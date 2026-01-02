శుక్రవారం, 2 జనవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 2 జనవరి 2026 (18:58 IST)

Chirag Jani: ద్రౌప‌ది 2 లో మహమ్మద్‌బీన్ తుగ్ల‌క్ పాత్ర‌లో చిరాగ్ జానీ

Chirag Jani in the role of Muhammad bin Tughlaq,
మోహ‌న్‌.జి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో రూపొందుతోన్న హిస్టారిక‌ల్ యాక్ష‌న్ డ్రామా ‘ద్రౌపది 2’పై అంచ‌నాలు పెరుగుతున్నాయి. 14వ శ‌తాబ్దంలో ద‌క్షిణ భార‌త‌దేశపు నేప‌థ్యంలో సాగే క‌థ‌తో ఈ సినిమాను భారీ బ‌డ్జెట్‌తో బ‌హుభాషా చిత్రంగా రూపొందించారు. సినిమా సెన్సార్ కార్య‌క్ర‌మాల‌ను పూర్తి చేసుకుని యు/ఎ స‌ర్టిఫికేట్‌ను పొందింది. రిచ‌ర్డ్ రిషి లుక్‌, చ‌క్క‌టి పాట‌లు, విజువ‌ల్స్ సినిమాపై ఉన్న ఎక్స్‌పెక్టేష‌న్స్‌ను మ‌రింత‌గా పెంచాయి. ఇందులో చిరాగ్ జానీ విల‌న్‌గా న‌టిస్తుండటం అంచ‌నాల‌ను నెక్ట్స్ లెవ‌ల్‌కు తీసుకెళ్లాయి.
 
ఈ సంద‌ర్భంగా చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు మోహ‌న్‌.జి మాట్లాడుతూ ‘‘మహమ్మద్‌బీన్ తుగ్ల‌క్ పాత్ర‌లో చిరాగ్ న‌టించారు. ఈ పాత్ర‌ను విల‌న్‌గానే కాకుండా.. త‌ను తీసుకునే నిర్ణ‌యాల వ‌ల్ల స‌మ‌స్య‌ల్లో ప‌డే పాల‌కుడిగా చూపించే క్ర‌మంలో దాన్ని చిరాగ్ అద్భుతంగా పోషించారు. చ‌రిత్ర‌లో తుగ్ల‌క్‌ను తెలివైన మూర్ఖుడు అని అంటుంటారు. ఇలాంటి పాత్ర‌ను చేయాలంటే లుక్ ప‌రంగా గంభీరంగా క‌నిపిస్తూనే మేథ‌స్సు, తెలివిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ న‌టించే యాక్ట‌ర్ కావాలి. ఇలాంటి వేరియేష‌న్‌ను చూపించ‌టం చాలా క‌ష్టంతో కూడుకున్న‌ది. చిరాగ్ ఆ పాత్ర‌లో పూర్తిగా లీన‌మై న‌టించి పాత్ర‌లో అన్నీ ర‌కాల ఎమోష‌న్స్‌ను అద్భుతంగా ప‌లికించారు’’ అన్నారు.  
 
ద్రౌపది 2లో ‘ద్రౌపతి 2’ సినిమాలో రిచర్డ్ రిషి హీరోగా ,రక్షణ ఇందుసుదన్ హీరోయిన్‌గా నటించారు. నట్టి నటరాజ్ ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇంకా ఈ వై.జి. మహేంద్రన్, నడోడిగల్ బరాణి, సరవణ సుబ్బయ్య, వెల్ రామమూర్తి, సిరాజ్ జానీ, దినేష్ లాంబా, గణేష్ గౌరాంగ్, దివి, దేవయానీ శర్మ, అరుణోదయన్ తదితరులు ఇత‌ర పాత్ర‌ల్లో అల‌రించ‌నున్నారు.
 
ఈ సినిమాను చోళ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి (నేతాజీ ప్రొడక్షన్స్), జి.ఎం. ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్‌తో క‌లిసి నిర్మించారు. ఫిలిప్ ఆర్. సుందర్ సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా, గిబ్రాన్ సంగీతాన్ని అందించారు. యాక్షన్ సంతోష్, నృత్యాలను తనిక టోనీ యాక్ష‌న్ స‌న్నివేశాల‌ను డిజైన్ చేశారు. ఎడిట‌ర్‌గా దేవరాజ్, ప్రొడక్షన్ డిజైన‌ర్‌గా క‌మ‌ల్‌నాథ‌న్ బాధ్య‌త‌ల‌ను నిర్వ‌హించారు. ప‌ద్మ చంద్ర‌శేఖ‌ర్‌, మోహ‌న్‌.జి డైలాగ్స్ రాశారు.
 
సెన్సార్ కార్య‌క్ర‌మాల‌ను పూర్తి చేసుకున్న ద్రౌప‌ది 2 నుంచి త్వ‌ర‌లోనే ట్రైల‌ర్ రిలీజ్ చేసి, ఆడియో లాంచ్ కార్య‌క్ర‌మాన్ని నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయ‌టానికి స‌న్నాహాలు చేస్తున్నారు. సినిమా రిలీజ్ డేట్‌పై కూడా ప్ర‌క‌ట‌న త్వ‌ర‌లోనే రానుందని మేక‌ర్స్ పేర్కొన్నారు.

శ్రీకాకుళం వాసులకు శుభవార్త - పలు రైళ్లకు స్టాపింగులు

శ్రీకాకుళం వాసులకు శుభవార్త - పలు రైళ్లకు స్టాపింగులుశ్రీకాకుళం జిల్లా వాసులకు ప్రయోజనం చేకూరేలా పలు రైళ్లకు వివిధ రైల్వే స్టేషన్‌లలో స్టాపింగ్ సౌకర్యం కల్పించారు. తద్వారా వేలాది మంది ప్రయాణికులు లబ్ధి పొందనున్నారు. ముఖ్యంగా, జిల్లాలోని కీలక రైల్వే స్టేషన్‌లలో హాల్ట్‌లు మంజూరు చేసిందని, తెలిపారు. పూరి - అహ్మదాబాద్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలుకు ఇచ్ఛాపురం స్టేషనులో, బెరంపురం - విశాఖపట్టణం ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు తిలారు వద్ద, భువనేశ్వర్ - న్యూ విశాఖపట్టణం ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు బారువ వద్ద హాల్ట్‌కు అనుమతిస్తూ రైల్వే శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసిందని చెప్పారు.

ఏపీకి రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక, సోనియా గాంధీ.. ఎందుకు?

ఏపీకి రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక, సోనియా గాంధీ.. ఎందుకు?సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను సందర్శించనున్నారు. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పేరును మార్చాలన్న కేంద్రం ఇటీవలి నిర్ణయంతో ఈ పర్యటన ముడిపడి ఉంది. ఈ పథకం పేరు మార్పును కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. ఇది మహాత్మా గాంధీ గుర్తింపును తొలగిస్తుందని కాంగ్రెస్ వాదిస్తోంది. ఈ మార్పు కేవలం కొత్త పేరు పెట్టడం మాత్రమే కాదని, గ్రామీణ పేదల కోసం ఉద్దేశించిన ఒక చారిత్రాత్మక సంక్షేమ పథకం నుండి గాంధీ విలువలను తుడిచిపెట్టే ప్రయత్నమని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు.

కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ఇంటర్ బోర్డు - ఇకపై వాట్సాప్‍‌లో హాల్ టిక్కెట్లు

కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ఇంటర్ బోర్డు - ఇకపై వాట్సాప్‍‌లో హాల్ టిక్కెట్లుతెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టిక్కెట్లను తల్లిదండ్రులకే నేరుగా వాట్సాప్‌లో షేర్ చేయనుంది. ఇంటర్‌ పరీక్షల హాల్‌టికెట్లను విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల వాట్సాప్‌కి పంపనున్నట్టు ఇంటర్‌ బోర్డు అధికారులు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

రూ.1.44 కోట్ల విలువ చేసే బంగారం దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్.. ఏంటది?

రూ.1.44 కోట్ల విలువ చేసే బంగారం దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్.. ఏంటది?గత యేడాది బీహార్ రాష్ట్రంలో ఓ రైలులో జరిగిన రూ.1.44 కోట్ల విలువ చేసే బంగారం దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ఇన్వెస్టిగేషన్ అధికారికి, ఈ దోపిడీ ముఠాకు సంబంధం ఉంటడంతో పాటు దోపిడీ కేసులో దర్యాప్తు అధికారే కీలక పాత్ర పోషించినట్టు వెల్లడైంది. దీంతో పోలీసులు దర్యాప్తు అధికారిని అరెస్టు చేశారు.

కన్నడ నటుడు దర్శన్ భార్యకు అసభ్య సందేశాలు... ఇద్దరు అరెస్టు

కన్నడ నటుడు దర్శన్ భార్యకు అసభ్య సందేశాలు... ఇద్దరు అరెస్టుకన్నడ నటుడు దర్శన్ భార్య విజయలక్ష్మికి అసభ్య సందేశాలు పంపిన కేసులో ఇద్దరిని కర్నాటక పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఇద్దరు నిందితుల్లో ఒకరు సాఫ్ట్‌వేర్ నిపుణుడు కావడం గమనార్హం. దావణగెరకు చెందిన టెక్కీ నితిన్, బెంగుళూరులోని చిక్కబానవర ప్రాంతానికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ చంద్రుగా వీరిని గుర్తించారు. ఐపీ అడ్రెస్‌ల ఆధారంగా వీరిద్దరిని గుర్తించారు.

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కొబ్బరి నీళ్ళు తాగి కొబ్బరిని తింటుంటాము. అయితే మార్కెట్లలో ప్రత్యేకంగా కొబ్బరి పువ్వులు అమ్ముతుంటారు. ఈ కొబ్బరి పువ్వులను తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి పువ్వులో ఉండే యాంటీవైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ పరాన్నజీవి వల్ల మన రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు మధుమేహంతో సంబంధం ఉన్న లక్షణాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా మధుమేహాన్ని నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగించడం ద్వారా క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు కొలెస్ట్రాల్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది, గుండె జబ్బులను నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు థైరాయిడ్‌ను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలు

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలుదాల్చిన చెక్క. వంట ఇంటిలో వుండే మసాలా దినుసుల్లో ఇది ఒకటి. దీనితో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. వాటిలో ప్రధానమైన వాటి గురించి తెలుసుకుందాము. పొట్ట దగ్గర కొవ్వును కరిగించాలంటే కప్పు నీటిని వేడిచేసి అందులో అరటీస్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి చల్లబరిచి దానికి తేనె కలిపి తీసుకుంటుండాలి. దాల్చిన చెక్క ఆకలిని తగ్గించడమే కాకుండా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడం చేస్తుంది. జీవక్రియను వేగవంతం చేయడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. దాల్చిన చెక్క, శొంఠి, ఏలుకలు, సైంధవ లవణ చూర్ణాలను గోరువెచ్చని నీటితో తాగుతుంటే అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతాయి.

మోతాదుకి మించి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోకూడదు: ఆ ఔషధాన్ని నిషేధించిన కేంద్రం

మోతాదుకి మించి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోకూడదు: ఆ ఔషధాన్ని నిషేధించిన కేంద్రంమానవ ఆరోగ్యానికి కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తున్నాయంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటిపై నిషేధం విధించింది. 100 మిల్లీగ్రాముల కంటే ఎక్కువ మోతాదులో పెయిన్ కిల్లర్ ఔషధం అయిన నిమెసులైడ్ కలిగిన ఔషధ తయారీ, అమ్మకం, పంపిణీని కేంద్రం నిషేధించింది. ప్రజా ప్రయోజనం దృష్ట్యా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్(ICMR) సిఫార్సు, డ్రగ్స్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ బోర్డు(DTAB)తో సంప్రదించిన తర్వాత కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ చట్టం, 1940లోని సెక్షన్ 26A కింద ఈ నిషేధం విధించబడింది. ఇది వెంటనే అమలులోకి వస్తుందని తెలిపింది.

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?వెల్లుల్లిని తినాలంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు. కొందరికి ఆ వాసన అంటే ఇష్టం వుండదు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఖాళీ కడుపున రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను తీసుకుంటే ఆరోగ్యం వారి సొంతం అవుతుంది. సులభంగా బరువు తగ్గుతారు. ఖాళీ కడుపుతో వెల్లుల్లి తినడం వల్ల అజీర్ణం దరిచేరకుండా ఉంటుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్య నుండి బయటపడటానికి వెల్లుల్లి సహాయపడుతుంది. మొటిమలు, యాక్నె, నల్లమచ్చలు, చర్మం మెరవాలన్నా పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండింటిని తీసుకుని వాటిని బాగా నూరి గోరువెచ్చటి నీళ్లల్లో ఆ గుజ్జును కలుపుకుని ఉదయాన్నే తాగితే మంచిది.

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలుతులసి టీ. తులసి అనగానే ఎన్నో వ్యాధులకు సంజీవిని అనే పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. తులసి టీ తాగితే సూర్యకిరణాలు, రేడియేషన్ థెరపీ మరియు ఇతర రేడియేషన్ మూలాల నుండి సెల్ మరియు కణజాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీతో కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, దీర్ఘాయువుకు దోహదపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఒత్తిడి ప్రతికూల శారీరక- మానసిక ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించడంలో శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచి బలాన్నిస్తుంది. శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జీర్ణక్రియ, జీర్ణశయాంతర సమస్యల నుంచి బయటపడవేస్తుంది. క్యాన్సర్, అకాల వృద్ధాప్యానికి దోహదం చేసే ప్రమాదకరమైన జీవరసాయనాలను తటస్థీకరిస్తుంది.
