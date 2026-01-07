NTR House: చెన్నై లోని ఎన్టీఅర్ ఇల్లు కొనుగోలు చేసిన చదలవాడ శ్రీనివాసరావు.. ఎందుకంటే..
Chenai Ntr house - Chadalawada
చెన్నై లోని ఎన్టీఅర్ ఆస్తులను ఒక్కోటి ఆయన వారసులు అమ్మేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ లోని పలు ఆస్తులను కూడా అమ్మేశారు. కానీ ఎన్.టి.ఆర్. చెన్నైలో (మదరాసు)లోని ఇల్లును చాలా బాగా కట్టుకున్నారు. ఆయన అనంతరం చాలా కాలం అది అలానే వుండిపోయింది. ఆ ఇంటిని ఏదైనా చేద్దామని అనుకుంటూనే వున్నారు. కానీ కాలం గడిచిపోయింది. ఆయన అభిమానులు చాలామంది ఆ ఇంటిని కొనుగోలు చేసుకోవాలని ప్రయత్నించారు. అలాంటి వారిలో ఆయనంటే వల్లమాలిన అభిమానం వున్న చదలవాడ శ్రీనివాసరావు ఇటీవలే కొనుగోలు చేశారు. దానికి ప్రజల సందర్శనార్ధం ఉపయోగించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
1953లో వెయ్యి గజాల విస్తీర్ణంలో నిర్మితమైన చెన్నై టీ నగర్, బజుల్లా రోడ్డులోని ఎన్టీఅర్ ఇంటిని ఎన్టీఆర్ కొన్నారు. ఆయన కెరీర్ ను ఎన్నో మలుపులు తిప్పిన ఆ ఇంటి దగ్గరకు ప్రజలు తండోపతండాలుగా వచ్చి సందర్శించుకునేవారు. ఇప్పటికీ పలువురు వచ్చి ఆ ఇంటిదాకా వచ్చి గేటుదగ్గర దండం పెట్టుకుని వెళుతుంటారని చదలవాడ తెలియజేయడం విశేషం. ప్రస్తుతం ఆ ఇంటిని బర్మా టేక్ ఉడ్ తో నవీకరణ చేయిస్తున్నారు.
అయితే ఆ ఇంటిని కొనుగోలు చేయడానికి చాలా కసరత్తే చేశారు చదలవాడ శ్రీనివాస్. ఆ ఇల్లు రామారావుగారు తన అర్ధాంగి బసవతారకం గారి పేరు మీద తీసుకున్నారు.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సహా సుమారు 30 మంది వరకు వారసులు వున్నారు. ఎన్.టి.ఆర్. కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరూ మునిమనుమవలు, మనవరాళ్ళ కూడా సంతకాలు పెట్టడం విశేషం. ఈ విషయం తెలిసిన ఓ ప్రముఖ వ్యక్తి బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చారు. కానీ ముందు అనుకున్న మాట ప్రకారం చదలవాడ శ్రీనివాస్ రావుగారికే వారి కుటుంబం అమ్మేసింది. ఈ ప్రోసెస్ అంతటికి సందానకర్తగా ఫిలిం ఛాంబర్ సభ్యుడు ప్రసన్నకుమార్ వ్యవహరించారు.
తెలుగు వారి గుండెల్లో మూడు దశాబ్దాల పాటు నివసించిన ఇల్లది. తండోప తండాలుగా బస్సుల్లో తిరుమలకు వచ్చి దేవదేవుడిని దర్శనం చేసుకుని.. అటు నుంచి మద్రాసు వచ్చి ఈ ఇంటి దేవుడ్ని కూడా కనులారా వీక్షించి.. తమ జన్మ ధన్యమైందన్నట్టు పరమానందభరితులై.. ఆ ఇంటి గేటుని కళ్లకద్దుకుని.. తరించిన తెలుగువారు ఎందరో.
ఆ ఇంటిని ప్రముఖ నటుడు కస్తూరి శివరావు నుంచి ఎన్టీఆర్ కొన్నారని చాలా మంది అనుకుంటారు. అయితే, అది బెంగాల్ కు చెందిన వారి నుంచి ఎన్టీఆర్ కొనడం జరిగింది. ఆ ఇంటి పక్క ఇల్లు కస్తూరి శివరావు గారిది. ఎన్టీఆర్ ఇల్లు ఎదురుగా దాసరి నారాయణరావు గారి ఇల్లు. ఆ వీధిలోని ఏ ఇంటికీ అసలు వాచ్ మన్ అక్కర్లేదంటూ అప్పట్లో ఓ జోక్ ప్రచారంలో వుండేది..దాసరిగారు తన టీమ్ తో కథా చర్చల్లో రాత్రిళ్ళు లైట్లు వేసుకునే వుండేవారు. తెల్లవారి 3 గంటలకు ఎన్.టి.ఆర్. లేచి కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టేవారు. అందుకే ఎప్పుడూ లైట్లు వెలుగుతుండేవి ఆ వీధిలో.
అప్పట్లో తెనాలి నుంచి తిరుపతికి అయితే 100 రూపాయలు, మద్రాసుకు అయితే 150 రూపాయలు టికెట్ పెట్టేవారు.
విచిత్రంగా తిరుపతి టికెట్ల కంటే ఎన్టీఆర్ ఇంటికే ఎక్కువ టికెట్లు బుక్కయ్యేవట. అలా బస్సులు నడిపిన ఆ అన్నదమ్ములు ఇప్పుడు ఇల్లు కొన్న సినీ నిర్మాతలు అయిన చదలవాడ తిరుపతిరావు, చదలవాడ శ్రీనివాసరావు.
ఇక ప్రసన్న కుమార్ గారి గురించి చెప్పాలంటే.. ఆయన వల్లే చదలవాడ బ్రదర్స్ బ్లాక్ బస్టర్ నిర్మాతలుగా మారారు. అందుకు కారణం బిచ్చగాడు సినిమా. ఆ సినిమా విడుదలకుముందు ఎవరూ తెలుగులో విడుదల చేయడానికి ముందుకు రాలేదు. కానీ చదలవాడ బ్రదర్స్ చూసి విజయ్ ఆంటోనీ భార్య చెప్పిన మొత్తానికి కొనుగోలు చేశారు. ఏడు రోజులపాటు పెద్దగా ఆదరణ లేదు.ఎందుకంటే అదే సమయంలో మహేష్ బాబు బ్రహ్మో త్సవం విడుదలైంది. కానీ మహేష్ బాబు సినిమా ప్లాప్ కావడంతో పాటు బిచ్చగాడు కథకు ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ అయి బ్రహ్మరథం పట్టారు. రూపాయి పెట్టిన పెట్టుబడికి వెయ్యి రూపాయలు సంపాదించేలా చేసింది. దానికి ఇప్పటికీ క్రుతజ్నతగా వారు విజయ్ ఆంథోనికి చెబుతూనే వుంటారు.
ఇదిలా వుండగా, ప్రస్తుతం ఇంటి నవీకరణ పనులన్నీ ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. బర్మా టేక్ సహా కలప అంతా హైదరాబాదు నుంచే శ్రీనివాసరావు టింబర్ ఎస్టేట్ నుంచే వెళుతోంది. దీనిపై శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ. "ఆ ఇంటిని ప్రజలకు అందుబాటులో వుంచాలన్న ఉద్దేశంతోనే నేను తీసుకున్నాను.. ఎవరైనా ఇక్కడికి రావచ్చు.. ఇంట్లోకి వచ్చి చూడచ్చు.. ఎటువంటి అభ్యంతరం కానీ, ఆంక్షలు కానీ వుండవు.. ఇది ఒక పవిత్రమైన ప్రదేశం.. ఇది ఒక దేవాలయం.. ఎన్టీఆర్ ఒక దేవుడు .. నేను కేవలం పూజారిని మాత్రమే!" అంటూ రెండు చేతులతో నమస్కరించారు. ఇలాగే ఎం.జి.ఆర్. ఇల్లు కూడా ఇలా ప్రజల సందర్శనార్ధం ఎగ్జిబిషన్ గా మార్చేసిన విషయం తెలిసిందే.