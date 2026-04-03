ఆహా ఓటీటీ మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ పోచమ్మ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేసిన బుచ్చిబాబు సాన
తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ ఆహా మరో సరికొత్త వెబ్ సిరీస్ "పోచమ్మ" ను సబ్ స్క్రైబర్స్ ముందుకు తీసుకొస్తోంది. మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్ గ్లింప్స్ ను ప్రముఖ దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సాన రిలీజ్ చేశారు. అంబటి అర్జున్, శ్రీ పూజా రెడ్డి, స్నేహా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్న "పోచమ్మ" వెబ్ సిరీస్ ఈ నెల 17వ తేదీ నుంచి ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతోంది. ఈ వెబ్ సిరీస్ ను శ్రుతి నాయుడు చిత్ర బ్యానర్ పై శ్రుతి నాయుడు నిర్మిస్తోంది. రమేష్ ఇంద్ర దర్శకత్వం వహించారు.
అనంతరం దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సాన మట్లాడుతూ - "పోచమ్మ" వెబ్ సిరీస్ గ్లింప్స్ నెక్ట్స్ లెవెల్ లో ఉంది. చూస్తుంటేనే గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి. కొన్ని కొన్ని ముందే తెలిసిపోతుంటాయి. అలా ఈ సిరీస్ కు చాలా పాజిటివ్ వైబ్ ఉంది. గ్రామ దేవతలు అంటేనే మనకొక భయమూ, గౌరవమూ ఉంటాయి. అదంతా ఈ గ్లింప్స్ లో బాగా కనిపించింది. "పోచమ్మ" వెబ్ సిరీస్ పెద్ద హిట్ కావాలి, టీమ్ అందరికీ మంచి పేరు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. అన్నారు.
థ్రిల్లింగ్, డివైన్ ఎలిమెంట్స్ తో "పోచమ్మ" సిరీస్ గ్లింప్స్ ఆకట్టుకుంటోంది. పోచమ్మ దేవత గొప్పతనం, మహిమను అంచనా వేయక తప్పులు చేసే కొందరిని ఆమె ఎలా శిక్షించింది, తనను పూజించే వారిని ఎలా రక్షించింది అనేది గ్లింప్స్ లో ఆసక్తికరంగా చూపించారు. ఎల్వీ ముత్తుగణేష్ అందించిన బీజీఎం ఈ గ్లింప్స్ కు హైలైట్ గా నిలుస్తోంది. పోచమ్మకు కాపాడటం తెలుసు, వేధించడం తెలుసు, అవసరమైతే చంపడం కూడా తెలుసు అనే డైలాగ్ ఈ సిరీస్ ఎలా ఉండబోతోంది అని తెలియజేస్తోంది. మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ కంటెంట్ చూసే ఆడియెన్స్ ను ఈ వెబ్ సిరీస్ ఎంగేజ్ చేయనుంది.