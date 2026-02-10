UV creations: టైటిల్స్ కు సెన్సార్ తిప్పలు - కపుల్ ఫ్రెండ్లీ బూతులా అనిపించిందా ?
Santosh Shobhan, Manasa Varanasi ,Dheeraj
సంతోష్ శోభన్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ". ఈ చిత్రంలో మానస వారణాసి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో యూవీ కాన్సెప్ట్స్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. అజయ్ కుమార్ రాజు.పి కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ గా తెరకెక్కిన "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" సినిమా వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 14న తెలుగు, తమిళంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.
ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ ఇటీవలే జరిగింది. సినిమాచూశాక టైటిల్ ను మార్చమని అడిగారు. ఎందుకంటే ఇది బూతులా అనిపించిందంట. ఈ విషయమై ప్రొడ్యూసర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్ ధీరజ్ మొగిలినేని వివరణ ఇచ్చారు. సినిమాను చూశాక ఫ్రెండ్లీ కపుల్ అని మార్చమన్నారు. ఇది కథ ప్రకారం పెట్టామని చెప్పినా వినలేదు. అయితే ఎ సర్టిఫికెట్ ఇస్తామన్నారు. అయినా సరే అదే టైటిల్ వుండాలనీ, ఒక్కసారిగా జనాల్లోకి వెళ్ళిన టైటిల్ మార్చమంటే సాధ్యపడదు, నెగెటివ్ టాక్ వస్తుందని భావించి కపుల్ ఫ్రెండ్లీ కంటెన్యూ చేశాం.
ఈ సినిమా చక్కటి యూత్ ఫుల్, కుటుంబకథా చిత్రం. ట్రైలర్ లో కొన్ని సీన్లు వున్నా ఇది బూతు సినిమా కాదు. నేటి ట్రెండ్ కు తగిన కథ. సెన్సార్ వల్ల ఇబ్బందులు పడ్డ సినిమాలు చాలానే వున్నాయి. తాజాగా వానర, ఛాయ్ వాలా సినిమాలు కూడా ఈ నెలలోనే విడుదల కాబోతున్నాయి. వాటిని కూడా టైటిల్ మార్చమని సెన్సార్ నుంచి ఒత్తిడి వుందని తెలిసింది. సినిమాను సినిమాగా చూడాలి కానీ వేరే కోణంలో చూడడం కరెక్ట్ కాదని ఆయన తెలిపారు.