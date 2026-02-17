నా భుజానికి చిన్న కీ-హోల్ సర్జరీ జరిగింది : చిరంజీవి
తన భుజానికి చిన్నపాటి కీ-హోల్ సర్జరీ జరిగిందని మెగాస్టార్ చిరంజీవి చెప్పారు. ఇటీవల ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అర్జున్ చిన్నకుమారుడు అల్లు శిరీష్ వివాహ ఆహ్వాన పత్రికను అందించేందుకు మెగాస్టార్ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆ సమయంలో చిరంజీవి చేతికి ఆర్మ్ స్లింగ్ ఉండటాన్ని గమనించిన అధికారులు ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆందోళన గురయ్యారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీంతో చిరంజీవి స్పందించారు.
నా భుజానికి చిన్న కీ-హోల్ సర్జరీ జరిగింది. ప్రస్తుతం నేను బాగానే కోలుకుంటున్నాను. నా దినచర్య సజావుగా సాగుతోంది. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు అని తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పేర్కొన్నారు. సర్జరీ చేసిన డాక్టర్ నితిన్కు ఆయన ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అభిమానులు చూపిస్తున్న ప్రేమ, ఆశీస్సులకు మనసు సంతోషంగా ఉందని చిరంజీవి పేర్కొన్నారు.
కాగా, మెగాస్టార్ ఇటీవల "మన శంకర వరప్రసాద్ గారు" చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి మెగా బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని అందుకున్న విషయం తెల్సిందే. ప్రస్తుంత దర్శకుడు బాబి కొల్లితో మరో సినిమాకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఆయన త్వరగా కోలుకుని పూర్తి ఆరోగ్యంతో తిరిగి రావాలని అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.