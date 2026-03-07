శనివారం, 7 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 7 మార్చి 2026 (12:23 IST)

గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ 2025 (TGFA) లకు ఎంపికైన చిరంజీవి, నాగచైతన్య, రష్మిక మందన్నా

Gaddar Film Awards 2025 list handover to Deputy CM Bhatti Vikramarka
Gaddar Film Awards 2025 list handover to Deputy CM Bhatti Vikramarka
తెలంగాణ‌ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డులు 2025కు గాను నేడు హైదరాబాద్ లో దిల్ రాజు ఆద్వర్యంలోని కమిటీ ప్రకటించింది. 2025 జ‌న‌వ‌రి 1 నుంచి డిసెంబ‌ర్ 31 వ‌ర‌కు సెంట్ర‌ల్ బోర్డు ఫిల్మ్ స‌ర్టిఫికేష‌న్ ద్వారా స‌ర్టిఫికేట్ పొందిన సినిమాల‌కు ఈ అవార్డులను ప్ర‌క‌టించారు.
 
ఈ ఏడాది మొత్తం 17 విభాగాల్లో అవార్డుల‌ను అంద‌జేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. సామాజిక‌, సందేశాత్మ‌క చిత్రాల‌కు ప్ర‌త్యేక అవార్డుల‌తో పాటు డాక్ట‌ర్ సినారే, ఏఎన్ఆర్ పేర్ల‌తో ప్రత్యేక పుర‌స్కారాల‌ను సైతం చేర్చడం జ‌రిగింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఎన్.టి.ఆర్. అవార్డు దక్కింది.
 
ఇక‌ మెగాస్టార్ చిరంజీవిని ఎన్టీఆర్ జాతీయ పుర‌స్కారంతో స‌త్క‌రించ‌నున్నారు. ప్ర‌ముఖ న‌టుడు క‌మ‌ల్ హాస‌న్‌కు పైడి జ‌య‌రాజ్ అవార్డు, గేయ ర‌చ‌యిత సుద్దాల అశోక్ తేజ‌ను సినారే అవార్డు, జ‌య‌సుధ‌ను అక్కినేని నేషనల్ అవార్డు వ‌రించింది. ఉగాది సంద‌ర్భంగా మార్చి 19న అవార్డుల‌ను ప్ర‌ధానం చేయ‌నున్నారు. విజేత‌ల‌ జాబితాను జ్యూరీ స‌భ్యులు తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భ‌ట్టి విక్ర‌మార్క‌కు అంద‌జేశారు.

మద్యం మత్తులో సోదరుల మధ్య గొడవ.. హత్యకు దారి తీసింది.. ఎలా?

మద్యం మత్తులో సోదరుల మధ్య గొడవ.. హత్యకు దారి తీసింది.. ఎలా?మద్యం మత్తులో ఇద్దరు సోదరుల మధ్య జరిగిన తీవ్ర వాగ్వాదం వారిలో ఒకరి దారుణ హత్యకు దారితీసింది. మియాపూర్‌లో పీ.ఏ. నగర్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. రాజు (27) అనే వ్యక్తి ఆటో రిక్షా డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. అలాగే తల్లితో కలిసి నివసించే అతని తమ్ముడు గురుస్వామి స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్‌గా గుర్తించారు. ఇద్దరూ అవివాహితులు.

కూకట్‌పల్లిలో వ్యభిచారం.. రెండు వేర్వేరు ఇళ్లపై దాడి- ఐదుగురు అరెస్ట్

కూకట్‌పల్లిలో వ్యభిచారం.. రెండు వేర్వేరు ఇళ్లపై దాడి- ఐదుగురు అరెస్ట్సైబరాబాద్ పోలీసులు శనివారం కూకట్‌పల్లిలో వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్న రెండు వేర్వేరు ఇళ్లపై దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు వ్యక్తులు, ఐదుగురు కస్టమర్లను అరెస్టు చేయగా, ఇద్దరు మహిళలను రక్షించారు. సమాచారం మేరకు, సైబరాబాద్‌కు చెందిన ఏహెచ్‌టీయూ బృందం సుమిత్రనగర్‌లోని వ్యభిచార గృహాలపై దాడి చేసి, ఆ రాకెట్‌ను పర్యవేక్షించే వారిని, కస్టమర్లను పట్టుకుంది.

తెలంగాణలో అత్యంత ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు.. శుక్రవారం 40డిగ్రీల సెల్సియస్..

తెలంగాణలో అత్యంత ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు.. శుక్రవారం 40డిగ్రీల సెల్సియస్..తెలంగాణలో అత్యంత ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు తెలంగాణలో అత్యంత వేడిగా ఉన్న రోజు శుక్రవారం నాడు 40డిగ్రీల సెల్సియస్, 41డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, మంచిర్యాల, కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల సహా రాష్ట్రంలోని తూర్పు- ఉత్తర ప్రాంతాలలోని జిల్లాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

సోమాజిగూడ వైన్ షాపులో మంటలు.. ఎలా జరిగింది?

సోమాజిగూడ వైన్ షాపులో మంటలు.. ఎలా జరిగింది?సోమాజిగూడలోని రాజ్ భవన్ రోడ్డులోని ఒక వైన్ షాపులో శనివారం తెల్లవారుజామున మంటలు చెలరేగాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం, ఈ సంఘటన షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల జరిగిందని అనుమానిస్తున్నారు. ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు.

Chain snatching: హన్మకొండలో చైన్ స్నాచింగ్ కేసు.. వీడియో వైరల్

Chain snatching: హన్మకొండలో చైన్ స్నాచింగ్ కేసు.. వీడియో వైరల్తెలంగాణ హన్మకొండలోని ఎక్సైజ్ కాలనీలో శుక్రవారం సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయిన చైన్ స్నాచింగ్ సంఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఇలాంటి సంఘటనలను అరికట్టడానికి పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేశారు. మామిండ్ల నవ్య అనే మహిళ శుక్రవారం ఉదయం 7 గంటల ప్రాంతంలో తన ఇంటి ముందు ముగ్గువేస్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. సీసీటీవీ కెమెరా ఫుటేజీలో ఒక దుండగుడు ఆమె మెడలోని బంగారు గొలుసును లాక్కొని పక్క వీధిలో తన సహచరుడు వేచి ఉన్న బైక్‌పై పారిపోయినట్లు కనిపిస్తోంది.

Watch More Videos

కౌమారదశ బాలికలకు పరిశుభ్రత కిట్ పంపిణీతో మహిళా దినోత్సవ ప్రభావాన్ని పెంచుతున్న క్వాలిజీల్

కౌమారదశ బాలికలకు పరిశుభ్రత కిట్ పంపిణీతో మహిళా దినోత్సవ ప్రభావాన్ని పెంచుతున్న క్వాలిజీల్ఏఐ-ఆధారిత ఆధునిక నాణ్యత ఇంజనీరింగ్, డిజిటల్ పరివర్తన పరిష్కారాలలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపుపొందిన క్వాలిజీల్, నేడు తమ మహిళా వారం 2026 వేడుకల్లో భాగంగా టుగెదహర్ ఫర్ టుమారో' కార్యక్రమంను నిర్వహించింది. మార్పు ఫౌండేషన్‌తో కలిసి, హైదరాబాద్‌లోని కొండాపూర్‌లో ఉన్న జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్‌లో వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన 40 మంది కౌమారదశలోని బాలికలకు సమగ్ర పరిశుభ్రత కిట్‌లను క్వాలిజీల్ పంపిణీ చేసింది. ఈ సంవత్సరం మహిళా దినోత్సవ నేపథ్యం గివ్ టు గెయిన్‌కు ప్రత్యక్ష వ్యక్తీకరణగా ఈ కార్యక్రమం నిలిచింది.

థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం: పటిష్ఠ జీవక్రియ వైపు మీ మొదటి అడుగు

థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం: పటిష్ఠ జీవక్రియ వైపు మీ మొదటి అడుగుమీ మెడ ముందు భాగంలో ఉన్న ఈ చిన్న సీతాకోకచిలుక ఆకారపు గ్రంథి మీరు అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువే చేస్తుంది. ఇది మీ జీవక్రియను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ బరువు, శక్తి స్థాయిలు, మీ హృదయ స్పందన రేటును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. అయినప్పటికీ, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వంటి పరిస్థితులలో దాని పాత్ర తరచుగా గుర్తించబడదు. మీ థైరాయిడ్‌ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేది మెరుగైన మొత్తం ఆరోగ్యం వైపు మొదటి అడుగు కావచ్చు. మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉన్న 4 మందిలో ఒకరు హైపోథైరాయిడిజంతో బాధపడ వచ్చు. ప్రపంచ థైరాయిడ్ అవగాహన మాసంలో, ఈ సంబంధాన్ని లోతుగా పరిశీలించి అర్థం చేసుకుందాం.

రంజాన్‌లో శక్తివంతం కావటానికి మార్గదర్శకాలు: ఉపవాసం ద్వారా చురుగ్గా...

రంజాన్‌లో శక్తివంతం కావటానికి మార్గదర్శకాలు: ఉపవాసం ద్వారా చురుగ్గా...పవిత్ర రంజాన్ మాసం ఆధ్యాత్మికత, మననం మరియు సమాజానికి సంబంధించిన సమయం. ముఖ్యంగా తల్లులు, కళాశాల విద్యార్థులు, నిపుణులు రోజువారీ బాధ్యతలను సమతుల్యం చేసుకుంటూనే, తెల్లవారుజాము నుండి సాయంత్రం వరకు 30 రోజుల పాటు ఉపవాసం ఉండటం శారీరకంగా శ్రమతో కూడుకున్నదిగా అనిపిస్తుంది. రోజంతా స్థిరమైన రీతిలో శక్తిని నిర్వహించడానికి కీలకమైంది, ఆలోచనాత్మకంగా ప్రణాళిక చేయబడిన సెహ్రీ. సెహ్రీలో మనం ఎక్కువగా దృష్టి సారించవలసినది, సమతుల్య, నెమ్మదిగా విడుదల చేసే ఆహారాలపై. ఇవి శక్తిని నిలుపుకోవటానికి, అలసటను నివారించడానికి సహాయపడతాయి. పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు స్థిరమైన రీతిలో శక్తిని అందించటంతో పాటుగా దీర్ఘకాలిక సంతృప్తిని అందించడంలో సహాయపడతాయి.

పాలు తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పాలు తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి?రోజుకు ఒక గ్లాసు పాలు తాగడం వల్ల మన శరీరానికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో కాల్షియం, భాస్వరం, విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఎముకలను బలపరుస్తాయి. పాలు దంతాల ఎనామిల్‌ను బలపరుస్తాయి, దంతక్షయం నుండి రక్షిస్తాయి. పాలలో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది, ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. పాలలో ఉండే ప్రోటీన్ మనకు ఎక్కువసేపు ఆకలిగా అనిపించకుండా చేస్తుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. పాలలో ఉండే యాంటీబాడీలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి, తద్వారా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలతో పోరాడే శక్తిని ఇస్తాయి.

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్ది

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్దిచెడు కొవ్వు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని అనేక విధాలుగా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు ఇది ప్రధాన కారణంగా మారుతుంది. అయితే సరైన ఆహారం ద్వారా చెడు కొవ్వును తగ్గించుకోవడం సాధ్యమే. అదెలాగో తెలుసుకుందాము. ఆపిల్, బొప్పాయి, కివి, నారింజ వంటి పండ్లలోని ఫైబర్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. పాలకూర, బ్రోకలీ వంటి ఆకుకూరలులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరాన్ని శుభ్రపరచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించగలవు. బ్రౌన్ రైస్, ఓట్స్, క్వినోవా వంటి ధాన్యాలు లోని ఫైబర్‌ శరీరంలోని శక్తి స్థాయిలను పెంచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com