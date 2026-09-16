హీరో అల్లు అర్జున్ మామ కంచర్ల చంద్రశేఖర్ రెడ్డిపై కేసు
ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు, సినీ హీరో అల్లు అర్జున్ మామ కంచర్ల చంద్రశేఖర్ రెడ్డిపై కేసు నమోదైంది. హైదరాబాద్లోని నానక్రామ్గూడ ఐటీ కారిడార్ పరిధిలో చోటుచేసుకున్న స్థలం వివాదానికి సంబంధించి ఆయనపై గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది.
Allu Arjun’s father-in-law
నానక్రామ్గూడ ప్రాంతంలోని మంత్రీ కాస్మోస్ భవన ప్రాంగణంలోకి కొందరు వ్యక్తులు అక్రమంగా ప్రవేశించి, ఆక్రమణలకు పాల్పడ్డారని మంత్రీ కాస్మోస్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు.
ఈ అక్రమ చొరబాటు, దౌర్జన్యానికి సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్, ఫొటో ఆధారాలను ఓనర్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు పెన్ డ్రైవ్లో భద్రపరిచి గచ్చిబౌలి పోలీసులకు ఆధారాలుగా సమర్పించారు.
అక్రమాలకు పాల్పడిన కంచర్ల చంద్రశేఖర్ రెడ్డితో పాటు ఆయన అనుచరులపై చట్టపరమైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.