింది. పెద్ది ఒక చిరస్మరణీయ ప్రయాణం. రామ్ చరణ్ తో పనిచేయడం నిజంగా చాలా ప్రత్యేకం. తెరపై అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇచ్చే శక్తివంతమైన నటుడు, తెర వెనుక ఒక గొప్ప స్నేహితుడు. మేము కలిసి సృష్టించుకున్న జ్ఞాపకాలకు కృతజ్ఞతలు.
తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో ఆయన ఇలా రాశారు, "రామ్ చరణ్తో పనిచేయడం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా అనిపించింది. అతను ప్రతి ఫ్రేమ్లోనూ అగ్నిని, నైపుణ్యాన్ని నింపే అద్భుతమైన నటుడు మాత్రమే కాదు, తెర వెనుక ఎంతో ఆప్యాయత కలిగిన, నిజంగా నమ్మదగిన స్నేహితుడు కూడా. అతనితో షూటింగ్ చివరి రోజున, నేను కేవలం గొప్ప దృశ్యాలను మాత్రమే కాకుండా, గొప్ప జ్ఞాపకాలను కూడా వెనక్కి తీసుకువెళ్తున్నాను. మేము కలిసి సృష్టించిన ఆ మ్యాజిక్కు — మరియు రాబోయే మరెన్నో ప్రయాణాలకు ఇది అంకితం."
చిత్ర యూనిట్కు సన్నిహితంగా ఉండే వర్గాలు ప్రత్యేక పాట గురించి తెలియజేస్తూ, ఆ పాట రామ్ చరణ్ నటించే ఒక సంచలనాత్మక 'స్పెషల్ సాంగ్' అవుతుందని పేర్కొన్నాయి. హైదరాబాద్లో చిత్రీకరించిన ఈ పాటలో ప్రేక్షకులకు ఒక ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఉంటుందని కూడా వారు తెలిపారు.
చిత్ర టీమ్ ఇలా వ్యాఖ్యానించింది, "పాట బాణీ, నృత్యం, భారీ సెట్టింగ్ అందులోని ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగిస్తాయి. ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం సమకూర్చిన ఈ పాట, ఖచ్చితంగా మరో 'చార్ట్బస్టర్' (భారీ విజయం సాధించే పాట) అవుతుంది." అభిమానులు మరియు సినీ ప్రేమికులలో భారీ ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించిన 'పెద్ది' చిత్రం, తన ప్రకటన వెలువడిన తొలి క్షణం నుంచే అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటిస్తుండగా, బలమైన తారాగణం ఇందులో భాగమైంది. సీనియర్ నటులైన శివ రాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు మరియు బోమన్ ఇరానీ వంటి ప్రముఖులందరూ ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించనున్నారు.
సాంకేతిక పరంగా చూస్తే, ఈ చిత్రానికి పరిశ్రమలోని అత్యుత్తమ నిపుణుల సహకారం లభించింది. ఆర్. రత్నవేలు కెమెరా బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తుండగా, నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు; అలాగే, ఈ చిత్రంలోని భారీ మరియు అత్యంత వివరమైన సెట్లను అవినాష్ కొల్లా రూపొందించారు.