జబర్దస్త్ నుంచి అందుకే వచ్చేశాను.. రష్మీ-సుధీర్ లవ్ ట్రాక్ గురించి చమ్మక్ చంద్ర ఏమన్నారు?
జబర్దస్త్ షో గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ షోలో పాల్గొనే సుధీర్-రష్మీ గౌతమ్ లవ్ ట్రాక్పై చమ్మక్ చంద్ర స్పందించారు. వాళ్లిద్దరి మధ్య ఏదేదో వుందని రాస్తున్నారు. అది షో కోసం మాత్రమేనని చమ్మక్ చంద్ర క్లారిటీ ఇచ్చారు. సుధీర్ లైఫ్ సుధీర్ది, రష్మీ లైఫ్ రష్మీదే.
ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేయడానికి మాత్రమే వాళ్ల మధ్య ఓ బాండ్ క్రియేట్ చేశారు. బయట వినిపించే రూమర్స్కు, తెరపై కనిపించేదానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయాన్ని వాళ్లే ఎన్నోసార్లు క్లారిటీ ఇచ్చారంటూ స్పష్టత ఇచ్చారు చమ్మక్ చంద్ర. అలాగే జబర్దస్త్ నుంచి బయటికి రావడానికి గల కారణాన్ని చమ్మక్ చంద్ర తెలిపారు.
జబర్దస్త్తో మా అనుబంధం వేరు. ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్లినా అభిమానులు మమ్మల్ని గుర్తుపడతారు అంటే అది జబర్దస్త్ వల్లే. జబర్దస్త్ మాకు జీవితాన్ని ఇచ్చింది. జబర్దస్త్ నుంచి బయటకు వెళ్లే ముందు మల్లెమాల సంస్థకు ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చినట్టు చమ్మక్ చంద్ర వెల్లడించారు.
అప్పుడు మల్లెమాల వాళ్లు ఎలాంటి అడ్డంకులు సృష్టించలేదు. మీ కంఫర్ట్ జోన్ మీరు చూసుకోండి.. అని చాలా హుందాగా పంపించారు. ఎలాంటి గొడవలు, కాంట్రవర్సీలు లేవు'అంటూ మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చారు. మెగా బ్రదర్ నాగబాబుకు జబర్దస్త్ అంటే చాలా ఇష్టమని తెలిపారు.