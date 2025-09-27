శనివారం, 27 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శనివారం, 27 సెప్టెంబరు 2025 (19:09 IST)

Chandrabose: చంద్రబోస్ పాట రక్తికట్టించారు, నా కళ్ళు చమర్చాయి : ఆర్.నారాయణమూర్తి

R. Narayana Murthy, Varun Sandesh
R. Narayana Murthy, Varun Sandesh
దేశ సరిహద్దులలో  జవానులు, దేశం లోపల పోలీసులు  ప్రజలను  రక్షించేందుకు  ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి అహర్నిశలు శ్రమిస్తుంటారని ప్రముఖ నటుడు, దర్శక, నిర్మాత ఆర్.నారాయణమూర్తి అన్నారు. 
 
Chandra Bose, Ramaram and kanistable team
Chandra Bose, Ramaram and kanistable team
వరుణ్ సందేశ్, మధులిక వారణాసి, హీరో హీరోయిన్లుగా జాగృతి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై ఆర్యన్ సుభాన్ ఎస్.కె దర్శకత్వంలో బలగం జగదీష్ నిర్మిస్తున్నచిత్రం "కానిస్టేబుల్"" చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది.  ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రంలోని ఓ ఎమోషనల్ పాటను  హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో  ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఆర్.నారాయణమూర్తి ఆవిష్కరించారు. ఈ పాటను రామారావు రచించగా, ప్రముఖ గీత రచయిత చంద్రబోస్ ఆలపించడం ఓ విశేషం. 
 
ఈ సందర్భంగా ఆర్.నారాయణమూర్తి స్పందిస్తూ, "సమాజంలో పోలీసులు పోషిస్త్తున్న పాత్ర అనిర్వచనీయం. చట్టాన్ని కాపాడుతూ నిజాయితీగా పనిచేసే పోలీసులు సమాజానికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుంటారు. అలాంటి  నిజాయితీ  కలిగిన ఓ కానిస్టేబుల్ ఇతివృత్తంతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించడం అభినందనీయం. ఈ రోజు నేను ఆవిష్కరించిన ఎమోషనల్ పాట మనసును ఎంతగానో హత్తుకుంటోంది. ఆస్కార్ గ్రహీత చంద్రబోస్ ఈ పాటను ఆలపించి రక్తికట్టించారు. నా కళ్ళు  చమర్చాయి. వరుణ్ సందేశ్ కు ఇది  కమ్ బ్యాక్ చిత్రం కావాలి. కెప్టెన్ అఫ్ ది షిప్ దర్శకుడు. ట్రైలర్, ఈ పాట చూస్తుంటే దర్శక, నిర్మాతల అభిరుచి అర్ధమవుతోంది" అని అన్నారు. 
 
హీరో వరుణ్ సందేశ్ మాట్లాడుతూ, "నేను ఇంతవరకు నటించిన చిత్రాలకు భిన్నంగా ఈ చిత్రంలో నా పాత్ర ఉంటుంది. చక్కటి డ్రామా, ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎమోషనల్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ గా ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను అలరింపజేస్తుంది. యూనిట్ సమష్టి కృషికి ఈ చిత్రం ఓ మంచి ఉదాహరణగా నిలిచిపోతుంది. అలాగే నా కెరీర్ కు మరో మలుపు అవుతుంది" అని అన్నారు 
 
చిత్ర నిర్మాత బలగం జగదీశ్ మాట్లాడుతూ, "అక్టోబర్ 10న ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తున్నాం. నైజాంలో ప్రముఖ సంస్థ ఏషియన్ ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద్వారా విడుదలవుతుంది. దాదాపు 500 థియేటర్ల పై చిలుకు థియేటర్స్ లో ప్రంపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయబోతున్నాం. మేము ఏదైతే అనుకున్నామో, దానిని స్క్రీన్ పై తీసుకుని రావడంలో నూరుశాతం సక్సెస్ అయ్యాం. ఈ క్రెడిట్ మా టీమ్ అంతటికీ చెందుతుంది" అని అన్నారు. 
 
దర్శకుడు ఆర్యన్ సుభాన్ మాట్లాడుతూ., "ట్రైలర్ కి వస్తున్న స్పందన చిత్రంపై మా నమ్మకాన్ని మరింత పెంచింది. ఇప్పటికే 5 లక్షలకు పైగా వ్యూస్, ఒక లక్షకు పైగా లైక్స్ ఈ చిత్రం ట్రైలర్ కు వచ్చాయి. ఈ రోజు విడుదల చేసిన  ఎమోషనల్ పాటను చిత్రీకరిస్తున్నప్పుడు లొకేషన్ లోని ప్రజలు నిజమైన సన్నివేశం అనుకుని కన్నీరు కార్చారు. సమాజానికి స్ఫూర్తిదాయకమైన ఇలాంటి చిత్రాలు రావాలని అందరూ కోరుకునేవిధంగా ఈ చిత్రం ఉంటుంది" అని అన్నారు. 
 
ఈ కార్యక్రమంలో కెమెరామెన్ హజరత్, సంగీత దర్శకుడు సుభాష్ ఆనంద్, గీత రచయిత రామారావు, సహ నిర్మాత కుపేంద్ర పవార్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ మిట్టపల్లి జగ్గయ్య, నటీ నటులు దువ్వాసి మోహన్, నిత్య, భవ్య, ఇందు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ,

రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ప్రవాసీ రాజస్థానీయులు భాగస్వాములు

రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ప్రవాసీ రాజస్థానీయులు భాగస్వాములుహైదరాబాద్: ప్రవాసీ రాజస్థానీలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వారి సంస్కృతి, ఆలోచనలు, రాజస్థానీ మట్టి పరిమళాన్ని వ్యాప్తి చేస్తారని రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ భజన్ లాల్ శర్మ అన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నివసిస్తున్న ప్రవాసీ రాజస్థానీలు తమ వృత్తులలో రాణించడమే కాకుండా సామాజిక కార్యకలాపాలలో కూడా చురుకుగా పాల్గొంటారన్నారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అపూర్వమైన కార్యక్రమాలను చేపట్టిందని ఆయన చెప్పారు.

Passenger : విమానంలోని టాయిలెట్‌లో సిగరెట్ కాల్చాడు.. అరెస్ట్ అయ్యాడు..

Passenger : విమానంలోని టాయిలెట్‌లో సిగరెట్ కాల్చాడు.. అరెస్ట్ అయ్యాడు..ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో 25 ఏళ్ల ప్రయాణీకుడు విమానంలోని టాయిలెట్‌లో ధూమపానం చేస్తూ కనిపించడంతో అతన్ని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు శనివారం తెలిపారు. శుక్రవారం రాత్రి ఫుకెట్-ముంబై విమానంలో ప్రయాణీకులు టాయిలెట్ నుండి పొగ వస్తున్నట్లు గమనించడంతో ఈ సంఘటన విమానం లోపల భయాందోళనకు గురిచేసిందని ఒక అధికారి తెలిపారు.

Narendra Modi: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పర్యటన

Narendra Modi: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పర్యటనప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అక్టోబర్ 16న ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో పర్యటిస్తారు. శ్రీశైలంలోని మల్లికార్జున స్వామి ఆలయాన్ని కూడా సందర్శిస్తారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వంటి కూటమి నాయకులతో పాటు, ఇటీవలి జీఎస్టీ కోతలను ఎత్తిచూపే రోడ్‌షోలో ప్రధాని పాల్గొంటారు.

Hyderabad rains: టీజీఎస్సార్టీసీ ఎంజీబీఎస్ బ‌స్ స్టేష‌న్ నుంచి బ‌స్సుల రాకపోకల్లో మార్పులు (video)

Hyderabad rains: టీజీఎస్సార్టీసీ ఎంజీబీఎస్ బ‌స్ స్టేష‌న్ నుంచి బ‌స్సుల రాకపోకల్లో మార్పులు (video)హైదరాబాద్ మహా నగరం వరదలతో మునిగిపోయింది. పలు ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపిలేని కుండపోత వర్షం కురవడంతో ప్రధాన రహదారులు పూర్తిగా జలమయం అయ్యాయి. ముఖ్యంగా హిమాయత్ సాగర్ జలాశయం వరదనీటితో పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి నీరు అధికంగా వచ్చి చేయడంతో జలాశయం పూర్తి స్థాయికి చేరింది. ఫలితంగా అధికారులు గేట్లను ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.

రెండు కాళ్లు పైకెత్తి పందిని కొట్టినట్లు కొట్టారు: RRR గురించి కామినేని వ్యాఖ్యలు వైరల్ (video)

రెండు కాళ్లు పైకెత్తి పందిని కొట్టినట్లు కొట్టారు: RRR గురించి కామినేని వ్యాఖ్యలు వైరల్ (video)అసెంబ్లీలో ఎలా మాట్లాడాలో సహజంగా క్లాసులు నిర్వహిస్తుంటారు. ఇలాంటి క్లాసులు సహజంగా మొదటిసారి ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలకు ఇస్తుంటారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పలువురు ఎమ్మెల్యేలు తీరు చూస్తుంటే మళ్లీ క్లాసులు నిర్వహిస్తే బాగుంటుందేమోనని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మొన్న నందమూరి బాలకృష్ణ మాట్లాడిన మాటలు కాస్తా మెగాస్టార్ చిరంజీవికి చుట్టుకున్నాయి. దానిపైన రచ్చరచ్చ జరుగుతోంది. అదే విషయంపై కామినేని శ్రీనివాస రావు మాట్లాడి, ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు తన వ్యాఖ్యలను రికార్డుల నుంచి తొలగించాలని విన్నవించారు.

Watch More Videos

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులు

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులుహైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com