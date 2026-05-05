మంగళవారం, 5 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 5 మే 2026 (13:31 IST)

Charmee Kaur: విజయ్ విజయం.. త్రిష లక్కీ మస్కట్ అన్న ఛార్మీ కౌర్

టీవీకే అధినేత విజయ్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించినప్పటి నుండి, నటి త్రిష కృష్ణన్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నారు. కాకతాళీయంగా, ఈ విజయం సరిగ్గా త్రిష పుట్టినరోజు (మే 4) నాడే సంభవించడం, విజయ్‌కి వ్యక్తిగతంగా ఒక విశేష ఘట్టంగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం విజయ్ సేతుపతి నటిస్తున్న 'స్లమ్‌డాగ్' చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్న నటి, నిర్మాత ఛార్మీ కౌర్, త్రిషకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూనే ఆమెను విజయ్ రాజకీయ విజయానికి ముడిపెడుతూ.. త్రిషను ఒక లక్కీ మస్కట్.. అదృష్ట చిహ్నంగా అభివర్ణించారు. 
 
ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా, చార్మీ త్రిషతో కలిసి దిగిన ఒక చిత్రాన్ని పంచుకుంటూ ఇలా రాసింది. "నీ ప్రత్యేకమైన రోజున, ప్రత్యేకమైన వేడుకలు. నువ్వు నిజంగా ఒక అదృష్ట దేవతవి. ఈ పుట్టినరోజు చరిత్ర పుటల్లోనూ, పట్టుదలకు సంబంధించిన గ్రంథాల్లోనూ ఒక విజయ చిహ్నంగా నిలిచిపోతుంది. నేను ఎప్పుడూ చెప్పేట్లుగానే... ఓపికే ముఖ్యం. నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు" అని ఛార్మీ వెల్లడించారు. 

ఉమ్మెత్త పువ్వులతో కూర వండుకుని తిని నలుగురి పరిస్థితి విషమం.. ఎక్కడ?

ఉమ్మెత్త పువ్వులతో కూర వండుకుని తిని నలుగురి పరిస్థితి విషమం.. ఎక్కడ?ఉమ్మెత్త పువ్వులతో కూర ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన వీడియోను చూసి వండుకుని తిన్నారు. అంతే తిన్న కాసేపటికే నలుగురు కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రి పాలయ్యారు. ఈ ఘటన కాకినాడలో చోటుచేసుకుంది. ఉమ్మెత్త పువ్వులతో కూర చేసుకుని తింటే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందని నమ్మిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన గంగాభవాని, వీరలక్ష్మి, వీరబ్బు, జయలక్ష్మి అనే నలుగురు... నిన్న ఆ కూర వండుకుని తిన్నారు. తిన్న వెంటనే అస్వస్థతకు గురైన ఆ నలుగురిని స్థానికులు వారిని వెంటనే కాకినాడ జీజీహెచ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.

విజయ్‌తో రాహుల్ గాంధీ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొని వుంటే.. భలే వుండేది..

విజయ్‌తో రాహుల్ గాంధీ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొని వుంటే.. భలే వుండేది..తమిళనాడు ఏఐసీసీ ఇన్‌చార్జ్ గిరీష్ చోడంకర్ మంగళవారం నాడు ఒక విషయాన్ని అంగీకరించారు. డీఎంకే కూటమితోనే కొనసాగాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం, టీవీకే పట్ల క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న బలమైన ప్రజాభిప్రాయానికి విరుద్ధంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. తమిళనాడులో విశేష ఆదరణ కలిగిన రాహుల్ గాంధీ గనుక విజయ్‌తో కలిసి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటే, అది భారీ ప్రభావాన్ని సృష్టిస్తుందని, తద్వారా తమిళనాడు ఎన్నికల్లో మనం ఘన విజయం సాధించి, సుమారు 180 నుండి 190 స్థానాలను గెలుచుకోగలమని స్థానిక నాయకులు, క్షేత్రస్థాయి నేతలు సూచించారని చోడంకర్ తెలిపారు.

25 ఏళ్లపాటు విజయ్ వెనుక వెన్నుదన్నుగా... కానీ చివరికి ఆ భార్యకు మిగిలిందేమిటి?

25 ఏళ్లపాటు విజయ్ వెనుక వెన్నుదన్నుగా... కానీ చివరికి ఆ భార్యకు మిగిలిందేమిటి?తమిళనాడు కాబోయే సీఎం టీవీకె విజయ్. రాజకీయంగా అయితే సక్సెస్ అయ్యారు కానీ తన వెనుకే 25 ఏళ్లపాటు కష్టసుఖాల్లో పాలుపంచుకుని ఇద్దరు బిడ్డలకు తల్లైన భార్యతో మాత్రం విభేదాలు తలెత్తడం తమిళనాడులో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. విజయ్ ఇప్పుడు తన తల్లిదండ్రులు ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గెలుపును పంచుకుంటున్నారు కానీ ఆయనతో వెన్నంటే వున్న భార్య సంగీత, పిల్లలు లేకపోవడం ఒకింత లోపంగా కనబడుతోంది. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నటుడు, టీవీకె (TVK) అధినేత విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత మధ్య గత కొంతకాలంగా విభేదాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

భార్యపై అనుమానం.. తలపై బండరాయితో మోది హత్య.. కొడుకుని అడవిలో వదిలేశాడు..

భార్యపై అనుమానం.. తలపై బండరాయితో మోది హత్య.. కొడుకుని అడవిలో వదిలేశాడు..కుటుంబ విలువలు మంటగలిసిపోతున్నాయి. అక్రమ సంబంధాలు, అనుమానాలు నేరాల సంఖ్యను పెంచుతున్నాయి. తాజాగా భార్య శీలంపై అనుమానంతో ఓ వ్యక్తి ఆమెను అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేసి, రెండేళ్ల కన్న కొడుకును దట్టమైన అడవిలో వదిలేసి పారిపోయాడు. ఈ సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు రాత్రికి రాత్రే భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టి, 10 గంటల పాటు శ్రమించి చిన్నారిని ప్రాణాలతో కాపాడారు.

China: చైనా బాణసంచా కర్మాగారంలో పేలుడు... 21 మంది మృతి

China: చైనా బాణసంచా కర్మాగారంలో పేలుడు... 21 మంది మృతిమధ్య చైనాలోని ఒక ప్రావిన్స్‌లో బాణసంచా కర్మాగారంలో జరిగిన పేలుడులో కనీసం 21 మంది మరణించగా, మరో 61 మంది గాయపడ్డారని ప్రభుత్వ మీడియా మంగళవారం నివేదించింది. హునాన్ ప్రావిన్స్‌లోని చాంగ్షా నగరంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం బాణసంచా కర్మాగారంలో ఈ పేలుడు సంభవించిందని చైనా అధికారిక వార్తా సంస్థ జిన్హువా తెలిపింది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలి

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందే

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలు

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.
