సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026 (12:46 IST)

కోలీవుడ్ హీరో విజయ్ విడాకుల కేసు : జూన్ 15కు వాయిదా వేసిన కోర్టు

కోలీవుడ్ హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ విడాకుల కేసు మరోమారు వాయిదాపడింది. చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో సోమవారం విచారణకు వచ్చింది. ఈ కేసులో కోర్టులో ప్రత్యక్షంగా కాకుండా జూమ్‌లో హాజరయ్యేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని విజయ్ తరపు న్యాయవారి పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీన్ని విచారణకు స్వీకరించిన న్యాయమూర్తి శశికళ జూన్ 15వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఆ రోజు వారిద్దరూ కోర్టుకు నేరుగా హాజరుకావాలని ఆదేశించారు. 
 
కాగా, విజయ్ సతీమణి సంగీతా విజయ్ విడాకులు కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ కేసు విచారణలో భాగంగా, చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో సోమవారం విచారణ జరిగింది. ఈ కేసును జూన్‌ 15కు వాయిదా వేసిన కోర్టు.. ఆ రోజు విజయ్‌, సంగీత ఇద్దరూ హాజరుకావాలని ఆదేశించింది. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో విజయ్ బిజీగా ఉన్న కారణంగా కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరవుతారని ఆయన తరపు న్యాయవాది తెలుపగా.. కోర్టు అంగీకరించనట్లు తెలుస్తోంది. జూన్‌ 15న ఆయన కూడా హాజరుకావాలని ఆదేశించింది. 
 
మరోవైపు వీరిద్దరి విడాకుల నేపథ్యంలో సెటిల్‌మెంట్‌కు సంబంధించిన వార్తలు మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. పరస్పర విడాకులకు నామినేషన్‌లో విజయ్‌ తెలిపిన ఆస్తి వివరాల ప్రాతిపదికన రూ.250 కోట్లు సెటిల్‌మెంట్‌ ఇవ్వాలని సంగీత అడిగినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. కుమారుడు, కుమార్తెలకు కూడా సెటిల్‌మెంట్‌ ఇవ్వాలని కోరినట్లు తెలుస్తోంది. సంగీతకు మాత్రం రూ.35 కోట్లు సెటిల్‌మెంట్‌ ఇచ్చేందుకు విజయ్‌ ఆమోదించినట్లు, కుమారుడు, కుమార్తెను చూసుకుంటానని చెప్పినట్లు కోలీవుడ్‌ మీడియా పేర్కొంది. 

చంద్రబాబుకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్, గవర్నర్, జగన్మోహన్ రెడ్డి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

చంద్రబాబుకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్, గవర్నర్, జగన్మోహన్ రెడ్డి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలుఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్, వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, సోమవారం నాడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రాష్ట్రం సుసంపన్నం, అభివృద్ధి పథంలో పయనించేలా నడిపించేందుకు అవసరమైన మంచి ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయువు, నిరంతర శక్తి లభించాలని గవర్నర్‌తో పాట వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆకాంక్షించారు.

అమెరికా రక్షణ వ్యవస్థ విఫలం - గల్ఫ్ దేశాలకు చుక్కలు చూపిస్తున్న ఇరాన్

అమెరికా రక్షణ వ్యవస్థ విఫలం - గల్ఫ్ దేశాలకు చుక్కలు చూపిస్తున్న ఇరాన్అమెరికా రక్షణ వ్యవస్థ విఫలమైంది. రూ.లక్షల కోట్ల డాలర్లు ఖర్చు చేసి అమెరికా నుంచి సమకూర్చుకున్న ఆయుధాలు సమయానికి పని చేయడం లేదు. అదేసమయంలో ఇరాన్ తమపై భీకర దాడులు చేస్తూ తమ రక్షణ వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేస్తోంది. దీంతో గల్ఫ్ దేశాలు భయంతో వణకిపోతున్నాయి. ఈ పరిస్థితి దేశాల రక్షణ శాఖల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

Mutton Kheema : ఆన్‌లైన్‌లో మటన్ కీమా ఆర్డర్ చేస్తే.. దుర్వాసన వచ్చింది..

Mutton Kheema : ఆన్‌లైన్‌లో మటన్ కీమా ఆర్డర్ చేస్తే.. దుర్వాసన వచ్చింది..హైదరాబాదులో ఆహారం కల్తీకి సంబంధించి అనేక ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. తాజాగా సైబరాబాద్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఏ. ముత్యం రెడ్డి, ఆదివారం నాడు ఆన్‌లైన్‌లో ఆహారాన్ని ఆర్డర్ చేసినప్పుడు, ఆయనకు పాడైపోయిన, చెడిపోయిన మటన్ కీమా కూర లభించింది. జూబ్లీ హిల్స్, రోడ్ నెం. 46లో ఉన్న తెలుగు మీడియం రెస్టారెంట్ నుండి ఈ ఆహారాన్ని ఆర్డర్ చేశారు. పార్శిల్ అందుకున్న తర్వాత, దానిని తెరిచిన కొద్ది నిమిషాలకే అందులో నుండి దుర్వాసన రావడంతో, ఆయన జూబ్లీ హిల్స్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాల్సి వచ్చింది.

సత్తెనపల్లిలో నర్సు దారుణ హత్య : ఆర్ఎంపీ వైద్యుడిపై ఆరోపణలు

సత్తెనపల్లిలో నర్సు దారుణ హత్య : ఆర్ఎంపీ వైద్యుడిపై ఆరోపణలుపల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లిలో విషాదకర ఘటన జరిగింది. స్థానిక వావిలాల నగర్‌లో గోవర్థన (40) అనే వివాహిత ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఇంట్లోని ఫ్యాన్‌కు ఉరివేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. వివరాలను పరిశీలిస్తే, గోవర్థన స్థానికంగా ఉన్న ఒక క్లినిక్‌లో నర్సుగా పని చేస్తున్నారు. అయితే, ఆమె పని చేస్తున్న క్లినిక్‌లోని ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు ఆమెపై చేయి చేసుకోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైంది.

Kondapalli Toys: 400 ఏళ్ల నాటి కళారూపానికి జీవం.. కొండపల్లి బొమ్మల పండుగ

Kondapalli Toys: 400 ఏళ్ల నాటి కళారూపానికి జీవం.. కొండపల్లి బొమ్మల పండుగకొండపల్లి బొమ్మల పండుగ, ఆ ప్రాంతానికి చెందిన 400 ఏళ్ల నాటి కళారూపాన్ని పునరుజ్జీవింపజేయడం, కళాకారులకు అండగా నిలవడం లక్ష్యంగా, ఆ కళకు ఒక నూతన ఉత్సాహాన్ని అందించింది. మూడు రోజుల పాటు సాగే ఈ పండుగలో భాగంగా, ఆదివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన భారీ వారసత్వ కార్నివాల్ కార్యక్రమం విశేష జనసందోహాన్ని ఆకర్షించింది.

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధం

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధంకేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మూలికల రాజుగా పేరుగడించిన అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై నిషేధం విధించింది. ఆహార ఉత్పత్తులు, హెల్త్ సప్లిమెంట్స్‌లో అశ్వగంధ ఆకులను వాడటంపై పూర్తిస్థాయిలో నిషేధం విధించింది. ఆరోగ్య భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కేవలం అశ్వగంధ వేర్లు, వాటి నుంచి తీసిన రసాన్ని మాత్రమే వాడాలని స్పష్టం చేసింది.

శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడే గుమ్మడి గింజలు

శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడే గుమ్మడి గింజలుగుమ్మడి కాయలలో పోషకాలు, విటమిన్స్, మినరల్స్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. గుమ్మడి గింజలు తింటుంటే కలిగే 7 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడుకోవాలంటే గుమ్మడి గింజలు తినడం మంచిదని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. గుమ్మడి గింజలు క్యాన్సర్ నివారిణిగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. ప్రొస్టేట్ గ్రంథుల వాపును తగ్గించడానికి వైద్య పరంగా గుమ్మడి కాయ సరిపోతుంది. గుమ్మడి తీసుకోవడం వలన చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మేలు జరుగుతుంది. రక్తంలోని గ్లూకోజ్‌ను బాగా తగ్గిస్తుంది. గుమ్మడి గింజల నుంచి తీసిన నూనెను ఉపయోగించడం వలన అధిక రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది.

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్తగినంతగా గుర్తించబడని కాలేయ ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని భారతదేశం ఎదుర్కొంటోంది. ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, NAFLD (మద్యపానం-రహిత కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి) జనాభాలో 9% నుండి 32% మందిని ప్రభావితం చేస్తోంది. అంటే దాదాపు ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరిపై దీని ప్రభావం ఉంటోంది. దీనిని ప్రస్తుతం ఒక నిశ్శబ్ద మహమ్మారిగా గుర్తిస్తున్నారు. కాలేయ సంబంధిత వైద్య పరిస్థితులు ఇప్పటికే మొత్తం మరణాలలో 66% కంటే ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.

భరించలేని సయాటికా నొప్పి తగ్గేందుకు ఇంటి చిట్కాలు

భరించలేని సయాటికా నొప్పి తగ్గేందుకు ఇంటి చిట్కాలుసయాటికా(Sciatica) అనేది వెన్నెముక కింది భాగం నుండి మొదలై కాలి చివరి వరకు పాకే నొప్పి. ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించినప్పటికీ, ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు మరియు వ్యాయామాల ద్వారా మంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. సయాటికా నొప్పి తగ్గడానికి పాటించవలసిన ముఖ్యమైన చిట్కాలు ఏమిటో చూద్దాము. వేడి, చల్లని ప్యాక్స్, ఇది తక్షణ ఉపశమనానికి బాగా పనిచేస్తుంది. నొప్పి మొదలైన మొదటి 2-3 రోజులు ఐస్ ప్యాక్ వాడండి. ఇది వాపును, మంటను తగ్గిస్తుంది. నొప్పి వచ్చిన చోట వేడి నీళ్ల బ్యాగుతో కాపడం పెట్టండి. ఇది రక్త ప్రసరణను పెంచి, కండరాల బిగువును తగ్గిస్తుంది.

మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన ఘనత: అత్యంత క్లిష్టమైన గుండె, భారీ కణితి శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతం

మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన ఘనత: అత్యంత క్లిష్టమైన గుండె, భారీ కణితి శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతంహైదరాబాద్, ఏప్రిల్ 2026: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన మరియు క్లిష్టమైన రెండు పీడియాట్రిక్ కేసులను వైద్యులు విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ కేసులు అధిక నైపుణ్యం, ఖచ్చితత్వం అవసరమైనవిగా వైద్యులు తెలిపారు. 8 సంవత్సరాల బాలిక (బరువు: 21.2 కిలోలు) శ్వాసలో ఇబ్బంది, మెడ నొప్పితో ఆసుపత్రికి వచ్చింది. మెడ మరియు స్పైన్‌కు ఎంఆర్‌ఐ పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఛాతి వెనుక భాగంలో 11.6 x 10.6 x 8.7 సెం.మీ పరిమాణంలో భారీ కణితి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ కణితి ప్రధాన రక్తనాళాలు, ముఖ్యంగా అయోర్టా, మరియు స్పైనల్ కాల్‌కు అత్యంత సమీపంగా ఉండటంతో పరిస్థితి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది.
