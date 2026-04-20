కోలీవుడ్ హీరో విజయ్ విడాకుల కేసు : జూన్ 15కు వాయిదా వేసిన కోర్టు
కోలీవుడ్ హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ విడాకుల కేసు మరోమారు వాయిదాపడింది. చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో సోమవారం విచారణకు వచ్చింది. ఈ కేసులో కోర్టులో ప్రత్యక్షంగా కాకుండా జూమ్లో హాజరయ్యేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని విజయ్ తరపు న్యాయవారి పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీన్ని విచారణకు స్వీకరించిన న్యాయమూర్తి శశికళ జూన్ 15వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఆ రోజు వారిద్దరూ కోర్టుకు నేరుగా హాజరుకావాలని ఆదేశించారు.
కాగా, విజయ్ సతీమణి సంగీతా విజయ్ విడాకులు కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ కేసు విచారణలో భాగంగా, చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో సోమవారం విచారణ జరిగింది. ఈ కేసును జూన్ 15కు వాయిదా వేసిన కోర్టు.. ఆ రోజు విజయ్, సంగీత ఇద్దరూ హాజరుకావాలని ఆదేశించింది. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో విజయ్ బిజీగా ఉన్న కారణంగా కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరవుతారని ఆయన తరపు న్యాయవాది తెలుపగా.. కోర్టు అంగీకరించనట్లు తెలుస్తోంది. జూన్ 15న ఆయన కూడా హాజరుకావాలని ఆదేశించింది.
మరోవైపు వీరిద్దరి విడాకుల నేపథ్యంలో సెటిల్మెంట్కు సంబంధించిన వార్తలు మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పరస్పర విడాకులకు నామినేషన్లో విజయ్ తెలిపిన ఆస్తి వివరాల ప్రాతిపదికన రూ.250 కోట్లు సెటిల్మెంట్ ఇవ్వాలని సంగీత అడిగినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. కుమారుడు, కుమార్తెలకు కూడా సెటిల్మెంట్ ఇవ్వాలని కోరినట్లు తెలుస్తోంది. సంగీతకు మాత్రం రూ.35 కోట్లు సెటిల్మెంట్ ఇచ్చేందుకు విజయ్ ఆమోదించినట్లు, కుమారుడు, కుమార్తెను చూసుకుంటానని చెప్పినట్లు కోలీవుడ్ మీడియా పేర్కొంది.