ప్రభాస్ చిత్రం పౌర్ణమిలోని తెలుగు పాటకు చైనీస్ నర్తకి నాట్యం ట్రెండింగ్ వీడియో
ప్రభాస్, త్రిష, చార్మి నటించిన చిత్రం పౌర్ణమి. ఈ చిత్రంలోని 'భరత వేదముగా' అనే పాట ఎంత పాపులర్ అయ్యిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఇపుడీ పాట సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో ట్రెండింగులో నిలిచింది. ఇన్నాళ్లకు ఈ పాట ట్రెండ్ ఎందుకయ్యింది అంటే... చైనాలో కూచిపూడి అభ్యసిస్తూ, భారతదేశాన్ని ఎన్నడూ సందర్శించని చైనా దేశానికి చెందిన మీరా వాంగ్, ప్రభాస్ 2006 చిత్రం 'పౌర్ణమి'లోని 'భరత వేదముగా' పాటకు ప్రదర్శన ఇచ్చారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన గురువు అల వేణుగోపాల్ వద్ద శిక్షణ పొందిన ఆమె, తన నృత్యంలో చైనీస్, భారతీయ అంశాలను మేళవించి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. దేవి శ్రీ ప్రసాద్ స్వరపరిచిన, సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి సాహిత్యం అందించిన, చిత్ర గానం చేసిన ఈ పాట ఆదరణకు నోచుకున్నది. ఈ పాటకు చైనా నర్తకి చేసిన నాట్యం మీరు కూడా చూడండి.
Song of the century goes global. A Chinese woman performed Pournami song in Shanghai yesterday! pic.twitter.com/GkXEDUpd2x— Legend Prabhas ???????? (@CanadaPrabhasFN) September 8, 2026