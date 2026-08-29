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  4. Chaitanya, Mahesh Babu, and Ram Charan described the 'King 100' teaser as a 'kick-off'.
Written By దేవీ దేవీ
Published By దేవీ
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (13:32 IST)

Nagarjuna: కింగ్ 100 టీజర్ ను కిక్ ఆఫ్ అని అభివర్ణించిన చైతన్య, మహేష్ బాబు, రామ్ చరణ్

Nagarjuna, Ram Charan, vishnu at nageswrao statue
Written By: దేవీ
Published By: దేవీ
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (13:32 IST)
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Nagarjuna, Ram Charan, vishnu at nageswrao statue
నేడు నాగార్జున అక్కినేని 67వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా #KING100 టైటిల్ ను ఖరారు చేసి టీజర్‌ను విడుదల చేశారు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమను తీర్చిదిద్దిన నలుగురు దిగ్గజాలలో ఒకరికి, ఎప్పటికీ 'కింగ్' (KING) లా నిలిచే వారికి..మెగాస్టార్ రామ్ చరణ్ అభిమానుల తరపున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. స్టూడియోలో నాగేశ్వరరావు విగ్రహం దగ్గర వున్న ఫొటోను రామ్ చరణ్ షేర్ చేశారు. అదేవిధంగా మంచు విష్ణు కూడా విషెస్ తెలియజేశారు. రాబోయే ఏడాది మీకు ఘనమైన #KING100 తో అద్భుతమైన విజయాలను అందించాలని కోరుకుంటున్నాము అని వారు పేర్కొన్నారు.
 
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఉదయం 9 గంటలకు టీజర్‌ను విడుదల చేసింది. రా కార్తీక్ దర్శకత్వంలో, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందించగా, టబు కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ హై-ఎనర్జీ మాస్ ఎంటర్‌టైనర్‌లో ఆ సీనియర్ నటుడి ఆకర్షణను ఈ టీజర్ హైలైట్ చేసింది. నాగార్జున కుమారుడు చైతన్య దీనిని 'కిక్ ఆఫ్' అని అభివర్ణిస్తూ, తన తండ్రిని ఎంతో సహజంగా ప్రశంసించారు. అభిమానులు, మహేష్ బాబు వంటి ప్రముఖులు కూడా దీనికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. నాగార్జున సుదీర్ఘ తెలుగు సినిమా కెరీర్‌లో ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతూ, ఈ మైలురాయి ప్రాజెక్ట్ డిసెంబర్ 2026లో విడుదల కానుంది.
 
నాగార్జున వాయిస్‌ఓవర్‌తో ప్రారంభమయ్యే గ్లింప్స్‌లో సమాజం మనుషులను వారి సంపద ఆధారంగా ఎలా విభజిస్తుందనే అంశాన్ని ఆసక్తికరంగా ప్రస్తావించారు. తన దగ్గర ఏమీ లేనప్పుడు తనను ‘లూజర్’ అని పిలిచారని, అదే సంపద సంపాదించిన తర్వాత ‘ది కింగ్’ అని పిలుస్తున్నారని నాగార్జున చెప్పే డైలాగ్ ఆకట్టుకుంది. మరోవైపు నాగార్జున ఫొటోతో పాటు రూ.50,000 కోట్ల భారీ స్కామ్‌కు సంబంధించిన వార్తను చూపించడం సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచింది.
 
నాగార్జున మైల్‌స్టోన్ 100వ సినిమాకు ‘కింగ్ 100’ అనే టైటిల్ పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంది. నాగార్జున తన స్టార్‌డమ్‌కు తగ్గట్టుగా పవర్‌ఫుల్ స్క్రిప్ట్‌ను ఎంచుకున్నారని గ్లింప్స్ చూస్తుంటే అర్ధమౌతోంది.
 
నాగార్జునను అత్యంత స్టైలిష్, డైనమిక్ అవతార్‌లో ప్రజెంట్ చేశారు. ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, స్టైల్, యాటిట్యూడ్ ఆకట్టుకున్నాయి. నిజమైన సూపర్‌స్టార్‌కు ఉండే రాయల్ స్వాగ్‌తో నాగార్జున కనిపించారు. ఆయన పాత్ర ఎలా ఉండబోతోందనే ఆసక్తిని గ్లింప్స్ మరింత పెంచింది.
 
డైరెక్టర్ రా కార్తీక్  స్టొరీ తేల్లింగ్ కూడా ఫ్రెష్‌గా, ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంది. గ్రాండ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్, రిచ్ విజువల్స్ గ్లింప్స్‌ ను నెక్స్ట్ లెవల్ కి తీసుకెళ్ళాయి. రాక్‌స్టార్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ అందించిన పవర్‌ఫుల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ గ్లింప్స్ ఇంపాక్ట్‌ను మరింత పెంచింది. నాగార్జున–డీఎస్పీ కాంబినేషన్ మరోసారి మ్యాజిక్ క్రియేట్  చేయబోతోంది.
 
 ‘కింగ్ 100’ టైటిల్ గ్లింప్స్ మజెస్టిక్‌గా, మైండ్ బ్లోయింగ్‌గా ఉంది. నాగార్జున పవర్‌ఫుల్ అవతార్, ఆసక్తికరమైన కథాంశం, గ్రాండ్ విజువల్స్, హై-ఎనర్జీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచాయి. అక్కినేని అభిమానులు, ప్రేక్షకులను ఈ గ్లింప్స్ అలరించింది.
 
ఈ చిత్రంలో టబు కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. మిగతా నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను మేకర్స్ త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.  
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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చెన్నై కుమరన్ ఆస్పత్రిలో 20 గంటల మారథాన్ ఆపరేషన్ విజయవంతం

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