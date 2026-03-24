బాబీ కొల్లి మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించే 158వ చిత్రం
బాలీ కొల్లి దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించే 158వ చిత్రం ఏప్రిల్ రెండో వారంలో ప్రారంభంకానుంది. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో గతంలో వాల్తేరు వీరయ్య చిత్రం రాగా, ప్రేక్షకులను అమితంగా ఆకట్టుకున్న విషయం తెల్సిందే. ఇపుడు మరోమారు వీరిద్దరి కలయికలో ఓ చిత్రం రానుంది. దీనిపై అపుడే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
ఈ నెలాఖరులోగా సినిమాకు సంబంధించిన అధికారిక పూజా కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. తొలి షెడ్యూల్లో చిరంజీవిపై కొన్ని సోలో ఎంట్రీ సన్నివేశాలను, ఆ వెంటనే ఓ మాస్ సాంగ్ను చిత్రీకరించాలని దర్శకుడు ప్లాన్ చేసినట్లు సమాచారం. ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానరుపై వెంకట్ కె నారాయణ, లోహిత్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించనున్నారు.
ఇటీవల 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రంతో విజయాన్ని అందుకున్న చిరంజీవిని ఈ సినిమాలో పూర్తిస్థాయి మాస్ అవతార్లో చూపించనున్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే కేవలం మాస్ అంశాలకే పరిమితం కాకుండా కుటుంబ భావోద్వేగాలకు కూడా పెద్దపీట వేస్తూ బాబీ ఓ ప్రత్యేకమైన కథను సిద్ధం చేశారని చిత్ర వర్గాలు చెబుతున్నాయి. చిరంజీవిని సరికొత్తగా ప్రజెంట్ చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ ప్రాజెక్టును రూపొందిస్తున్నారు.
గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'వాల్తేరు వీరయ్య' భారీ విజయం సాధించడంతో ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ప అభిమానుల్లో, ఇండస్ట్రీలోనూ అంచనాలు రెట్టింపయ్యాయి. మాస్, ఎమోషన్ కలగలిపి రానున్న ఈ చిత్రం మెగాస్టార్ కెరీర్లో మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుందేమో చూడాలి.