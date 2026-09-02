  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. Chiranjeevi pens adorable birthday wish to Pawan Kalyan
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (12:34 IST)

తెలుగు ప్రజలు మెచ్చే నాయకుడుగా ఎదగాలి : తమ్ముడుకు అన్నయ్య బర్త్‌డే విషెస్

pawan - chiranjeevi
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (12:34 IST)
google-news
తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్‌కు అన్నయ్య చిరంజీవి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలుగు ప్రజలు మెచ్చే నాయకుడుగా ఎదగాలంటూ ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పవన్ కళ్యాణ్ పనితీరుపై చిరంజీవి ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఈ మేరకు ఆయన తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో ఓ సుధీర్ఘ పోస్ట్ చేశారు. 
 
అచంచలమైన విశ్వసనీయతతో కూడిన ప్రేమ, బాధ్యతాయుతమైన సంకల్పం, ప్రతి క్షణం ప్రజలకు మేలు చేయాలనే స్వచ్ఛమైన తపన.. ఇవన్నీ మన కళ్యాణ్ బాబులో చిన్నప్పటి నుంచీ నేను చూస్తున్న లక్షణాలు. ఆయన ఏ పని చేపట్టినా అందులో పూర్తిగా లీనమైపోతారు. పది మందికి మేలు చేయాలనే బలమైన ఆకాంక్షతో ప్రతి అడుగు వేస్తారు.
 
మన కుటుంబం పట్ల ఆయన చూపే ప్రేమను, తనను నమ్మిన ప్రజల పట్ల కూడా అంతే ఆప్యాయతతో చూపిస్తారు. ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత, గ్రామ అభివృద్ధి, గిరిజన ప్రాంతాల అభ్యున్నతి, పర్యావరణ పరిరక్షణ, ప్రజల కనీస అవసరాల తీర్పు వంటి అంశాలపై అంకితభావంతో పనిచేస్తూ, పరిపాలనలో తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు.
 
ఏళ్ల తరబడి పరిష్కారం లేకుండా మిగిలిపోయిన అనేక సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారాలు చూపడం, మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా అభివృద్ధిని తీసుకెళ్లడం చూస్తుంటే నాకు ఎంతో ఆనందం, గర్వం కలుగుతాయి. తనను ఎన్నుకున్న పిఠాపురం ప్రజలకు, ఆయన కేవలం ప్రజాప్రతినిధిగానేకాకుండా, ఒక కుటుంబ సభ్యుడిలా అండగా నిలుస్తున్నారు. 
 
ప్రజల కష్టాలను తన కష్టాలుగా భావించే కళ్యాణ్ బాబు, తెలుగు ప్రజలందరి ఆదరణ పొందే నాయకుడిగా ఎదిగే క్రమంలో... ఆయన వేసే ప్రతి అడుగులోనూ విజయం లభించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆయన సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో, ఉత్సాహంతో నూరేళ్లు జీవించాలని, మరింత శక్తిసామర్థ్యాలతో ప్రజాసేవకు తనను తాను అంకితం చేసుకోవాలని మన కులదైవం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామిని ప్రార్థిస్తున్నాను... మన కళ్యాణ్ బాబుకు హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.. అంటూ చిరంజీవి బర్త్ డే విషెస్ చెప్పారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Mamitha Baiju: అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్న హీరోయిన్ మమితా బైజు

మరికావలస గిరిజన పాఠశాల తరలింపు.. చంద్రబాబుపై జగన్ తీవ్ర విమర్శలు

మరికావలస గిరిజన పాఠశాల తరలింపు.. చంద్రబాబుపై జగన్ తీవ్ర విమర్శలువిశాఖపట్నంలోని మరికవలస గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలను ఒక ప్రైవేట్ కోచింగ్ సంస్థ భాగస్వామ్యంతో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌గా మార్చాలన్న కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న వివాదాస్పద నిర్ణయం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాజకీయ వేడిని పెంచింది. ఈ నిర్ణయం కారణంగా విద్యా సంవత్సరం మధ్యలోనే వందలాది మంది గిరిజన విద్యార్థులను వేరే ప్రాంతానికి తరలించాల్సి వచ్చింది.

Amalapuram: పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు... ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేస్తుండగా అభిమాని మృతి

Amalapuram: పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు... ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేస్తుండగా అభిమాని మృతిఅమలాపురంలో బుధవారం నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు వేడుకల సందర్భంగా ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేస్తుండగా విద్యుదాఘాతానికి గురై ఒక యువకుడు మరణించాడు. మృతుడిని రోల్ల ప్రేమ్ కుమార్ అని గుర్తించారు. సమాచారం ప్రకారం, అమలాపురంలోని ఒక కళాశాల సమీపంలో ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా అతనికి విద్యుత్ షాక్ తగిలింది.

Narayanpet: వివాహ వేడుకలో విషాదం.. డీజే డ్యాన్స్ చేస్తూ యువకుడి మృతి

Narayanpet: వివాహ వేడుకలో విషాదం.. డీజే డ్యాన్స్ చేస్తూ యువకుడి మృతివివాహ వేడుకలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. నారాయణపేట జిల్లా, కోస్గి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పోతిరెడ్డిపల్లి గ్రామంలో జరిగిన ఒక వివాహ వేడుకలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. డీజే సంగీతానికి అనుగుణంగా నృత్యం చేస్తుండగా 17ఏళ్ల ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి మరణించాడు. మృతుడిని దస్తయ్య, లక్ష్మి దంపతుల కుమారుడు రవి తేజగా గుర్తించారు. అతను కోస్గి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ప్రథమ సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. తన స్నేహితుడి సోదరి వివాహ వేడుకలో నృత్యం చేస్తుండగా రవి తేజ కుప్పకూలిపోయాడని సమాచారం.

పవన్ కళ్యాణ్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

పవన్ కళ్యాణ్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఎక్స్ వేదికగా పంచుకున్న సందేశంలో, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. పంచాయతీ రాజ్ శాఖలో పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తున్న కృషిని చంద్రబాబు ప్రశంసించారు. ఆయన కీలక సంస్కరణలను ప్రవేశపెడుతూ, అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారని కొనియాడారు.

గంగిగోవు పాలు గరిటడైనను చాలు.. ఇదీ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయం

గంగిగోవు పాలు గరిటడైనను చాలు.. ఇదీ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయంపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయం ఎవరికీ అంతు చిక్కదు. తలపండిన రాజకీయ నేతలు సైతం ఆయన ముందు చిత్తు కావాల్సిందే. వేమన పద్యంలో ఉన్నట్టుగా 'గంగిగోవు పాలు గరిటడైనను చాలు.. కడివెడైననేని ఖరము పాలు...' అన్న చందంగా ఆయన పార్టీ చిన్నదే కావొచ్చు.. అతి తక్కువ సీట్లలో పోటీ చేసి 100 స్ట్రైక్ రేట్ సాధించివుండొచ్చు.. కానీ రాష్ట్ర రాజకీయాలను శాసించే స్థాయిలో నిర్ణయాత్మక పాత్రను పోషిస్తున్నారు.

గ్రాము దాల్చిన చెక్క పొడిని తగినంత తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే?

గ్రాము దాల్చిన చెక్క పొడిని తగినంత తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే?దాల్చిన చెక్క. దీనిని వంటకాల తయారీలో మంచి రుచి, సువాసనిచ్చే ద్రవ్యంగా వాడతారు. ఇది ఔషధంగానూ, చర్మ సౌందర్య సాధనంగానూ ఉపయోగపడుతుంది. అనేక రోగాలను నిర్మూలించగల దాల్చిన చెక్క ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. దాల్చిన చెక్కలోని ఔషధ గుణాలు తేనెలోని ఔషధ గుణాలు కలిస్తే అపర సంజీవినిలా ఉపయోగపడతాయి. స్త్రీలకు గుండె జబ్బులు రాకుండా చేయడంలో దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, అలాగే కండరాల వాపును తగ్గిస్తుంది. గ్రాము దాల్చిన చెక్క పొడిని తగినంత తేనెతో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తీసుకుంటే జలుబు, దగ్గు తగ్గుతాయి.

మహిళలు - చిన్నపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా మా కావేరీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి

మహిళలు - చిన్నపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా మా కావేరీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిప్రముఖ హాస్పిటల్ నెట్‌వర్క్ కావేరీ గ్రూప్ హాస్పిటల్స్ మరో ఆస్పత్రిని ప్రారంభించింది. కేవలం, మహిళలు, చిన్నారుల కోసమే ఈ ఆస్పత్రిని నిర్మించింది. మొత్తం 120 పడకల సామర్థ్యంలో నిర్వహించిన ఈ ఆస్పత్రి భవనాన్ని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖామంత్రి డాక్టర్ కె.అరుణ్ రాజా తాజాగా ప్రారంభించారు. మా కావేరీ పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ ఆస్పత్రిలో ప్రసూతి సంరక్షణ, ప్రసూతి, స్త్రీల వ్యాధులు, సంతానోత్పత్తి, నవజాత శిశు సంరక్షణ, పిల్లల వైద్యం, పిల్లల అత్యవసర సంరక్షణ వంటి సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ ఆసుపత్రిలో లెవెల్ త్రి నవజాత శిశువుల ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్‌తో సహా అధునాతన నవజాత శిశు, పిల్లల సంరక్షణ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

మధుమేహం వున్నవారు పిస్తా పప్పులు తినవచ్చా?

మధుమేహం వున్నవారు పిస్తా పప్పులు తినవచ్చా?రోజువారీ ఆహారంలో పిస్తాపప్పులను చేర్చుకోవడం ఆరోగ్యకరమైన ఎంపిక. ఈ గింజలు ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, అవసరమైన విటమిన్లు, మినరల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి. ఈ పిస్తా పప్పులు తింటుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పిస్తాపప్పులు కాల్షియం, మెగ్నీషియంతో సహా ఆరోగ్యకరమైన రక్తపోటుకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. పిస్తాలు వాటి ప్రత్యేకమైన పోషకాహార ప్రొఫైల్ కారణంగా బరువు నిర్వహణలో విలువైన పాత్ర పోషిస్తాయి. పిస్తాలు రక్తంలో చక్కెరను నిర్వహించడంలో సహాయపడతాయి కనుక డయాబెటిస్ లేదా ప్రీడయాబెటిస్ వారికి అద్భుతమైన ఎంపిక.

చెన్నై కుమరన్ ఆస్పత్రిలో 20 గంటల మారథాన్ ఆపరేషన్ విజయవంతం

చెన్నై కుమరన్ ఆస్పత్రిలో 20 గంటల మారథాన్ ఆపరేషన్ విజయవంతంచెన్నై కీల్పాక్కంలోని కుమరన్ హాస్పిటల్స్‌ వైద్యులు 29 ఏళ్ల ఐటీ నిపుణుడికి 20 గంటల పాటు సుదీర్ఘ శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. పొత్తికడుపు లోపల ప్రేగులకు ఆధారాన్నిచ్చి, వాటిని అనుసంధానించే కణజాలమైన మెసెంటరీలో ఏర్పడిన 20x20x18 సెం.మీ. పరిమాణంలో ఉన్న అరుదైన, అధిక స్థాయి ప్రాణాంతక రెట్రోపెరిటోనల్ కణితిని ఈ శస్త్రచికిత్స ద్వారా తొలగించారు.

ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండి

ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండిబాదములు. రోజూ 10 బాదం పప్పులు తింటుంటే ఆరోగ్యానికి కావలసిన పోషకాలు అందుతాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. బాదములు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం ప్రతి రోజూ ఒక గుప్పెడు బాదంపప్పులను తినడం వల్ల ఫిట్‌గా, అందంగా కనిపిస్తారు. చర్మం మెరుపును పెంచుతుంది. బాదంపప్పులు శరీరం ముడతలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. 10 బాదంపప్పులు తినడం వల్ల రోజువారీ విటమిన్ ఇ అవసరాలలో 50% లభిస్తుంది. నియాసిన్, కాల్షియం, విటమిన్ ఇ, ఫైబర్, రిబోఫ్లావిన్, ఒమేగా-6 కొవ్వు ఆమ్లాలు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఒమేగా-3, జింక్‌ బాదంలో వున్నాయి. నానబెట్టిన బాదంపప్పు తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ కూడా సమతుల్యంగా ఉంటుంది.