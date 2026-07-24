పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ తో 3.13 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించిన చెన్నై లవ్ స్టోరీ
చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమా పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ తోనే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తోంది. పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ద్వారా లవ్ స్టోరీ మూవీస్ లో ఏ సినిమాకు రానంత కలెక్షన్స్ రాబట్టిందీ మూవీ. "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమాకు పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ద్వారా 3.13 కోట్ల రూపాయల వసూళ్లు రావడం విశేషం. పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ద్వారా దక్కిన ఈ కలెక్షన్స్ ఈ సినిమా మీద ఆడియెన్స్ లో ఉన్న క్రేజ్ కు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి.
Kiran Abbavaram, Sri Gouri Priya
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా నటించారు. " పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ నుంచే బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ తెచ్చుకున్న "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమా..ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో తో యూనానమస్ గా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అందుకుంటోంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమా సక్సెస్ ఫుల్ జర్నీ బిగిన్ చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేష్ నిర్మించారు. సాయి రాజేష్ కథను అందించిన ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహించారు.