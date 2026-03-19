'పరా' అంటే శక్తి.. 'భవు' అంటే శివుడు.. పరాభవకు అర్థం చెప్పిన చిరంజీవి
తెలుగు ప్రజల కొత్త సంవత్సరాది ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా శుక్షాకాంక్షలు తెలిపారు. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం సందర్భంగా ఈ యేడాది పేరులో ఉన్న అంతరార్థాన్ని వివరిస్తూ ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఒక సందేశాన్ని పంచుకున్నారు. కేవలం శుభాకాంక్షలు చెప్పడమే కాకుండా కొత్త సంవత్సరానికి స్ఫూర్తిదాయకమైన అర్థాన్ని జోడించడం అందరినీఆకట్టుకుంటోంది.
ఈ సందర్భంగా ఆయన తన ట్వీట్లో ఈ తెలుగు నూతన సంవత్సరంలో అధర్మ, అహంకారాలను ధర్మం చేతిలో పరాభవం జరిగి, శాంతి స్నేహం, ప్రేమ జయించాలని , 'పరా' (శక్తి), 'భవు'డు (శివుడు)ల సమ్మేళనంతో సకల జీవరాశులకు శుభం జరగాలని అందరికీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాధి శుభాకాంక్షలు అని పేర్కొన్నారు.
పరా అంటే శక్తి, భవుడు అంటే శివుడు అని అర్థం చెబుతూ వారి కలయికతో ఈ లోకానికి మేలు జరగాలని ఆయన తన సందేశంలో వివరించారు. చిరంజీవి చేసిన ఈ విలక్షణమైన ట్వీట్కు అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది.