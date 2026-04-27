Chiranjeevi: చిరంజీవి, బాబీ సినిమా కోసం నిర్మాత మార్పు ?
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కాంబినేషన్ లో సినిమా ఇదిగో అదిగో అంటూ రెండు పర్యాయాలు వాయిదా పడింది. త్వరలో సినిమా సెట్ పైకి వెళ్ళనుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నా అందులో నిజం కనిపించడంలేదు. అందుకు కారణం తమిళ నటుడు విజయ్ సినిమా ఆగిపోవడమే కారణం. కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడితో రిలీజ్ చేయాలనుకున్న విడుదలకు నోచుకోక ఆన్ లైన్ విడుదల కావడంతో నిర్మాతలు చాలా నష్టపోయినట్లు తెలుస్తోంది. KVN ప్రొడక్షన్స్తో రూపొందిన ఆ సినిమా ప్రభావం చిరంజీవి సినిమాపై పడింది.
KVN ప్రొడక్షన్స్తో పలు అడ్డంకులను ఎదుర్కొన్న తర్వాత మరలా లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధం చేయడానికి ప్లాన్ చేశారు. అందుకే కొత్త నిర్మాత కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఒక కొత్త నిర్మాత కోసం అన్వేషిస్తోంది. ఇప్పటికే విశ్వంభర సినిమా విడుదలకు కూడా నోచుకోకపోవడంతో పాటు బాబీ సినిమా పై ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ మెగా 158 సినిమా కోసం భారీ బడ్జెట్ అవసరం; ఈ ప్రాజెక్ట్కు ఆ స్థాయి మద్దతును అందించగల ఒక నిర్మాత కోసం చిత్ర బృందం చూస్తోంది.