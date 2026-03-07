గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ 2025 (TGFA) లకు ఎంపికైన చిరంజీవి, నాగచైతన్య, రష్మిక మందన్నా
Gaddar Film Awards 2025 list handover to Deputy CM Bhatti Vikramarka
తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డులు 2025కు గాను నేడు హైదరాబాద్ లో దిల్ రాజు ఆద్వర్యంలోని కమిటీ ప్రకటించింది. 2025 జనవరి 1 నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు సెంట్రల్ బోర్డు ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ ద్వారా సర్టిఫికేట్ పొందిన సినిమాలకు ఈ అవార్డులను ప్రకటించారు.
ఈ ఏడాది మొత్తం 17 విభాగాల్లో అవార్డులను అందజేయనున్నట్లు తెలిపారు. సామాజిక, సందేశాత్మక చిత్రాలకు ప్రత్యేక అవార్డులతో పాటు డాక్టర్ సినారే, ఏఎన్ఆర్ పేర్లతో ప్రత్యేక పురస్కారాలను సైతం చేర్చడం జరిగింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఎన్.టి.ఆర్. అవార్డు దక్కింది.
ఇక మెగాస్టార్ చిరంజీవిని ఎన్టీఆర్ జాతీయ పురస్కారంతో సత్కరించనున్నారు. ప్రముఖ నటుడు కమల్ హాసన్కు పైడి జయరాజ్ అవార్డు, గేయ రచయిత సుద్దాల అశోక్ తేజను సినారే అవార్డు, జయసుధను అక్కినేని నేషనల్ అవార్డు వరించింది. ఉగాది సందర్భంగా మార్చి 19న అవార్డులను ప్రధానం చేయనున్నారు. విజేతల జాబితాను జ్యూరీ సభ్యులు తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కకు అందజేశారు.